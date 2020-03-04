2020-03-04T08:25:55+03:00
Происшествия

«Кружил над городом час»: второй раз за сутки самолет из Новосибирска не смог улететь в Москву

На борту, где находились 97 пассажиров и экипаж, сработал датчик технической неисправности: командир принял решение вернуться
Татьяна СОЛОВОВА
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Самолет кружил над Новосибирском почти час.Самолет кружил над Новосибирском почти час.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 4 марта, очередное воздушное ЧП произошло в небе над Сибирью: второй раз за сутки попал в неприятности борт авиакомпании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Москву.

- Самолет вылетел из Новосибирска в 6.40 по местному времени: на борту в тот момент находились 97 пассажиров и 6 членов экипажа, - рассказали КП-Новосибирск Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора. – Во время полета сработал датчик технической неисправности: что именно произошло, предстоит выяснить специалистам.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Около часа борт кружил над городом, и в 7.42 по местному времени вновь приземлился в «Толмачево».

- Всех пассажиров разместили в стерильной зоне аэропорта: им предоставили питание и напитки, - пояснила Оксана Александровна.

К счастью, ожидать назначенного вылета пассажирам пришлось совсем недолго:

- В «Толмачево» за пассажирами рейса «Новосибирск – Москва» прибыл резервный борт: в 9.21 по новосибирскому времени они вылетели из «Толмачево, - пояснила Оксана Горбунова.

Напомним, что во вторник, 3 марта, Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Перми. Экипаж был вынужден принять такое решение из-за сообщения о минировании.

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Неизвестный позвонил в колл-центр авиакомпании S7 и сообщил о взрывном устройстве на борту Airbus A320 (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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