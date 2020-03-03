В АО «РЭС» прошла первая зимняя спартакиада

Проведение соревнований по зимним видам спорта было анонсировано генеральным директором акционерного общества «Региональные электрические сети» Яной Николаевной Балан на торжественной церемонии закрытия юбилейной XV летней спартакиады еще в августе 2019 года.

И вот в последних числах февраля 2020 года при поддержке первичной профсоюзной организации предприятия состоялась Первая зимняя спартакиада АО «РЭС». Учитывая то, что 2020 год официально объявлен Годом памяти и славы в России, оргкомитет соревнований решил посвятить спартакиаду празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо сохранения богатых спортивных традиций и популяризации занятий физической культурой и спортом, основной целью данного спортивного мероприятия стало сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание работников предприятия.

Спартакиада прошла на базе спортивной школы Маслянинского района Новосибирской области. Спортивная программа включала несколько видов соревнований по лыжному бегу:

• смешанная эстафета (7 км, 3 этапа)

• смешанная мини-эстафета (4 км, 2 этапа)

• личный зачет среди женщин

• личный зачет среди мужчин

Всего на старт вышло восемь команд из семи филиалов и аппарата управления АО «РЭС». Погодные условия в этом году способствовали достижению высоких результатов и новых рекордов как в личном зачете, так и в командном первенстве. А разгоревшиеся после стартового сигнала спортивные баталии и горячая поддержка команд только подогрели атмосферу.

В мини-эстафете спортивная удача была на стороне участников из аппарата управления, которые опередили ближайших соперников более чем на 2 минуты. На этапах полной смешанной эстафеты сильнее всех оказалась тройка спортсменов из филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» - они «привезли» своим преследователям 5,5 минуты на финише.

В личном зачете среди девушек лидером стала Оксана Емельянова из команды аппарата управления АО «РЭС», она сумела выдержать темп и финишировать первой, опередив опытнейших спортсменок на считаные секунды. Безоговорочным лидером в личном зачете среди мужчин стал Владислав Добрынин из команды филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети». Не оставив шансов соперникам, он пробежал дистанцию 3 километра за 8 минут 25 секунд, тем самым внеся немалую лепту в общий счет своей команды.

В результате упорного соперничества и борьбы на этапах общекомандного первенства места распределились следующим образом:

I место - команда филиала «Новосибирские городские электрические сети»

II место - команда филиала «Восточные электрические сети»

III место - команда филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети»

Все победители и призеры зимней спартакиады получили кубки, призы и медали из рук председателя первичной профсоюзной организации АО «РЭС» Петра Ивановича Пивоварова.

По окончании спортивных соревнований команды приняли участие в шуточных состязаниях «Зимние забавы». Участники с удовольствием сыграли в хоккей на снегу, устроили командную эстафету на сноутюбах («ватрушках») и провели веселую танцевальную зарядку на свежем воздухе.

Все спортсмены и организаторы выразили надежду, что зимняя спартакиада АО «РЭС» станет одной из многих спортивных традиций Общества и будет проходить ежегодно. Ведь подобные мероприятия дают отличную возможность каждому участнику не только продемонстрировать спортивное мастерство, но и получить заряд бодрости и энергии, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, почувствовать себя частью большого дружного коллектива.