Номинация «Доктор года - 2020»: Архипова Наталья Александровна

Номинация «Доктор года - 2020»: «За сохранение детского здоровья».

Архипова Наталья Александровна – детский невролог

Опыт работы более 16 лет

В 2003 г. окончила Новосибирскую Государственную Медицинскую Академию по специальности «Педиатрия». Затем прошла обучение в интернатуре по специальности «Неврология».

В 2010 г.- повышение квалификации по специальности Неврология на базе Новосибирского государственного медицинского университета.

В 2015 г - повышение квалификации по специальности Неврология на базе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета

в 2019 - повышение квалификации по специальности Неврология на базе Российского Национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова (РНИМУ) г. Москва.

Наталья Александровна всегда в курсе последних достижений в области детской неврологии, регулярно посещает специализированные мероприятия.

2015,2016 гг - ежегодный Балтийский конгресс по детской неврологии

2018,2019 г. Конгресс педиатров России

Имеет специализацию по рефлексотерапии. Владеет Войта-терапией, остеопатическими техниками (школа соматической интеграции Чикурова Ю.В.). С 2017 года получает второе высшее медицинское образование по специальности «врач-остеопат» в Русской Высшей Школе Остеопатической Медицины (РВШОМ).

В своей работе доктор Архипова Н.А. самым важным, считает доверительные и открытые отношения между врачом, маленьким пациентом и его родителями, а также стремление всегда повышать свой профессиональный уровень, ведь каждое новое открытие в этой области может помочь конкретному ребенку.

Наталья Александровна всегда старается найти индивидуальный подход к каждому пациенту и помочь ему быть здоровым.

Доктор Архипова Н.А. уверена, что в каждом ребенке заложен колоссальный потенциал развития и задача врача совместно с родителями помочь его реализовать.

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