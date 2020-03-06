2020-03-06T06:53:50+03:00
Умные вещи

«Умный дом» от «Ростелекома» для новоселов Новосибирска становится все ближе

Более сорока владельцев квартир в новостройках по улице Тюленина в городе Новосибирске сразу после заселения смогут оценить достоинства комплексного решения «Умный дом» от «Ростелекома»
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Благодаря сотрудничеству со строительной компанией «Энергомонтаж» будущие собственники знакомятся с работой интеллектуальных устройств еще на этапе покупки жилья в специально оборудованной демонстрационной квартире.

В помещении установлено все, что понадобится новоселам: датчики открытия, движения, протечки и дыма, контроллеры, умные лампочки и розетки, внешние и внутренние камеры видеонаблюдения. Приборы можно протестировать и выбрать оптимальный комплект для подключения.

- Наша система «Умный дом» позволяет сделать жизнь спокойней и удобней, потому что в том числе берет на себя часть забот по управлению бытовой техникой и позволяет создавать индивидуальные сценарии работы. Например, любой прибор - электрический чайник, утюг, вентилятор, настольную лампу и многое другое - можно подключить в сеть через управляемые умные розетки. Так оставленная не выключенной техника отключится автоматически, а чайник или обогреватель запустятся по таймеру, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Не менее понятны в использовании датчики открытия и движения. Первый посылает сигнал на сотовый телефон, в котором установлено мобильное приложение, о несанкционированном проникновении. Второй реагирует на перемещение внутри квартиры. Датчик протечки также оперативно сигнализирует хозяину жилья о возможном подтоплении, что помогает обнаружить протечку на ранней стадии и избежать проблем с соседями.

Также в квартире можно установить внутреннюю камеру с фиксацией звука и движения, предназначенную за наблюдением внутри помещения, и внешнюю, направленную на окна или лоджию. Услуга видеонаблюдения особенно популярна у семей с маленькими детьми, потому что позволяет контролировать местоположение ребенка.

- Мы оценили инициативу «Ростелекома» по внедрению комплекса услуг «Умный дом» и увидели в этом возможность повысить лояльность покупателей, сделать более привлекательными наши предложения на рынке, - рассказал генеральный директор ГК «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.

Для подключения доступны три комплекта: «Базовый», «Расширенный» и «Управление». Подробнее об интеллектуальном решении можно узнать на сайте rt.ru,

по телефону 8-800- 100-0-800 и в офисах продаж «Ростелекома».

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