2020-03-10T06:25:46+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Дегтева Наталья Трофимовна

Врач-педиатр высшей категории Многопрофильной Клиники Санитас
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Дегтева Наталья Трофимовна, врач-педиатр высшей категории Многопрофильной Клиники Санитас.Дегтева Наталья Трофимовна, врач-педиатр высшей категории Многопрофильной Клиники Санитас.
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Номинация «Доктор года - 2020»: «За сохранение детского здоровья».

Дегтева Наталья Трофимовна, заведующий педиатрическим отделением, врач-педиатр.

Врач высшей категории, стаж работы более 25 лет.

Владеет всеми современными методами диагностики, лечения и оказания неотложной помощи в педиатрии.

Диагностика, профилактика и лечение различных заболеваний пациентов детского возраста по вопросам общей педиатрии и лор патологий.

Регулярно участвует в научных конференциях, семинарах, конгрессах.

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