2020-03-03T13:06:40+03:00
Спорт

В АО «РЭС» прошла первая зимняя спартакиада

Спартакиада прошла на базе спортивной школы Маслянинского района Новосибирской области
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Проведение соревнований по зимним видам спорта было анонсировано генеральным директором акционерного общества «Региональные электрические сети» Яной Николаевной Балан на торжественной церемонии закрытия юбилейной XV летней спартакиады еще в августе 2019 года.

И вот в последних числах февраля 2020 года при поддержке первичной профсоюзной организации предприятия состоялась Первая зимняя спартакиада АО «РЭС». Учитывая то, что 2020 год официально объявлен Годом памяти и славы в России, оргкомитет соревнований решил посвятить спартакиаду празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо сохранения богатых спортивных традиций и популяризации занятий физической культурой и спортом, основной целью данного спортивного мероприятия стало сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание работников предприятия.

Спартакиада прошла на базе спортивной школы Маслянинского района Новосибирской области. Спортивная программа включала несколько видов соревнований по лыжному бегу:

• смешанная эстафета (7 км, 3 этапа)

• смешанная мини-эстафета (4 км, 2 этапа)

• личный зачет среди женщин

• личный зачет среди мужчин

Всего на старт вышло восемь команд из семи филиалов и аппарата управления АО «РЭС». Погодные условия в этом году способствовали достижению высоких результатов и новых рекордов как в личном зачете, так и в командном первенстве. А разгоревшиеся после стартового сигнала спортивные баталии и горячая поддержка команд только подогрели атмосферу.

В мини-эстафете спортивная удача была на стороне участников из аппарата управления, которые опередили ближайших соперников более чем на 2 минуты. На этапах полной смешанной эстафеты сильнее всех оказалась тройка спортсменов из филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» - они «привезли» своим преследователям 5,5 минуты на финише.

В личном зачете среди девушек лидером стала Оксана Емельянова из команды аппарата управления АО «РЭС», она сумела выдержать темп и финишировать первой, опередив опытнейших спортсменок на считаные секунды. Безоговорочным лидером в личном зачете среди мужчин стал Владислав Добрынин из команды филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети». Не оставив шансов соперникам, он пробежал дистанцию 3 километра за 8 минут 25 секунд, тем самым внеся немалую лепту в общий счет своей команды.

В результате упорного соперничества и борьбы на этапах общекомандного первенства места распределились следующим образом:

I место - команда филиала «Новосибирские городские электрические сети»

II место - команда филиала «Восточные электрические сети»

III место - команда филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети»

Все победители и призеры зимней спартакиады получили кубки, призы и медали из рук председателя первичной профсоюзной организации АО «РЭС» Петра Ивановича Пивоварова.

По окончании спортивных соревнований команды приняли участие в шуточных состязаниях «Зимние забавы». Участники с удовольствием сыграли в хоккей на снегу, устроили командную эстафету на сноутюбах («ватрушках») и провели веселую танцевальную зарядку на свежем воздухе.

Все спортсмены и организаторы выразили надежду, что зимняя спартакиада АО «РЭС» станет одной из многих спортивных традиций Общества и будет проходить ежегодно. Ведь подобные мероприятия дают отличную возможность каждому участнику не только продемонстрировать спортивное мастерство, но и получить заряд бодрости и энергии, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, почувствовать себя частью большого дружного коллектива.

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