Номинация «Доктор года - 2020»: Дегтева Наталья Трофимовна
Врач-педиатр высшей категории Многопрофильной Клиники Санитас
Дегтева Наталья Трофимовна, врач-педиатр высшей категории Многопрофильной Клиники Санитас.
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Номинация «Доктор года - 2020»: «За сохранение детского здоровья».
Дегтева Наталья Трофимовна, заведующий педиатрическим отделением, врач-педиатр.
Врач высшей категории, стаж работы более 25 лет.
Владеет всеми современными методами диагностики, лечения и оказания неотложной помощи в педиатрии.
Диагностика, профилактика и лечение различных заболеваний пациентов детского возраста по вопросам общей педиатрии и лор патологий.
Регулярно участвует в научных конференциях, семинарах, конгрессах.