Конкурс «Клиника года - 2020»: Центр Эстетической Медицины UMG
В Центре эстетической медицины UMG действуют 3 отделения: пластической хирургии, косметологии, стоматологии. В Центре есть 2 операционных блока и стационар.
Центр оснащен передовым оборудованием и удобно расположен - в центре города, в 150 метрах от станции метро «Маршала Покрышкина».
Наши специалисты регулярно проходят обучение у зарубежных и российских коллег, повышая свою квалификацию.
Пластические хирурги перенимали опыт голливудских специалистов, они исправляют недостатки внешности и фигуры пациентов так, что это выглядит максимально естественно.
Лечение в UMG начинается с диагностики, которая позволяет выявить все причины и последствия заболевания. При этом врачи разных отделений клиники тесно сотрудничают, чтобы составить для пациентов оптимальный план лечения.
Для безболезненного и безопасного лечения в центре работают квалифицированные анестезиологи-реаниматологи.
После операции пациенты восстанавливаются в небольших уютных палатах стационара.
Центр UMG является референс-клиникой компаний Karl Storz и Sirona. Это говорит о высоком уровне стоматологических услуг.
Центр UMG является инновационным центром Стоматологической ассоциации России (СтАР)
Адрес: ул. Крылова, 49
Тел. (383) 305-05-05
Почта: info@umg-clinic.com
Сайт: hospital168.ru