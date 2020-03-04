Подкасты: с чего начать, где искать, какие выбрать

Согласно исследованию We Are Social и Hootsuite*, в 2019 году россияне тратили в среднем 2 часа 26 минут в соцсетях ежедневно. Это 37 дней в году!

Мы выпадаем из реальности, прилипая к экрану. Причем, по статистике, за это же время могли бы научиться сыграть песню на укулеле и выучить азбуку Морзе (например, чтобы прочитать наш месседж на картинке).

Как же проводить время в Сети более осознанно? На выручку приходят подкасты - стремительно набирающий популярность способ учиться, развлекаться и просто быть в тренде.

Преимущества подкастов очевидны.

1. Время, проведенное с пользой

Контент подкастов в среднем значительно полезнее и интереснее, и его можно прослушивать в фоновом режиме, не отвлекаясь от дел.

2. Ничего лишнего

Приложения для подкастов не засорены бесполезной информацией, и в них нет баннерной рекламы (или ее можно отключить).

3. Офлайн - не помеха

Большинство приложений-агрегаторов поддерживают закачку выпусков на смартфон.

4. Уникальность и атмосферность контента

Культура подкастов развивается, и их разнообразие растет. Авторы все чаще идут на творческие эксперименты, невозможные на других платформах. Появляются подкасты-драмы, пронзительные расследования и даже жутковатые хорроры.

5. Это бесплатно

Платные подкасты существуют, но большинство каналов предоставляют свой контент безвозмездно.

С чего начать?

Обязательно купите хорошие наушники, особенно если часто бываете в шумных местах вроде метро. Даже самые интересные подкасты зачастую записываются не на профессиональный микрофон: трансляции могут фонить и проявлять артефакты записи. К тому же не каждый гость выпуска - а иногда и автор - имеет блестящую театральную дикцию.

Помните: формат подкастов связан с передачей достаточно большого объема данных. Без стабильного мобильного интернета не обойтись.

Советуем обратить внимание на новую линейку тарифов «Билайн» «Близкие люди»: большие пакеты интернета, набор опций на любой вкус - и никаких переплат. «Билайн» рекордно много строил последние два года и увеличил сеть четвертого поколения в два раза, чтобы мобильный интернет с отличной скоростью был доступен большинству абонентов.

Теперь вы готовы начинать поиск.

Где искать?

Все зависит от вашего устройства. Разработчики iOS и Android предлагают собственные приложения-агрегаторы подкастов. Они очень даже «рабочие», а главное - бесплатные.

1. Если у вас iPhone

Каждый iPhone, на котором установлена актуальная iOS, имеет встроенное приложение Apple Podcasts (12+) - одно из самых популярных приложений для прослушивания подкастов.

Как это часто бывает с Apple, оно считается эталоном юзабилити и минимализма. Минусы: отсутствие продвинутых элементов настройки и моноплатформенность (которая в принципе свойственна продуктам Apple).

2. Если у вас не iPhone

Google Podcasts (12+) не входит в список предустановленных программ, его придется качать с Google Play. Интерфейс прост и понятен. Правда, в жертву минимализму принесли функциональность: возможностей настройки намного меньше, чем у конкурентов.

Козырь Google Podcasts - его мультиплатформенность. Приложение индексирует подкасты с самых популярных ресурсов и способно сохранять выпуски на смартфон даже с платформ, не поддерживающих эту опцию. В Сети можно найти советы умельцев, как с его помощью слушать подкасты с iTunes.

3. Если вы ищете продвинутые настройки

Любители альтернативного функционала могут найти массу приложений в AppStore или Google Play. Их общий основной минус: наличие рекламы.

Предлагаем топ-3 программ, которые подойдут любому пользователю.

• Overcast (6+)

Мощный менеджер подкастов для iOS, способный на большее по сравнению с встроенным клиентом. Продвинутый функционал может, например, усилить голос спикера на фоне музыки или автоматически перематывать отрезки тишины. Включает встроенные покупки.

• Podcast Republic (12+)

Этот агрегатор подкастов на Android - настоящий монстр. Помимо прямого назначения с его помощью можно слушать радио или смотреть видеоподкасты. Включает встроенные покупки.

• Pocket Casts (12+)

Приложение доступно на iOS и Android, поддерживает синхронизацию между устройствами - неважно, какая на них ОС. Транслировать подкасты можно через Chromecast, AirPlay, Sonos и CarPlay. Включает встроенные покупки.

Какие подкасты выбрать?

Подборки разнообразных топ-каналов атакуют вас с первой секунды работы приложения-агрегатора. Поэтому не будем тратить время на обзор того, что и так легко найти.

Вместо этого предлагаем обратить внимание на подборку топ-3 развивающих и неординарных подкастов, которые для атмосферности можно дополнить особыми локациями.

• The Big Beard Theory

О чем: подкаст, рассказывающий о новостях из мира науки понятными словами. Бозон Хиггса, Большой взрыв и Черные дыры в комплекте.

Рекомендуется к прослушиванию: ночью, подальше от города, с видом на звездное небо.

• «Эйлер в России»

О чем: подкаст-аудиогид по городам европейской части России. Отлично подойдет тем, кто хочет вырваться из мегаполиса на пару дней, но не знает, куда.

Рекомендуется к прослушиванию: в путешествии по стране.

• «Большая дата»

О чем: подкаст «Билайн» о сфере Больших Данных (Big Data) для профи и всех любознательных. Отделяет городские легенды от правды и рассказывает интересные истории о мире информации.

Рекомендуется к прослушиванию: везде, где есть связь.

С развитием сетей четвертого поколения следить за любимыми подкастами можно откуда угодно. Сегодня 4G-интернет «Билайн» доступен для 86% населения России, а доля трафика удвоилась за последние два года. Благодаря масштабной модернизации сети средние скорости LTE тоже растут, несмотря на возрастающие нагрузки. Согласно Роскомнадзору**, в 2019 году «Билайн» вышел на первое место по темпам строительства 4G-сети среди всех операторов связи. Конечно, все еще можно найти места, куда 4G «Билайн» пока не пришел. Но скоро он будет и там.