Куда пропали леса из генплана Новосибирска?

В прямом эфире на радио «Комсомольская правда «Новосибирск» ведущий Вадим Алексеев вместе с руководителем новосибирского отделения партии «Зеленые» Игорем Украинцевым обсудят новый генеральный план по обустройству Новосибирска. Главная тема повестки: как сохранить городские леса в Новосибирске и Новосибирской области.

Время начала эфира: в 9:00