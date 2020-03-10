2020-03-10T12:59:05+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Хабаров Александр Николаевич

Заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Многопрофильной Клиники Санитас
Поделиться:
Хабаров Александр Николаевич, Заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Многопрофильной Клиники Санитас.Хабаров Александр Николаевич, Заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Многопрофильной Клиники Санитас.
Изменить размер текста:

Номинация «Доктор года - 2020»: «За внедрение передовых методов лечения».

Хабаров Александр Николаевич, заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии.

Врач-анестезиолог-реаниматолог. Врач-психиатр-нарколог. Стаж работы более 20 лет.

Проведение анестезиологических пособий.

Терапия алкогольной и наркотической зависимости: консультативный прием и стационарная помощь.

Владеет всеми современными методами лечения алкогольной зависимости.

Терапия аффективных расстройств (ксенонотерапия).

Научный сотрудник института Физиологии и Фундаментальной медицины.

Регулярно участвует в научных конференциях, конгрессах, в проведении научных исследований. Является соавтором в разработке новых медицинских технологий

САЙТ

ПРОГОЛОСОВАТЬ

ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Номинация «Доктор года - 2020»: Холтобин Денис Петрович
Заведующий урологической клиникой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-уролог, хирург, онколог, к.м.н. член Европейской ассоциации урологов, Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов
Новости 24
В Дзержинском районе столкнулись две иномарки: пострадала 9-летняя девочка
Отрезало обе ноги: в Новосибирске мужчина попал под поезд
Нашли боеприпасы: в Болотном эвакуировали жителей нескольких домов
#Ятожепомню: феминистки провели акцию в память беременной сибирячки, которую зарезал сожитель
«Глуховат и слепой на один глаз»: сибирячка приютила старого больного пса и не пожалела
Девяностые вернулись: банда отобрала у сибиряка «Mercedes» и вымогала 300 тысяч рублей
«Даже внучку не поздравить»: жители новосибирского села не смогли выехать из-за заметенных дорог на праздники
Со двора не выехать: сибиряков возмутили пробки на новом переезде с Родников
Поиграем в догонялки: белочки из зоопарка позабавили соцсети
«Мы косточку срастили»: жертва барабинского стрелка отсудил более полумиллиона у колледжа
Пытались вытащить внедорожники: на трамвайных рельсах в Кировском районе застряло такси
Забил кочергой: двое приятелей подрались, когда отмечали 8 марта
Рухнет в любой момент: над трассой в Академгородке болтается опасный знак
«Водителей увезли на скорой: из-за аварии на трассе под Новосибирском образовалась пробка
«Бабки есть?»: охранники не пустили новосибирца в бар и заявили, что «передумали»
Страшная авария под Новосибирском: один человек погиб, шестеро пострадали
«Она почти невесомая»: волонтеры ищут хозяев кошке Пушинке
Школьница, которую обвиняют в убийстве кота Моти, пойдет под суд
«Настроение испорчено»: сибиряка подставили с доставкой цветов на 8 марта
Стало известно, почему прилет рейса «Москва-Новосибирск» задержался на 3 часа
Хотел проехать на желтый: три иномарки столкнулись в центре Новосибирска
«Мы транслировали то, что чувствовали»: в Новосибирске открылась провокационная выставка
Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет настоящая весна
Во время коронавируса китайцы ищут нелегальных моделей из России
Красивых девушек из колонии отпустили домой на праздники
Огромный и добрый: новосибирцы спасли заблудившегося сенбернара
Сибиряков возмутил передвижной пункт с флюорографией во дворе
Ветерану удалось вернуть 170 тысяч рублей за несделанный ремонт дома