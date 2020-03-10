2020-03-10T06:25:46+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Калинина Екатерина Михайловна

Врач эндокринолог, сомнолог, заведующая респираторным сомнологическим центром Многопрофильной Клиники Санитас
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Калинина Екатерина Михайловна, врач эндокринолог, сомнолог, заведующая респираторным сомнологическим центром Клиники Санитас.Калинина Екатерина Михайловна, врач эндокринолог, сомнолог, заведующая респираторным сомнологическим центром Клиники Санитас.
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Номинация «Доктор года - 2020»: «За внедрение передовых методов лечения».

Калинина Екатерина Михайловна - врач эндокринолог, сомнолог, заведующая респираторным сомнологическим центром Клиники Санитас

Стаж работы более 20 лет

С отличием окончила НГМА . Прошла ординатуру по специальности «Врач общей практики», интернатуру по специальности «Эндокринология». Регулярно обучается и работает по специальности врача эндокринолога, сомнолога. Опыт работы 16 лет. Является одним из первых членов Российского общества сомнологов. Регулярный участник научно-практических конференций в области сомнологии, имеет печатные работы в медицинских издательствах.

Навыки: внедрение и использование исследований сна (полисомнография, кардио-респираторный , респираторный мониторинги, компьютерная пульсоксиметрия). Подбор терапии для пациентов с нарушениями дыхания во сне (включая все виды РАР-терапии).

Знания терапевтической патологии и эндокринологии дают возможность комплексного ведения пациента в одних руках.

Именно по ее инициативе в Клинике Санитас был организован сомнологический центр и приобретено современное оборудование для диагностики нарушений дыхания во сне.

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Заведующий урологической клиникой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-уролог, хирург, онколог, к.м.н. член Европейской ассоциации урологов, Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов
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