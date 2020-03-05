Конкурс «Клиника года - 2020»: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»
Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» один из лучших многопрофильных медицинских центров в Новосибирске.
Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»:
• Гинекология
• Лечение бесплодия
• Ведение беременности и роды
• Педиатрия
• Терапия
• Стоматология
• Кардиология т сердечно-сосудистая хирургия
• Неврология и нейрохирургия
• Общая хирургия
• Травматология и ортопедия
• Круглосуточный травмпункт
• Урология
• Онкология
• Оториноларингология
• Офтальмология
• Пластическая хирургия
• Лабораторная и генетическая диагностика
• Лучевая диагностика
• Восстановительное лечение
• Медицинская помощь на дому
Ключевая задача Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» – оказывать комплексную квалифицированную медицинскую помощь каждому пациенту.
• Международные стандарты медицинских услуг
• Служба скорой и неотложной помощи
• Собственный стационар
• Все виды медицинской помощи: от терапии до хирургии
• Диагностический центр: УЗИ, КТ, МРТ, экспресс-лаборатория
• Мы работаем круглосуточно, 365 дней в году
Подразделения Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» находятся в центре Новосибирска:
• Красный проспект, 14/1
• проспект Димитрова, 7
• ул. Урицкого, 2
• ул. Коммунистическая, 17
• ул. Коммунистическая, 17/1
Единая справочная служба Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»: (383) 363-30-03
Сайт: www.avicenna-nsk.ru