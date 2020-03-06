Номинация «Доктор года - 2020»: Баянова Лидия Алексеевна
Номинация «Доктор года - 2020»: «За успехи в репродуктивной и перинатальной медицине».
Лидия Алексеевна - гинеколог-эндокринолог, акушер-гинеколог Многопрофильной Клиники Санитас
Стаж работы 33 года, высшая квалификация.
В 2019 г. приняла 2000 пациенток.
Лидия Алексеевна специалист широкого профиля - ведет беременности, занимается лечением бесплодия, проводит гинекологические операции, и является абсолютным профессионалом во всех этих областях.
Специализируется на диагностике, профилактике и лечении таких заболеваний, как:
• бесплодие (различной этиологии) • воспалительных заболеваниях половых и органов • ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) • молочница • патология шейки матки • планирование беременности,ведением беременности. • патологии шейки матки • диагностика и лечение заболеваний эндокринологического профиля в гинекологии • вопросы контрацепции
Проводит: • лечение эрозии шейки матки • удаление кондилом • удаление полипов шейки матки • эндометрия • КТГ • медицинское прерывание беременности • медикаментозное прерывание беременности • пайпель-диагностику • постановка и удаление ВМК • видеогистероскопия