Номинация «Доктор года - 2020»: Дегтева Наталья Трофимовна

Номинация «Доктор года - 2020»: «За сохранение детского здоровья».

Дегтева Наталья Трофимовна, заведующий педиатрическим отделением, врач-педиатр.

Врач высшей категории, стаж работы более 25 лет.

Владеет всеми современными методами диагностики, лечения и оказания неотложной помощи в педиатрии.

Диагностика, профилактика и лечение различных заболеваний пациентов детского возраста по вопросам общей педиатрии и лор патологий.

Регулярно участвует в научных конференциях, семинарах, конгрессах.

САЙТ

ПРОГОЛОСОВАТЬ

ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ