2020-03-10T14:07:10+03:00
Общество

«Стой, красавица!»: «Комсомолка» вместе с ГИБДД поздравляли девушек с 8 Марта

Сотрудники ГИБДД признались: девушки нарушают правила движения реже, чем мужчины
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
В преддверии 8 Марта «КП» - Новосибирск», ГИБДД, FIT SERVICE и «Медтехника для дома» вручали подарки дамам за рулем.В преддверии 8 Марта «КП» - Новосибирск», ГИБДД, FIT SERVICE и «Медтехника для дома» вручали подарки дамам за рулем.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Накануне главного весеннего праздника - Международного женского дня - «Комсомольская правда» организовала праздничную акцию совместно с ГИБДД города Новосибирска и партнерами - FIT SERVICE и «Медтехника для дома». Дружной командой мы поздравляли женщин-водителей с 8 Марта и вручали подарки.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\ AAM_1423:

Сотрудники Госавтоинспекции с радостью поздравляли автоледи.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Экипажи ГИБДД на перекрестке улиц Восход и Зыряновской останавливали исключительно девушек. Но не потому, что они нарушали правила дорожного движения. Мужчины в погонах поздравляли представительниц прекрасного пола с праздником - никто не остался без комплиментов и теплых слов.

- Сейчас каждый четвертый водитель в городе Новосибирске - девушка. Нужно отметить, что они реже мужчин нарушают правила дорожного движения. Хочется посоветовать представителям сильного пола, чтобы они были более благосклонны к девушкам - уступали им проезжую часть, - отметил инспектор отдела ГИБДД Владислав Савченков.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\ AAM_1445:

Подарок - залог хорошего настроения.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Партнеры акции - федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE (ссылка https://novosibirsk.fitauto.ru/) и сеть магазинов «Медтехника для дома» (ссылка https://mtdd.ru/) - приготовили для женщин полезные и приятные подарки. Их вручили каждой, кому посчастливилось стать участницей акции.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\AAM_1299 (кадрировать - убрать справа мужчину в белом):

Забота об автомобиле - залог безопасности на дороге для всех участников дорожного движения, поэтому важно следить за его состоянием. В этом владельцам авто помогает Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE. На станциях выполняются любые работы, от диагностики и шиномонтажа до сложного ремонта. При этом и на работы, и на запчасти дается гарантия 1 год.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сеть станций техобслуживания FIT SERVICE вручала женщинам-водителям бонусную карту (статус «Серебро+»), шоколадный набор и стильную наклейку на стекло.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\ AAM_1333:

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE:

- Дорогие дамы, оставайтесь всегда такими же красивыми!

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Компания FIT SERVICE от души поздравляет всех представительниц прекрасного пола с праздником! Желает благополучия и успеха в делах, а также счастья и прекрасного настроения! - поздравил женщин с праздником представитель компании FIT SERVICE.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\AAM_1336:

Весельчак Медтех Длядомыч заряжал девушек позитивом.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сеть магазинов «Медтехника для дома» - это широкий ассортимент товаров для здоровья, реабилитации. Магазин предлагает спортивную одежду, приборы для красоты, массажеры и многое другое. В рамках акции представители сети «Медтехника для дома» вручили прекрасным дамам подарочный набор - массажный мячик и вкусную шоколадку. А Медтех Длядомыч осыпал каждую счастливицу комплиментами и даже спел.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\AAM_1365:

Несмотря на морозную погоду, мы желали прекрасным женщинам только хорошего настроения и солнечных дней.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сегодня меня поразили улыбки девушек. Столько положительных эмоций! Пусть такое настроение будет у них всегда. Поздравляю всех дам с 8 Марта и желаю всегда улыбаться и сиять! - поздравил девушек представитель сети магазинов «Медтехника для дома».

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\ AAM_1400:

В этот день ярким было не только солнце, но и лица прекрасных девушек.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все девушки были приятно удивлены, поняв причину остановки автомобиля.

- Я вожу машину два года и меня ни разу не останавливали. Сегодня остановили первый раз - и сразу поздравления и столько подарков! - радовалась одна из участниц праздничной акции.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\AAM_1318:

«Комсомольская правда» организовала настоящий праздник весны.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Корреспондент «КП» - Новосибирск» пообщался с каждой участницей акции. Они рассказывали, как привыкли праздновать Международный женский день, о самых необычных подарках и поздравляли других.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\AAM_1441:

Девушки делились своими планами на праздник и рассказывали о заветных мечтах.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто-то в этот день уже спешил на корпоративный праздник на работе. Многие рассказывали, что проводят 8 Марта в кругу семьи и друзей. А предпочтения у всех разные: для кого-то лучший подарок - это романтический вечер, а кто-то мечтает о поездке за границу. Одна девушка призналась, что на 8 Марта получила предложение руки и сердца.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\ AAM_1353:

Никаких штрафов - только подарки!

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Внезапная остановка автомобиля госавтоинспектором настораживала дам. Но после стольких слов поздравлений и подарков на лицах расцветали улыбки.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\ AAM_1305:

- Комплименты со всех сторон! - удивлялись наши прекрасные дамы.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прежде принимать поздравления на дороге девушкам не доводилось. Первая реакция - изумление. Но «Комсомольская правда», ГИБДД, FIT SERVICE и «Медтехника для дома» создали атмосферу настоящего праздника.

H:\Stazher\Непомнящая\Акция 8 Марта\ AAM_1453:

Праздничная акция подарила всем участникам хорошее настроение.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы поздравляем наших милых и прекрасных дам с 8 Марта! Желаем им любви, тепла и гармонии. Лучший подарок для нас - ваши искренние улыбки. Будьте всегда любимы и счастливы!

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE

Сайт: fitauto.ru

Группа в VK

Группа в Instagram

Магазины постоянных распродаж «Галамарт»

Сайт: galamart.ru

Сеть салонов«Медтехника для дома»

Сайт: mtdd.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
К чему снятся конфеты: толкование снов про конфеты
Сладкое помогает организму вырабатывать «гормон счастья» серотонин, но чрезмерное употребление вкусностей ведет к проблемам со здоровьем. Так и с толкованием снов про конфеты — в целом их считают хорошим символом, но есть оговорки
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24
«Если не пристроим — выгоним на улицу»: волонтеры ищут хозяев бездомному псу
В Новосибирской области 5 взрослых и двое детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
«Комп есть? А если найду?»: сибиряка позабавила «четкая» реклама в маршрутке
«Видимо, перестраивался»: тягач врезался в такси возле Речного вокзала
«Потолок рушится, пол перекосило»: люди жалуются на аварийный дом под Новосибирском, в котором страшно жить
«Он страдал от жуткой боли»: из-за неправильного лечения у кота начали гнить кости
«Выталкивали несколько часов»: в Новосибирске две скорые застряли в снегу
Из-за угрозы коронавируса в Новосибирске отменили «Крымскую весну»
Рассказываем, что происходит в новосибирских магазинах после падения рубля
Металлические спички и «умная» лодка: выставка активного отдыха открылась в Новосибирске
Поиски новосибирца с татуировкой на руке завершились трагедией
Рассказываем, какие улицы почистили от снега в Новосибирске 11 марта
Под суд пойдут трое новосибирцев, которые убили и закопали на кладбище своего знакомого
Родители школьника, сломавшего руку на перемене, отсудили 70 тысяч
Tele2 открыла в Новосибирске салон связи нового формата
«Полная антисанитария»: новосибирцы отсудили ущерб за испорченный отпуск на Пхукете
Родные недоглядели: в Новосибирске пропала 61-летняя бабушка
Сибиряк похитил у бывшей жены дочку
Бойцы ОМОН возле ТЭЦ-2 всполошили сибиряков
Полицейские прикрыли в Бердске подпольное казино
Иномарка протаранила «Ниву» охранников в Советском районе
«Машину негде ставить»: сибирячка пожаловалась на огромные сугробы на парковке
Искал любви: новосибирец устроил дебош в секс-шопе
Там сейчас не проехать: возле плотины ОбьГЭС произошла авария с грузовиком
«Как же я был слеп»: сибиряк потребовал у бывшей вернуть подарки и долги на 400 тысяч рублей
Браконьер выложил фото с убитым медведем в соцсетях и попался полиции
«Шумно и грязно»: жители новосибирских многоэтажек требуют закрыть снегоплавильную станцию
Ошейник с запахом трав: сибирячка спасла замерзающего котенка по пути на работу