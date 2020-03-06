«Мы в отношениях не солдаты»: сибирячки, служившие в Чечне и Сирии, рассказали, почему пошли в армию

Если поступит приказ выезжать, они оставят дома семьи, соберут чемоданы и в течение двух-трех дней отправятся в пункт назначения. Порой это учения, а порой - реальные боевые действия. Медицинский отряд специального назначения - это женщины со стальными нервами, они способны перевязывать, проводить анестезию, останавливать кровотечение в самых непредсказуемых условиях. Сибирячки, служившие в Чечне и Сирийской Арабской Республике, рассказали, зачем они пошли в армию и почему об этом не жалеют.

Прапорщик Зинера Слабожанко.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зинера Слабожанко выросла в Уфе. В детстве спрашивала у мамы: «Почему я мальчиком не родилась? Сразу бы в армию пошла». После школы Зинера целенаправленно поступила в медучилище. Потом призвалась по медицинскому профилю, служила в Оренбургской области, а в 2001 году ее направили в командировку в Чечню.

- Родителям я тогда о приказе ничего не сказала, чтобы не беспокоить. Сообщила где-то через год, - говорит Зинера. - Сначала попала в Грозный. Помню, как впервые увидела этот город… В нашей части бытовых условий не было никаких. Хорошо, что хоть вода была. Медпункт расположился в полуразрушенном заброшенном здании, мы его немного подкрасили, подремонтировали. Получилось даже уютно. Там мы и работали, и жили.

Про военное время Зинера вспоминать не любит. Опускает глаза. Говорит, справлялась тогда с эмоциями благодаря поддержке сослуживцев:

- Я была фельдшером, это первое звено медпомощи. Если больной или раненый нуждается в госпитализации, везем в госпиталь. Бывало, что люди умирали. Всем не помочь… Но самое страшное, что все это будто забываешь, стараешься не вспоминать.

Ефрейтор Татьяна Карпова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Татьяна Карпова на службу пришла в зрелом возрасте. Ей было 35 лет.

- Был такой момент в жизни: я в разводе, на руках ребенок. Понимала, что надо быть стойкой, ведь от меня зависит будущее дочери, - объясняет Татьяна. - Раньше работала в военном госпитале в отделении пульмонологии, но как гражданский персонал. Перспектив не было. А если служишь в армии, значит будет стабильность. Сразу сказала, что к командировкам готова.

Татьяна - ветеран боевых действий. Выезжала в Сирийскую Арабскую Республику дважды.

- Там происходит переоценка ценностей. По-другому ощущаешь жизнь. Помню, как после командировки встретилась с дочкой. Испытала одно из самых сильных чувств, - признается Татьяна. - Еще помню, когда вернулись, в аэропорту мы, женщины, были в военной форме. А вокруг люди, мужчины снимают нас на смартфоны и комментируют: «Девчонки, вы чё, военные? У нас чё, война?» И смеются. А ты стоишь растерянный и не знаешь, что сказать, - столько повидал... Ложишься вечером и не знаешь, проснешься ли утром. Жара +50 - тоже тяжелое испытание. Пот градом, а ты работаешь, помогаешь людям.

Татьяна считает, что за последние пять лет ее сознание изменилось кардинально. Тогда и сейчас - два разных человека. Главное приобретенное качество - сила воли.

О маме есть отдельное воспоминание. Она умерла через три недели после того, как дочь поступила на службу:

- Я хожу в церковь, ставлю за нее свечки. Я знаю, она меня с небес защищает, где бы я ни была.

Старший сержант Ирина Данилина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ирина Данилина родилась и выросла в Таджикистане, там разрешено двойное гражданство. В 1997 году начала службу в приграничных войсках - на 201-й военной базе Российской Федерации.

- Я видела девушек в форме, они казались мне такими красивыми, хотелось быть похожей на них, - рассказывает о своей мотивации Ирина.

Выезды на границу случались неоднократно, Ирина помогала вывозить раненых, оказывала медпомощь на месте. Одно из ярких воспоминаний - случай на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря:

- Мы прилетели на вертолете, воздух разреженный. Летчик заглушил винты, а когда нам дали команду возвращаться и мы поднялись в небо, эти самые винты начали глохнуть. В вертолете все молились. Но закончилось все хорошо.

Позже Ирина приехала в Новосибирск, служит в медицинском отряде специального назначения. С родителями отношения складываются хорошо, они принимают профессию дочери.

- Стали по духу такими же военными, как и мы, - улыбается Ирина.

При этом в отношениях, считает Ирина, женщины в форме остаются слабыми:

- Мы в отношениях не солдаты. Хочется прижаться к мужскому плечу. Хотя с детьми иногда включаю командира, но только в целях воспитания.

Сержант Лола Гайнудинова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лола Гайнудинова - подруга и сослуживец Ирины. Они обе - анестезиологи, сначала служили вместе в Таджикистане.

- Чтобы призваться, мы проходим психологическое тестирование, сдаем спортивные нормативы. Например, километр я бегу за 5 минут 15 секунд, это выше норматива, - объясняет сибирячка.

Лола говорит, что в юности подруги ей говорили: «В армии изменишься. Станешь строгой и сердитой». Но Лола осталось мягкой.

- Я по-прежнему мягкая по характеру. Бывает, плачу, когда фильмы смотрю, - делится Лола. - И не только… Мы не солдаты Джейн, у нас есть свои слабости.

Чтобы разгрузиться в эмоциональном плане, к психологам женщины не ходят. Главное лекарство для них - общение в своем кругу. Выражение «боевые подвиги» эти дамы не любят, хотя ситуации разные случаются:

- Помню, был случай еще в Таджикистане. В Душанбе из дальнего района привезли бабушку, бывшую учительницу. Жила одна, упала - перелом. Вставать не могла, у нее начались пролежни. Кто-то написал письмо властям, чтобы за ней из военного госпиталя приехали. За бабушку мы тогда крепко взялись, пролежни вылечили. Потом понадобилась транспортировка в Екатеринбург на операцию. Так эта бабушка не отпускала меня, все твердила: «До того я к тебе привыкла, ты мне как родная стала». Так что подвиги и в мирной жизни возможны…