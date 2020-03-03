Генеральный директор АО «СКБ Сибэлектротерм» Александр РЕЧКАЛОВ: Благодаря санкциям расширили бизнес

Промышленность в России переживает тяжелые времена, и длятся они не первый год. Может ли промышленное предприятие быть успешным при нынешней экономике? Может ли развиваться и предоставлять новые рабочие места? Опыт специального конструкторского бюро «Сибэлектротерм» дает положительный ответ.

Предприятие для Новосибирска, можно сказать, историческое. Известное и успешное в советские годы, оно пережило кризис и сейчас вновь на подъеме. О том, чем живет компания, беседуем с генеральным директором АО «СКБ Сибэлектротерм» Александром Речкаловым.

- Александр Витальевич, насколько сейчас предприятие зависит от инвестиций?

- Внешних инвестиций мы не привлекаем и не привлекали никогда. По мере того, как зарабатываем деньги, вкладываем их в модернизацию оборудования, в ремонт основных фондов, восстановление кровли, дороги, канализации, занимаемся собственным энергообеспечением. Провели газ для отопления, будем получать электроэнергию по своему кабелю - он минует сети завода «Сибэлектротерм», который сейчас переживает процедуру банкротства. В 2020 году проведем воду.

- Государство оказывает предприятию какую-либо поддержку?

- В Новосибирской области действует целый ряд программ для поддержки предпринимательства и промышленности. Существует так называемая программа технического перевооружения промышленности Новосибирской области. Мы в ней участвуем - получаем субсидии на приобретение нового оборудования.

- Предполагаю, что спрос на рынке меняется, а значит, необходима модернизация, чтобы выпускать новую продукцию. Насколько часто предприятие обновляет оборудование?

- С советского времени и до нынешнего года ничего не обновлялось. Проедали советские запасы. Просто средств на развитие не было. В последний год-полтора благодаря тому, что появились рентабельные заказы, мы стали вкладывать деньги в модернизацию и приобретение нового оборудования.

Производство на предприятии автоматизировано. Фото: предоставлено АО «СКБ Сибэлектротерм».

- Что изменилось в этот период?

- Снижается конкуренция на рынке. Многие отечественные производители просто перестали существовать из-за кризисных явлений, а зарубежные нам теперь не конкуренты из-за санкций. За время действия санкций против России мы расширили свой бизнес в 10 раз.

- Это частый пример, когда санкции стимулируют производство, или исключение из правил?

- Ситуации возможны разные, но, на мой взгляд, санкции - это такая форма протекции внутреннего рынка. И для отечественного производителя это хорошо. Хотя конечный результат зависит от того, как производитель этой формой воспользуется.

- В чем, на ваш взгляд, причины кризиса в вашей сфере?

- Считаю, что людей, способных управлять действующим заводом, гораздо больше, чем людей, способных обеспечить бизнес на заводе. Бизнес и управление - это разные вещи. Бизнес - это поиск заказов, возможностей продать товар, способность определить, какую продукцию следует выпускать. А производственная деятельность - это нечто другое: планирование, снабжение, кадры. Очень важно совмещать и то и другое.

- Какова география сбыта продукции АО «СКБ Сибэлектротерм»?

- Поставляем ее по всей России, в Казахстан и Белоруссию.

- Есть планы по развитию внешнеторгового сотрудничества?

- Опыт работы с зарубежными компаниями, в частности с Индией, показывает, что наши внутренние контакты - выгоднее. Мы и не стремимся массово работать с зарубежьем, потому что рынок электротермического оборудования в России огромен. Современная промышленность, вообще любая, немыслима без электротермического оборудования. Это такой пласт в индустрии, охватить который одним предприятием невозможно. Так что поле деятельности у нас огромное.

- Судя по вашим словам, предприятие находится на стадии подъема и развития. Складывается впечатление, что с экономикой у вас все хорошо.

- Так и есть. В 2019 году мы почти в два раза увеличили объем реализации продукции. При этом численность работников выросла несущественно.

- Кстати, о коллективе. Существует ли дефицит кадров?

- Да. Нужны и конструкторские кадры, и представители рабочих профессий. Кадров не хватает, и сегодня я не вижу другого решения, кроме как самим учить людей. Подбирать и обучать. Что касается работы станочников - нужно переходить на современное оборудование. Для работы на нем людей найти проще, потому что человеческие навыки во многом замещены возможностями программного обеспечения.

- А как, кстати, обстоят дела с переходом на современное оборудование?

- Мы своими силами модернизировали несколько станков под числовое программное управление. Это необходимо. Мы будем продолжать делать это постоянно на системной основе.

- Есть ли какие-то льготы за стаж, выслугу лет?

- Нет. Работникам со стажем никаких преференций не предусмотрено. А вот квалифицированным сотрудникам - да. Стаж значения не имеет. Все определяют отдача и способности специалиста.

Производство на предприятии автоматизировано. Фото: предоставлено АО «СКБ Сибэлектротерм».

- Ваше предприятие - с историей еще советского времени. Соответствующий вопрос: предусмотрена ли какая-то социальная поддержка работников?

- Да, мы выделяем достаточно существенные средства на оказание материальной помощи на разные цели: лечение, улучшение жилищных условий, образование. Делаем это по заявлениям работников. Еще мы активно пропагандируем в коллективе здоровый образ жизни, потому что образование и здоровье - это тот капитал, который кормит людей и, соответственно, предприятие. Важно повышать квалификацию, предоставлять возможность использования новых технологий и нового оборудования. И важно беречь здоровье - ту силу, которая позволяет все это осваивать. Суммарно повышается производительность труда и его качество.

- А в чем заключается пропаганда здорового образа жизни?

- Мы препятствуем развитию вредных привычек, мы против курения. У нас давно отсутствует такое явление, как алкоголизм. В коллективе этого просто нет. В производственном корпусе запущена новая система аспирации, чтобы работающим там людям было легче дышать. У нас есть база отдыха, на которой предлагаем нашим сотрудникам проводить время летом.

- А образование?

- Мы помогаем людям, которые желают обучаться. Среди сотрудников есть те, кто учится заочно. Мы всячески поощряем самообразование. И материально - в том числе. В планах организация какого-то системного подхода к обучению, повышению квалификации, в частности, рабочих кадров. Люди с высшим образованием, считаю, должны учиться самостоятельно, а рабочие кадры нужно обучать.

Досье «КП»

Александр Речкалов по образованию - инженер-электрик, специальность «автоматика и телемеханика». Начал трудовую деятельность на Челябинском металлургическом комбинате. Работал в электросталеплавильном цехе на оборудовании, которое поставлял «Сибэлектротерм». Имеет опыт в собственном бизнесе. В 2010 году переехал в Новосибирск и возглавил АО «СКБ Сибэлектротерм».