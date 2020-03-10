2020-03-10T06:25:46+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Холтобин Денис Петрович

Заведующий урологической клиникой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-уролог, хирург, онколог, к.м.н. член Европейской ассоциации урологов, Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов
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Холтобин Денис Петрович, заведующий урологической клиникой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-уролог, хирург, онколог, к.м.н. член Европейской ассоциации урологов, Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов.Холтобин Денис Петрович, заведующий урологической клиникой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-уролог, хирург, онколог, к.м.н. член Европейской ассоциации урологов, Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов.
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Номинация «Доктор года - 2020»: «За успехи в репродуктивной и перинатальной медицине».

Денис Петрович окончил лечебный факультет Новосибирского государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело» в 1999 году.

С 1999 по 2001 год проходил обучение в клинической ординатуре по общей хирургии и получил специальность хирурга.

В 2009 году прошел первичную подготовку по специальности «онкология» на кафедре онкологии Российского университета дружбы народов.

С октября 2009 года проходил обучение в аспирантуре в урологическом отделении Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза.

В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Диагностика и лечение туберкулеза мочевого пузыря».

Основным научным направлением работы Дениса Петровича являются реконструктивно-пластические операции в урологии, минимально-инвазивное лечение мочекаменной болезни и злокачественных новообразований мочевыделительной системы, эндоскопическое лечение доброкачественной гиперплазии простаты.

В урологической клинике Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» внедрены современные технологии в лечении пациентов с мочекаменной болезнью: дистанционная ударно-волновая литотрипсия, мини- и ультрамини-перкутанная нефролитотрипсия, гибкая уретроскопия. Выполняются все виды лапароскопических операций при онкоурологической патологии и в реконструктивно-восстановительной урологии, в том числе формирование искусственного мочевого пузыря, кишечная пластика мочеточника. Выполняется пластика уретры при первичных и рецидивных стриктурах уретры, фаллопротезирование при эректильной дисфункции, оперативное лечение недержания мочи у женщин.

Денис Петрович активно занимается наукой, опубликовал свыше 30 печатных работ. Участник и докладчик регионарных, всероссийских и международных конференций. Помимо этого, передает свой опыт врачам урологам: проводит мастер-классы на базе Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» и выездные мастер-классы. Денис Петрович с широким диапазоном знаний клинических дисциплин, глубоко знающий все разделы урологии и смежных с ней специальностей, опытный клиницист, с 2013 года возглавляет урологическую клинику Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», является главным урологом группы компаний «Мать и дитя».

С пациентами всегда тактичен, доброжелателен, руководствуется принципами деонтологии и медицинской этики, пользуется заслуженным уважением пациентов и коллег.

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Номинация «Доктор года - 2020»: Холтобин Денис Петрович
Заведующий урологической клиникой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-уролог, хирург, онколог, к.м.н. член Европейской ассоциации урологов, Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов
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