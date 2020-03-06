Конкурс «Клиника года - 2020»: Центр Эстетической Медицины UMG

В Центре эстетической медицины UMG действуют 3 отделения: пластической хирургии, косметологии, стоматологии. В Центре есть 2 операционных блока и стационар.

Центр оснащен передовым оборудованием и удобно расположен - в центре города, в 150 метрах от станции метро «Маршала Покрышкина».

Наши специалисты регулярно проходят обучение у зарубежных и российских коллег, повышая свою квалификацию.

Пластические хирурги перенимали опыт голливудских специалистов, они исправляют недостатки внешности и фигуры пациентов так, что это выглядит максимально естественно.

Лечение в UMG начинается с диагностики, которая позволяет выявить все причины и последствия заболевания. При этом врачи разных отделений клиники тесно сотрудничают, чтобы составить для пациентов оптимальный план лечения.

Для безболезненного и безопасного лечения в центре работают квалифицированные анестезиологи-реаниматологи.

После операции пациенты восстанавливаются в небольших уютных палатах стационара.

Центр UMG является референс-клиникой компаний Karl Storz и Sirona. Это говорит о высоком уровне стоматологических услуг.

Центр UMG является инновационным центром Стоматологической ассоциации России (СтАР)

Адрес: ул. Крылова, 49

Тел. (383) 305-05-05

Почта: info@umg-clinic.com

Сайт: hospital168.ru

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