«Я просто спасал себе жизнь»: сибиряк защитился от пьяного хулигана травматом и попал в колонию

Ночная прогулка по центру Новосибирска обернулась дракой, стрельбой и тюремным сроком для обувщика Евгения Костенкова. Он проходил мимо бара, из которого выгнали пьяного посетителя – работника станка лазерной резки Евгения Грибова. Парень накинулся на прохожего, повалил на землю и начал душить. Костенков нащупал в кармане травматический пистолет и стал стрелять. Раненый станочник попал в больницу только утром. Данные о нем передали в полицию. Машина правосудия закрутилась… И полиция, и судья посчитали, что в этой истории нет места самообороне. Не смутили их даже показания пострадавшего, который заявил на суде: «Я сам был виноват!» В необычной истории разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«ВЦЕПИЛСЯ МНЕ В ГОРЛО МЕРТВОЙ ХВАТКОЙ»

Инцидент случился 11 апреля 2018 года в самом центре Новосибирска - напротив часовни во имя святителя и чудотворца Николая. В 2 часа ночи 57-летний Евгений Костенков возвращался домой от больной мамы - трезвый, но с травматическим пистолетом МР-80-13т в кармане. Мужчина частенько носит его с собой. На всякий случай. Разрешение есть, но применять оружие раньше не приходилось - повода не было. А в эту ночь травмат пригодился…

Внезапно из бара «Амстердам» выскочил посетитель - новосибирский станочник-дизайнер Евгений Грибов. Мужчина был сильно пьян и искал приключений - начал приставать к прохожему, требовал с него денег. Слово за слово - и станочник схватил Костенкова за воротник куртки, потом перевел схватку в партер.

- Он вцепился мне в горло мертвой хваткой. Я понял, что он душит всерьез, изловчился, достал пистолет из кармана и ткнул стволом в зубы противнику, но тот не испугался, а даже обрадовался. Я просто спасал себе жизнь и начал стрелять в корпус этого человека, четыре раза попал в упор и скинул его с себя, - рассказывал Евгений Костенков на суде. - Я не стал вызывать полицию или «Скорую», потому что нападавший встал и пошел в направлении автовокзала, а я побежал в противоположную сторону.

Потерпевший Евгений Грибов встал на сторону стрелка и требует его оправдания. Фото: стоп-кадр из видео «Экстренный вызов телеканала «ОТС»

Через 10 минут станочника-дизайнера нашел друг, вместе товарищи уехали на такси домой к Грибову спать. И только наутро парни поняли, что дело плохо. В 6 часов утра друг увидел на постели кровь и вызвал дизайнеру «Скорую». Врачи зафиксировали травмы: проникающее ранение в плевральную полость легкого, что считается тяжким вредом здоровью. При этом Грибов оправился от травмы на третий день - сбежал из больницы, потому что захотел домой. Но на этом история не закончилась.

ПАЦИФИСТ С ПИСТОЛЕТОМ

О криминальном характере раны из больницы просигнализировали в полицию. Замаячила нерадостная перспектива - уголовное дело по тяжкой статье. Грибова стали искать, чтобы взять показания. Застали в другом регионе - в Усть-Илимске.

- В Усть-Илимске следователь допрашивал его более восьми часов, что запрещено законом. Тогда Евгений побоялся уголовной ответственности за нападение с удушением и сказал следователю, что был пьян и не представлял опасности. А когда вернулся в Новосибирск, то обратился ко мне за юридической помощью и сказал, что давал показания под давлением следствия, - прокомментировал КП-Новосибирск адвокат Грибова Владимир Бузюргин.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и через три дня задержали Евгения Костенкова в собственной квартире.

- Мой муж - тихий, мирный человек, мы с ним живем душа в душу уже 20 лет. Он пацифист. Вот недавно спас и выходил слепого птенца голубя... Да даже тараканов не убивает! Он никогда в жизни не дрался. Пистолет носил для защиты, - объяснила КП-Новосибирск Виктория Костенкова.

Жена рассказывает: муж мухи не обидит, а недавно спас голубя от гибели... Фото: предоставлено Викторией Костенковой.

ИЗ ВИДЕО ИСЧЕЗЛИ НЕСКОЛЬКО МИНУТ

На суде потерпевший Евгений Грибов признал, что был пьян и сам спровоцировал конфликт. Дизайнер даже просил судью оправдать Костенкова, так как стрельба из травматического пистолета была необходимой самообороной. На стороне обувщика и запись с камер наблюдения. Видно, как к мужчине подлетает пьяный агрессивный парень, не дает проходу, начинается пихаться, потом валит на землю...

- На суде видео смотрели. Но сказали, что борьбы якобы не было, а были «хватания за одежду», которые не несли опасности для Костенкова. Также суд счел, что следы удушения на шее Костенкова возникли, когда подстреленный Грибов, падая, повис на куртке подсудимого. Объяснения самого Грибова, который описывал свои действия как нападение, суд признал ложными, - отметил адвокат Евгения Грибова Владимир Бузюргин.

Суд отправил ранее не судимого мужчину сразу в колонию. Фото: стоп-кадр из видео «Экстренный вызов телеканала «ОТС»

В итоге следователи МВД и прокуратура настояли на реальном сроке! И Центральный районный суд назначил ранее не судимому Евгению Костенкову четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Семья обувщика приговор собирается обжаловать.

- Во время судебного следствия допустили кучу ошибок. Из видеозаписи исчез момент, когда Евгений Костенков был вынужден стрелять из травматического пистолета. Но суд не стал обращать внимание на признаки монтажа видеозаписи. Далее суд попросту не включил в приговор ни одного доказательства защиты, а это показания многих свидетелей, в том числе эксперта, медицинские документы Евгения Костенкова. О них просто умолчали, - сообщил КП-Новосибирск адвокат подсудимого Вадим Лукашевич.

ВИНОВНИК И ЖЕРТВА СТАЛИ ДРУЗЬЯМИ

Вскоре после приговора Евгений Грибов снова попал в больницу с черепно-мозговой травмой. На данный момент дизайнер уже вышел из больницы и работает. Можно подумать, что Грибову решил отомстить стрелок, но жена Костенкова говорит - никто ему не мстил, Грибов просто попал в очередную пьяную драку.

- Он хороший парень, начитанный. Творческий, но со склонностью к саморазрушению и часто ищет приключений. Произошел кризис: с работой стало плохо, девушка бросила, с родителями поругался - и ушел в загул. После выхода из больницы решил переосмыслить свое поведение и в драку больше не лезет, - даже защищает виновника бед своей семьи Виктория Костенкова.

Женщина признается, что с обидчиком мужа они подружились еще во время следствия - сначала через адвокатов, а потом напрямую. И теперь вместе пытаются вытащить второго Евгения из тюрьмы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765405" frameborder="0"></iframe> Пьяный дизайнер напал на прохожего в Новосибирске.

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