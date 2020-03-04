Подкасты: с чего начать, где искать, какие выбрать
Согласно исследованию We Are Social и Hootsuite*, в 2019 году россияне тратили в среднем 2 часа 26 минут в соцсетях ежедневно. Это 37 дней в году!
Мы выпадаем из реальности, прилипая к экрану. Причем, по статистике, за это же время могли бы научиться сыграть песню на укулеле и выучить азбуку Морзе (например, чтобы прочитать наш месседж на картинке).
Как же проводить время в Сети более осознанно? На выручку приходят подкасты - стремительно набирающий популярность способ учиться, развлекаться и просто быть в тренде.
Преимущества подкастов очевидны.
1. Время, проведенное с пользой
Контент подкастов в среднем значительно полезнее и интереснее, и его можно прослушивать в фоновом режиме, не отвлекаясь от дел.
2. Ничего лишнего
Приложения для подкастов не засорены бесполезной информацией, и в них нет баннерной рекламы (или ее можно отключить).
3. Офлайн - не помеха
Большинство приложений-агрегаторов поддерживают закачку выпусков на смартфон.
4. Уникальность и атмосферность контента
Культура подкастов развивается, и их разнообразие растет. Авторы все чаще идут на творческие эксперименты, невозможные на других платформах. Появляются подкасты-драмы, пронзительные расследования и даже жутковатые хорроры.
5. Это бесплатно
Платные подкасты существуют, но большинство каналов предоставляют свой контент безвозмездно.
С чего начать?
Обязательно купите хорошие наушники, особенно если часто бываете в шумных местах вроде метро. Даже самые интересные подкасты зачастую записываются не на профессиональный микрофон: трансляции могут фонить и проявлять артефакты записи. К тому же не каждый гость выпуска - а иногда и автор - имеет блестящую театральную дикцию.
Помните: формат подкастов связан с передачей достаточно большого объема данных. Без стабильного мобильного интернета не обойтись.
Советуем обратить внимание на новую линейку тарифов «Билайн» «Близкие люди»: большие пакеты интернета, набор опций на любой вкус - и никаких переплат. «Билайн» рекордно много строил последние два года и увеличил сеть четвертого поколения в два раза, чтобы мобильный интернет с отличной скоростью был доступен большинству абонентов.
Теперь вы готовы начинать поиск.
Где искать?
Все зависит от вашего устройства. Разработчики iOS и Android предлагают собственные приложения-агрегаторы подкастов. Они очень даже «рабочие», а главное - бесплатные.
1. Если у вас iPhone
Каждый iPhone, на котором установлена актуальная iOS, имеет встроенное приложение Apple Podcasts (12+) - одно из самых популярных приложений для прослушивания подкастов.
Как это часто бывает с Apple, оно считается эталоном юзабилити и минимализма. Минусы: отсутствие продвинутых элементов настройки и моноплатформенность (которая в принципе свойственна продуктам Apple).
2. Если у вас не iPhone
Google Podcasts (12+) не входит в список предустановленных программ, его придется качать с Google Play. Интерфейс прост и понятен. Правда, в жертву минимализму принесли функциональность: возможностей настройки намного меньше, чем у конкурентов.
Козырь Google Podcasts - его мультиплатформенность. Приложение индексирует подкасты с самых популярных ресурсов и способно сохранять выпуски на смартфон даже с платформ, не поддерживающих эту опцию. В Сети можно найти советы умельцев, как с его помощью слушать подкасты с iTunes.
3. Если вы ищете продвинутые настройки
Любители альтернативного функционала могут найти массу приложений в AppStore или Google Play. Их общий основной минус: наличие рекламы.
Предлагаем топ-3 программ, которые подойдут любому пользователю.
• Overcast (6+)
Мощный менеджер подкастов для iOS, способный на большее по сравнению с встроенным клиентом. Продвинутый функционал может, например, усилить голос спикера на фоне музыки или автоматически перематывать отрезки тишины. Включает встроенные покупки.
• Podcast Republic (12+)
Этот агрегатор подкастов на Android - настоящий монстр. Помимо прямого назначения с его помощью можно слушать радио или смотреть видеоподкасты. Включает встроенные покупки.
• Pocket Casts (12+)
Приложение доступно на iOS и Android, поддерживает синхронизацию между устройствами - неважно, какая на них ОС. Транслировать подкасты можно через Chromecast, AirPlay, Sonos и CarPlay. Включает встроенные покупки.
Какие подкасты выбрать?
Подборки разнообразных топ-каналов атакуют вас с первой секунды работы приложения-агрегатора. Поэтому не будем тратить время на обзор того, что и так легко найти.
Вместо этого предлагаем обратить внимание на подборку топ-3 развивающих и неординарных подкастов, которые для атмосферности можно дополнить особыми локациями.
• The Big Beard Theory
О чем: подкаст, рассказывающий о новостях из мира науки понятными словами. Бозон Хиггса, Большой взрыв и Черные дыры в комплекте.
Рекомендуется к прослушиванию: ночью, подальше от города, с видом на звездное небо.
• «Эйлер в России»
О чем: подкаст-аудиогид по городам европейской части России. Отлично подойдет тем, кто хочет вырваться из мегаполиса на пару дней, но не знает, куда.
Рекомендуется к прослушиванию: в путешествии по стране.
• «Большая дата»
О чем: подкаст «Билайн» о сфере Больших Данных (Big Data) для профи и всех любознательных. Отделяет городские легенды от правды и рассказывает интересные истории о мире информации.
Рекомендуется к прослушиванию: везде, где есть связь.
С развитием сетей четвертого поколения следить за любимыми подкастами можно откуда угодно. Сегодня 4G-интернет «Билайн» доступен для 86% населения России, а доля трафика удвоилась за последние два года. Благодаря масштабной модернизации сети средние скорости LTE тоже растут, несмотря на возрастающие нагрузки. Согласно Роскомнадзору**, в 2019 году «Билайн» вышел на первое место по темпам строительства 4G-сети среди всех операторов связи. Конечно, все еще можно найти места, куда 4G «Билайн» пока не пришел. Но скоро он будет и там.
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