Номинация «Доктор года - 2020»: Альбах Татьяна Георгиевна
Номинация «Доктор года - 2020»: «За достижения в области диагностики заболеваний».
Альбах Татьяна Георгиевна, врач-невролог. Врач высшей категории, стаж работы более 30 лет.
Диагностика, профилактика и лечение:
• Различных видов заболеваний нервной системы:
- болевые синдромы различной локализации,
- цереброваскулярная патология (инсульты),
- неврозы, мигрени;
• Дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника;
• Невралгий, параличей, парезов;
• Энцефалопатии различного происхождения;
• Деменция и прочее.
Регулярно участвует в научных конференциях, семинарах, конгрессах.