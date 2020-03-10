2020-03-10T06:25:46+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Ракитянская Татьяна Влаентиновна

Врач акушер-гинеколог, врач УЗ диагностики, заведующая гинекологическим отделением Многопрофильной Клиники Санитас на Вокзальной магистрали, 16
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Ракитянская Татьяна Влаентиновна, врач акушер-гинеколог, врач УЗ диагностики, заведующая гинекологическим отделением в Многопрофильной Клиники Санитас на Вокзальной магистрали, 16Ракитянская Татьяна Влаентиновна, врач акушер-гинеколог, врач УЗ диагностики, заведующая гинекологическим отделением в Многопрофильной Клиники Санитас на Вокзальной магистрали, 16
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Номинация «Доктор года - 2020»: «За успехи в репродуктивной и перинатальной медицине».

Ракитянская Татьяна Влаентиновна – врач акушер-гинеколог, врач УЗ диагностики, заведующая гинекологическим отделением в Многопрофильной Клиники Санитас на Вокзальной магистрали, 16

Стаж работы более 30 лет

Имеет специализацию по персонализированной медицине, эстетической гинекологии, патологии шейки матки, кольпоскопии, гистероскопии,

Ведет прием гинекологических больных; пациентов с эндокринной патологией; проводит диагностику и лечение бесплодия, ведет беременность.

Проводит УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез и щитовидной железы;

Является организатором и ведущим врачом социального проекта «Женский клуб Санитас», где пациенты в неформальной обстановке могут пообщаться с врачами «без халатов» и получить ответы на «неудобные» вопросы, которые не решаются задать своим врачам на приеме. Клуб проходит ежемесячно (1 раз в месяц. Посещаемость клуба примерно 50 человек. Клуб существует уже 3 года.

Является организатором и ведущим врачом программы «Антиэйджинг для женщин после 40 лет». Программа возникла по инициативе Татьяны Валентиновны в том числе, поскольку именно она стала замечать за своими пациентами ,что после 40 лет они перестают заниматься собой. Данная программа проводится в том числе при поддержке Мэрии города Новосибирска.

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