Конкурс «Клиника года - 2020»: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» один из лучших многопрофильных медицинских центров в Новосибирске.

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»:

• Гинекология

• Лечение бесплодия

• Ведение беременности и роды

• Педиатрия

• Терапия

• Стоматология

• Кардиология т сердечно-сосудистая хирургия

• Неврология и нейрохирургия

• Общая хирургия

• Травматология и ортопедия

• Круглосуточный травмпункт

• Урология

• Онкология

• Оториноларингология

• Офтальмология

• Пластическая хирургия

• Лабораторная и генетическая диагностика

• Лучевая диагностика

• Восстановительное лечение

• Медицинская помощь на дому

Ключевая задача Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» – оказывать комплексную квалифицированную медицинскую помощь каждому пациенту.

• Международные стандарты медицинских услуг

• Служба скорой и неотложной помощи

• Собственный стационар

• Все виды медицинской помощи: от терапии до хирургии

• Диагностический центр: УЗИ, КТ, МРТ, экспресс-лаборатория

• Мы работаем круглосуточно, 365 дней в году

Подразделения Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» находятся в центре Новосибирска:

• Красный проспект, 14/1

• проспект Димитрова, 7

• ул. Урицкого, 2

• ул. Коммунистическая, 17

• ул. Коммунистическая, 17/1

Единая справочная служба Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»: (383) 363-30-03

Сайт: www.avicenna-nsk.ru

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