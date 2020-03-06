2020-03-06T09:12:30+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Баянова Лидия Алексеевна

Гинеколог-эндокринолог, акушер-гинеколог Многопрофильной Клиники Санитас
Поделиться:
​Лидия Алексеевна Баянова - гинеколог-эндокринолог, акушер-гинеколог Многопрофильной Клиники Санитас​Лидия Алексеевна Баянова - гинеколог-эндокринолог, акушер-гинеколог Многопрофильной Клиники Санитас
Изменить размер текста:

Номинация «Доктор года - 2020»: «За успехи в репродуктивной и перинатальной медицине».

Лидия Алексеевна - гинеколог-эндокринолог, акушер-гинеколог Многопрофильной Клиники Санитас

Стаж работы 33 года, высшая квалификация.

В 2019 г. приняла 2000 пациенток.

Лидия Алексеевна специалист широкого профиля - ведет беременности, занимается лечением бесплодия, проводит гинекологические операции, и является абсолютным профессионалом во всех этих областях.

Специализируется на диагностике, профилактике и лечении таких заболеваний, как:

• бесплодие (различной этиологии) • воспалительных заболеваниях половых и органов • ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) • молочница • патология шейки матки • планирование беременности,ведением беременности. • патологии шейки матки • диагностика и лечение заболеваний эндокринологического профиля в гинекологии • вопросы контрацепции

Проводит: • лечение эрозии шейки матки • удаление кондилом • удаление полипов шейки матки • эндометрия • КТГ • медицинское прерывание беременности • медикаментозное прерывание беременности • пайпель-диагностику • постановка и удаление ВМК • видеогистероскопия

ПРОГОЛОСОВАТЬ

ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Леска, катер, вездеход: в Новосибирске пройдет самая большая в Западной Сибири выставка товаров для любителей активного отдыха
«Пассажиры от удара попадали»: автобус врезался в легковушку возле новосибирского зоопарка
После публикации в «Комсомолке» коммунальщики почистили опасный тротуар на улице Тайгинской
«Был в ледяной воде»: новосибирец чуть не утонул в Оби - его спасли очевидцы
«Это память о матери»: новосибирцы ищут кольцо, которое бабушка потеряла в троллейбусе
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Вылет самолета «Новосибирск-Нерюнгри» задерживается на 3,5 часа
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
«Я такого не ожидала»: мастер в салоне красоты испортила сибирячке волосы
«Проснулась знаменитой»: колясочница, просившая помощи в соцсетях, сумела погулять
«Это реальное явление»: физик решил доказать, что под новосибирским мостом действительно летал самолет
«Она хранит невинность до свадьбы, это невыносимо»: пост сибиряка о невесте-девственнице вызвал споры в соцсетях
8,5 тысяч новосибирцев обратились в травмпункты из-за гололеда
«Крошка, не надо меня ножками пинать»: сибирячку возмутили мамы, которые не следят за своими детьми в транспорте
«Вцепилась в нее сзади»: в Новосибирске на 7-летнюю девочку напала собака
«Нравится людям — пускай так отдыхают»: депутат высказалась в поддержку нудистских пляжей
«Теперь мы можем жить спокойно»: школьницу, которую хотели насильно вернуть родной матери, оставили у ее тети
«Потрепал как тряпичную куклу»: таксист вышвырнул сибирячку из авто за просьбу ехать быстрее
Хеллбой и Ким Кардашьян: сибиряки похвастались фото снеговиков в соцсетях
Территории городских лесов могут пойти под застройку?
«С крыши снимали спасатели»: школьник сломал ногу, когда прыгал по гаражам
«Объявлен срочный сбор»: рассказываем, как идут поиски пропавшего в Новосибирске ученого
«Девушка, стойте!»: где и когда автомобилисток остановят, чтобы вручить подарок
«Разбросали продукты, перевернули стол»: четыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске
Больше - у красноярцев и иркутян: стала известна средняя зарплата в Новосибирске
Мэр Новосибирска - о концерте Rammstein: «Я не могу ничего запретить»
У новосибирских гвардейцев появился новый сайт