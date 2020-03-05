2020-03-05T09:18:17+03:00
Клиника года Новосибирск

Конкурс «Клиника года - 2020»: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»

Участник конкурса «Клиника года - 2020» в номинации «Лучший специализированный медицинский центр»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» один из лучших многопрофильных медицинских центров в Новосибирске.

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»:

• Гинекология

• Лечение бесплодия

• Ведение беременности и роды

• Педиатрия

• Терапия

Стоматология

• Кардиология т сердечно-сосудистая хирургия

• Неврология и нейрохирургия

• Общая хирургия

• Травматология и ортопедия

• Круглосуточный травмпункт

• Урология

• Онкология

• Оториноларингология

• Офтальмология

• Пластическая хирургия

• Лабораторная и генетическая диагностика

• Лучевая диагностика

• Восстановительное лечение

• Медицинская помощь на дому

Ключевая задача Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» – оказывать комплексную квалифицированную медицинскую помощь каждому пациенту.

• Международные стандарты медицинских услуг

• Служба скорой и неотложной помощи

• Собственный стационар

• Все виды медицинской помощи: от терапии до хирургии

• Диагностический центр: УЗИ, КТ, МРТ, экспресс-лаборатория

• Мы работаем круглосуточно, 365 дней в году

Подразделения Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» находятся в центре Новосибирска:

• Красный проспект, 14/1

• проспект Димитрова, 7

• ул. Урицкого, 2

• ул. Коммунистическая, 17

• ул. Коммунистическая, 17/1

Единая справочная служба Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»: (383) 363-30-03

Сайт: www.avicenna-nsk.ru

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА КЛИНИКУ

ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Увезли в больницу: в аварии с грузовиком под Новосибирском пострадал водитель
Расписание электричек на 8 марта в Новосибирске: рассказываем, как изменится график в праздники
«Все мы оттуда пришли»: в Новосибирске пройдет выставка вагин
Котенку с коронавирусом ищут дом в Новосибирске
81-летнюю пенсионерку, сбившую насмерть школьника в Академгородке, посадили в колонию
Влетел в ограждение: в ДТП под Новосибирском погиб водитель грузовика
В полиции рассказали, кто будет следить за Элджеем на концерте в Новосибирске
Сибирячка-инвалид вместе с маленьким ребенком застряла ночью в лифте коттеджа
Сибирячка обвинила в смерти мужа врачей, которые не смогли «завести» его сердце
«Замерз, прыгал на трех лапках»: новосибирская таксистка спасла маленького щенка
«Только волка не убирайте»: в Новосибирске сносят круглое здание в парке
«Шла больше часа пешком»: сибирячка жалуется на общественный транспорт на Родниках
Собаку на Родниках укусил клещ, для ее спасения понадобился донор
«Перевернулся вверх дном»: две аварии произошли ночью на улице Ватутина
Нуждается в помощи: в Новосибирске ищут женщину в белой вязаной шапке
«Красавцы, дожали!»: «Сибирь» второй раз обыграла екатеринбургский «Автомобилист»
Новосибирские онкологи удалили мужчине опухоль ультразвуковым скальпелем