Номинация «Доктор года - 2020»: Калинина Екатерина Михайловна

Номинация «Доктор года - 2020»: «За внедрение передовых методов лечения».

Калинина Екатерина Михайловна - врач эндокринолог, сомнолог, заведующая респираторным сомнологическим центром Клиники Санитас

Стаж работы более 20 лет

С отличием окончила НГМА . Прошла ординатуру по специальности «Врач общей практики», интернатуру по специальности «Эндокринология». Регулярно обучается и работает по специальности врача эндокринолога, сомнолога. Опыт работы 16 лет. Является одним из первых членов Российского общества сомнологов. Регулярный участник научно-практических конференций в области сомнологии, имеет печатные работы в медицинских издательствах.

Навыки: внедрение и использование исследований сна (полисомнография, кардио-респираторный , респираторный мониторинги, компьютерная пульсоксиметрия). Подбор терапии для пациентов с нарушениями дыхания во сне (включая все виды РАР-терапии).

Знания терапевтической патологии и эндокринологии дают возможность комплексного ведения пациента в одних руках.

Именно по ее инициативе в Клинике Санитас был организован сомнологический центр и приобретено современное оборудование для диагностики нарушений дыхания во сне.

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