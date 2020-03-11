2020-03-11T04:59:35+03:00
Общество

«Стой, красавица!»: «Комсомолка» вместе с ГИБДД поздравляли девушек с 8 Марта

Сотрудники ГИБДД признались: девушки нарушают правила движения реже, чем мужчины [фото]
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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В преддверии 8 Марта «КП» - Новосибирск», ГИБДД, FIT SERVICE и «Медтехника для дома» вручали подарки дамам за рулем.В преддверии 8 Марта «КП» - Новосибирск», ГИБДД, FIT SERVICE и «Медтехника для дома» вручали подарки дамам за рулем.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Накануне главного весеннего праздника - Международного женского дня - «Комсомольская правда» организовала праздничную акцию совместно с ГИБДД города Новосибирска и партнерами - FIT SERVICE и «Медтехника для дома». Дружной командой мы поздравляли женщин-водителей с 8 Марта и вручали подарки.

Сотрудники Госавтоинспекции с радостью поздравляли автоледи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сотрудники Госавтоинспекции с радостью поздравляли автоледи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Экипажи ГИБДД на перекрестке улиц Восход и Зыряновской останавливали исключительно девушек. Но не потому, что они нарушали правила дорожного движения. Мужчины в погонах поздравляли представительниц прекрасного пола с праздником - никто не остался без комплиментов и теплых слов.

- Сейчас каждый четвертый водитель в городе Новосибирске - девушка. Нужно отметить, что они реже мужчин нарушают правила дорожного движения. Хочется посоветовать представителям сильного пола, чтобы они были более благосклонны к девушкам - уступали им проезжую часть, - отметил инспектор отдела ГИБДД Владислав Савченков.

Подарок - залог хорошего настроения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подарок - залог хорошего настроения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Партнеры акции - федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE и сеть магазинов «Медтехника для дома» - приготовили для женщин полезные и приятные подарки. Их вручили каждой, кому посчастливилось стать участницей акции.

Сеть станций техобслуживания FIT SERVICE вручала женщинам-водителям бонусную карту (статус «Серебро+»), шоколадный набор и стильную наклейку на стекло. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сеть станций техобслуживания FIT SERVICE вручала женщинам-водителям бонусную карту (статус «Серебро+»), шоколадный набор и стильную наклейку на стекло.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Забота об автомобиле - залог безопасности на дороге для всех участников дорожного движения, поэтому важно следить за его состоянием. В этом владельцам авто помогает Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE. На станциях выполняются любые работы, от диагностики и шиномонтажа до сложного ремонта. При этом и на работы, и на запчасти дается гарантия 1 год.

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE: - Дорогие дамы, оставайтесь всегда такими же красивыми! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE: - Дорогие дамы, оставайтесь всегда такими же красивыми!Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Компания FIT SERVICE от души поздравляет всех представительниц прекрасного пола с праздником! Желает благополучия и успеха в делах, а также счастья и прекрасного настроения! - поздравил женщин с праздником представитель компании FIT SERVICE.

Весельчак Медтех Длядомыч заряжал девушек позитивом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Весельчак Медтех Длядомыч заряжал девушек позитивом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сеть магазинов «Медтехника для дома» - это широкий ассортимент товаров для здоровья, реабилитации. Магазин предлагает спортивную одежду, приборы для красоты, массажеры и многое другое. В рамках акции представители сети «Медтехника для дома» вручили прекрасным дамам подарочный набор - массажный мячик и вкусную шоколадку. А Медтех Длядомыч осыпал каждую счастливицу комплиментами и даже спел.

Несмотря на морозную погоду, мы желали прекрасным женщинам только хорошего настроения и солнечных дней. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несмотря на морозную погоду, мы желали прекрасным женщинам только хорошего настроения и солнечных дней.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сегодня меня поразили улыбки девушек. Столько положительных эмоций! Пусть такое настроение будет у них всегда. Поздравляю всех дам с 8 Марта и желаю всегда улыбаться и сиять! - поздравил девушек представитель сети магазинов «Медтехника для дома».

В этот день ярким было не только солнце, но и лица прекрасных девушек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этот день ярким было не только солнце, но и лица прекрасных девушек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все девушки были приятно удивлены, поняв причину остановки автомобиля.

- Я вожу машину два года и меня ни разу не останавливали. Сегодня остановили первый раз - и сразу поздравления и столько подарков! - радовалась одна из участниц праздничной акции.

«Комсомольская правда» организовала настоящий праздник весны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Комсомольская правда» организовала настоящий праздник весны.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Корреспондент «КП» - Новосибирск» пообщался с каждой участницей акции. Они рассказывали, как привыкли праздновать Международный женский день, о самых необычных подарках и поздравляли других.

Девушки делились своими планами на праздник и рассказывали о заветных мечтах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушки делились своими планами на праздник и рассказывали о заветных мечтах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто-то в этот день уже спешил на корпоративный праздник на работе. Многие рассказывали, что проводят 8 Марта в кругу семьи и друзей. А предпочтения у всех разные: для кого-то лучший подарок - это романтический вечер, а кто-то мечтает о поездке за границу. Одна девушка призналась, что на 8 Марта получила предложение руки и сердца.

Никаких штрафов - только подарки! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Никаких штрафов - только подарки!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Внезапная остановка автомобиля госавтоинспектором настораживала дам. Но после стольких слов поздравлений и подарков на лицах расцветали улыбки.

- Комплименты со всех сторон! - удивлялись наши прекрасные дамы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Комплименты со всех сторон! - удивлялись наши прекрасные дамы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прежде принимать поздравления на дороге девушкам не доводилось. Первая реакция - изумление. Но «Комсомольская правда», ГИБДД, FIT SERVICE и «Медтехника для дома» создали атмосферу настоящего праздника.

Праздничная акция подарила всем участникам хорошее настроение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Праздничная акция подарила всем участникам хорошее настроение.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы поздравляем наших милых и прекрасных дам с 8 Марта! Желаем им любви, тепла и гармонии. Лучший подарок для нас - ваши искренние улыбки. Будьте всегда любимы и счастливы!

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE

Сайт: fitauto.ru

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Сеть салонов «Медтехника для дома»

Сайт: mtdd.ru

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