Стоит ли скупать квартиры и доллары? Новосибирские эксперты об ажиотаже в обменных пунктах валют

Сибиряки массово скупают в банках валюту. Такой интерес к зарубежным деньгам связан с резко подскочившим курсом на доллар и евро. Рост курса валют связан с событиями понедельника - 9 марта стоимость нефти впервые за долгое время упала и повлекла за собой обвал рубля. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с экспертами и узнал, нужно ли сейчас запасаться долларами и евро.

С одной стороны, продавать валюту и покупать на российские рубли недвижимость, машины и дорогую технику на данный момент выгодно, так что менять зеленые на деревянные вроде бы логично. Но с другой стороны - рубль некрепок. Вдруг еще ниже упадет? Тогда держатели счетов в российских деньгах рискуют еще больше «обеднеть». Может, пора менять их на устойчивый растущий доллар? Как ведут себя в этой ситуации сибиряки, рассказали эксперты.

На сегодняшний день, 11 марта, доллар можно купить за 70 рублей, а продать - за 76. Приобрести евро теперь стоит 80 рублей, а вот обменять на российские рубли - 90.

В банках наблюдаются очереди в кассы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Спрос на покупку увеличился в три раза. Люди ведут себя так же, как и в 2014 году - массово скупают валюту, - рассказали КП-Новосибирск в Сбербанке.

Давайте вспомним, что было шесть лет назад. Рубль так же упал из-за обвала цен на нефть. В Новосибирск начали приезжать граждане Казахстана, чтобы приобрести машины из салонов и недвижимость.

- В этот раз ажиотажа мы пока не видим, - прокомментировали КП-Новосибирск сразу в трех агентствах недвижимости, с надеждой добавив: - Может, еще слишком мало времени прошло и покупатели все-таки будут?..

Однако эксперты советуют не спешить с покупками.

- Сейчас не стоит поддаваться панике и совершать необдуманные действия. Например, скупать то, что подорожало, и продавать то, что дешевеет, - советует Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. - Не стоит срочно покупать ненужные вещи или переводить все накопления в какую-либо из валют.

Курс валют за 10 марта.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Финансовые аналитики уверены, что рубль в ближайшее время закрепится на отметке 75 рублей за доллар и 80 рублей за евро и уже не будет меняться. Это произойдет при условии, если цена нефти останется на уровне 30 долларов.

- По мнению наших аналитиков, ситуация на фондовом рынке сейчас нервозная, практически на любые события будет негативная реакция, любая информация будет трактоваться негативно и влиять на котировки, - говорит Эльвира Емец и дает совет: - Стоит хранить деньги в той валюте, в какой собираешься тратить. Если вы получаете зарплату в рублях, тратите ее на территории страны, то нет смысла копить в долларах или евро. Если же вы откладываете деньги на отпуск - храните в валюте той страны, куда полетите отдыхать. Эта стратегия поможет избежать влияния курса валют на накопления. Хотя с путешествиями в наше время тоже стоит быть аккуратнее, все-таки отчасти скачок на рынке валют случился из-за эпидемии коронавируса.

Корреспонденты КП-Новосибирск обзвонили несколько магазинов крупной бытовой техники и автосалоны. Нас заверили, что пока новосибирцы не начали массово скупать товары и машины. Может быть, научены опытом шестилетней давности?