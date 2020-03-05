Конкурс «Клиника года - 2020»: Многопрофильная Клиника Санитас

Многопрофильная Клиника Санитас в 2020 году отметит 28 лет. Все это время направленность Клиники была в сторону комплексного подхода в лечении и диагностике. Для этогоесть все возможности: организованы три многофункциональных центра (Искитим, Новосибирск, Академгородок), в каждом из которых работает собственная лаборатория, УЗИ-кабинеты, проводится функциональная диагностика, ведут прием узкие специалисты (сомнолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, невролог, трихолог, дерматолог, миколог, пульмонолог и другие), имеется собственный травматологический пункт, Томографический центр. А в Искитиме уже много лет функционирует стационарное отделение европейского уровня.

В стационар приезжают пациенты из ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Польши, Латвии, Литвы и других стран.За один-два дня можно пройти полный check-up.

В Клинике в Академгородке собственный травматологический пункт с квалифицированными специалистами и необходимым диагностическим оборудованием, в том числе операционной для проведения хирургических вмешательств при необходимости.

Детское отделение в Академгородке работает с особенными детьми (задержка речевого и психического развития, расстройство аутистического спектра и др.) Для этого выстроена целая система и подобраны индивидуальные программы и методики каждому пациенту.

В Клинике на Вокзальной магистрали, 16 проходит программа «Антиэйджинг». Врачи забили тревогу: пациенты после 40 лет перестают собой заниматься.Так появилась программа обследования и социальный проект «Женский клуб Санитас», где каждый может получить от врачей ответы на вопросы, которые «неудобно» задать на приеме.

Адрес:

• Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16

• Академгородок, ул. Николаева, 12/3

• Искитим, ул. Молдавская, 50, т. +7 (383-43) 2-56-57

Единый контакт-центр: +7 (383) 233-66-00 (многоканальный)

E-mail: Novosibirsk@sanitas.ru

Сайт: www.sanitas.ru

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА КЛИНИКУ

ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ