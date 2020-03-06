Больше, значит лучше! МТС в 2 раза увеличила число базовых станций LTE в Новосибирской области

Дополнительные базовые станции LTE появились в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Кольцово, Толмачево, Барабинске, Куйбышеве, Карасуке, Черепанове, Тогучине, Сузуне, Маслянине, Колывани, Чулыме, Купино, Краснозерском, Горном, а также в 96 сельских населенных пунктах Новосибирской области.

За 2019 год скоростной интернет LTE впервые появился в 74 поселках и деревнях, где проживает более 20 000 человек, в том числе, в 37 малонаселенных – там, где проживает менее тысячи человек. Голосовой связью и скоростным мобильным интернетом теперь обеспечены жители деревень Савкино, Новокозловское, Меньшиково, Травное, Сарыбалык, Отрадненское, Новолокти, Федосиха, Биаза, Пайвино, Серебрянское, Большой Изырак, Ключики, Болтово, Верх-Алеус, Козиха, Борцово, Верх-Красноярска, Пойменное, Крупской, Новомошковское, Круглоозерное и др.

LTE-интернет пришел в поселок Пустынка и деревню Калаганово Тогучинского района, и в деревню Пристань-Почта Колыванского района, в которых проживает менее 100 человек.

Для местных жителей это возможность наравне с горожанами пользоваться мобильными сервисами, например, госуслугами, делать покупки и платежи онлайн, получать дистанционное образование, в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи и даже проконсультироваться с врачом.

«Мобильная связь и интернет особенно востребованы в районах области, где отсутствует проводной интернет. Проблема цифровизации отдаленных и небольших населенных пунктов края по-прежнему актуальна и МТС успешно ее решает. За счет масштабного строительства мобильная связь в Новосибирском регионе доступна повсеместно, и это дает необходимую свободу потребления для современных пользователей. При этом программа по развитию LTE в регионе не завершена, до конца 2020 года в целом планируется построить в области еще около 100 LTE-станций в отдаленных уголках области, где есть высокая потребность в связи и цифровых технологиях», — прокомментировал

Сеть МТС в Новосибирской области

Сегодня интернет 4G доступен более чем в 700 населенных пунктах регион, а значит 80% населения региона

могут пользоваться современными цифровыми сервисами МТС: финансовыми продуктами, интернет-телефонией, онлайн-кинотеатрами, телемедициной, электронной коммерцией, облачными продуктами, интернетом вещей. В целом сетью МТС покрыто более 90% населённой территории НСО.

МТС развивает телеком-инфраструктуру в регионе в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с правительством Новосибирской области в июне 2018 года.