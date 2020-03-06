2020-03-06T11:27:39+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Альбах Татьяна Георгиевна

Врач-невролог Многопрофильной Клиники Санитас
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Альбах Татьяна Георгиевна, врач-невролог Многопрофильной Клиники Санитас.Альбах Татьяна Георгиевна, врач-невролог Многопрофильной Клиники Санитас.
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Номинация «Доктор года - 2020»: «За достижения в области диагностики заболеваний».

Альбах Татьяна Георгиевна, врач-невролог. Врач высшей категории, стаж работы более 30 лет.

Диагностика, профилактика и лечение:

• Различных видов заболеваний нервной системы:

- болевые синдромы различной локализации,

- цереброваскулярная патология (инсульты),

- неврозы, мигрени;

• Дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника;

• Невралгий, параличей, парезов;

• Энцефалопатии различного происхождения;

• Деменция и прочее.

Регулярно участвует в научных конференциях, семинарах, конгрессах.

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