Куда пропали леса из генплана Новосибирска?
В прямом эфире на радио «Комсомольская правда «Новосибирск» ведущий Вадим Алексеев вместе с руководителем новосибирского отделения партии «Зеленые» Игорем Украинцевым обсудят новый генеральный план по обустройству Новосибирска. Главная тема повестки: как сохранить городские леса в Новосибирске и Новосибирской области.
Время начала эфира: в 9:00
Куда пропали леса из генплана Новосибирска?.Тема: Новосибирск стоит на пороге принятия нового генерального плана. Руководитель новосибирского отделения партии Зеленые Игорь Украинцев считает, что документ сырой . Он настаивает на сохранении в нем статуса городских лесов.