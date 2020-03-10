Номинация «Доктор года - 2020»: Хабаров Александр Николаевич
Номинация «Доктор года - 2020»: «За внедрение передовых методов лечения».
Хабаров Александр Николаевич, заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии.
Врач-анестезиолог-реаниматолог. Врач-психиатр-нарколог. Стаж работы более 20 лет.
Проведение анестезиологических пособий.
Терапия алкогольной и наркотической зависимости: консультативный прием и стационарная помощь.
Владеет всеми современными методами лечения алкогольной зависимости.
Терапия аффективных расстройств (ксенонотерапия).
Научный сотрудник института Физиологии и Фундаментальной медицины.
Регулярно участвует в научных конференциях, конгрессах, в проведении научных исследований. Является соавтором в разработке новых медицинских технологий
ИСТОЧНИК KP.RU