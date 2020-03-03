В Новосибирске растет спрос на ЭКО

Гостем очередного эфира Радио «Комсомольская правда» стала врач - акушер-гинеколог (репродуктолог), заведующий отделением ЭКО Клинического госпиталя «Авиценна» Группы компаний «Мать и дитя» Евгения Бройтман. Она и ответила на вопросы, которые волнуют потенциальных пациенток.

Отложить беременность можно на потом

- Евгения Викторовна, как меняется с годами спрос на ЭКО в Новосибирской области?

- Количество обращений увеличивается. Безусловно, это связано с освещением темы и в средствах массовой информации. И если лет 10 назад пациенты оставались наедине со своими проблемами и вопросами, то сегодня они черпают информацию в открытых источниках, общаются между собой. И конечно, спрос растет благодаря тому, что пациенты понимают: они не одни, есть сильные специалисты, которые готовы им помогать.

- Экстракорпоральное оплодотворение - это услуга исключительно для тех случаев, когда беременность не возникает естественным путем? Или могут быть иные основания, чтобы прибегнуть к ней?

- Сегодня показания к ЭКО не ограничиваются только понятием бесплодия. Есть пациенты с тяжелыми заболеваниями, из-за которых просто невозможно заводить детей сегодня. Такие люди могут к нам обратиться, чтобы позаботиться о будущем: заморозить яйцеклетку или уже эмбрион и, когда период заболевания пройдет, запланировать рождение ребенка. Наша клиника отвечает за сохранение материала, а хранить его можно без ограничений по времени.

- Также клетка может использоваться в будущем и для суррогатного материнства?

- Да, конечно.

А если нет любимого мужчины?

- Как проходит процедура ЭКО?

- Она занимает около месяца, а состоит из нескольких этапов. Первый - когда мы стимулируем рост фолликулов. Затем - процедура пункции, когда мы берем яйцеклетки. И потом происходит таинство - мой любимый процесс, когда из яйцеклетки и биоматериала папы начинает расти эмбрион. Через пять дней мы можем перенести его или осуществить криоконсервацию. То есть консервировать можем не только яйцеклетку, но и эмбрион.

- От чего зависит выбор одного из двух этих вариантов?

- Когда женщина обращается к нам, чтобы подумать о будущем, но сегодня у нее нет партнера, то оправдана программа заморозки яйцеклетки. А если будущая мама уже встретила своего принца, то, конечно, решается вопрос об эмбрионах.

- Какой по продолжительности может быть заморозка эмбрионов?

- Они могут храниться десятилетиями. По большому счету, ограничений нет.

- И вот к вам обращается женщина или пара… С чего все начинается? Как проходит?

- В первую очередь нужно пройти обследование. Можно и у нас, в «Авиценне». Как правило, это занимает месяц. Если нет противопоказаний, мы выбираем индивидуальную схему терапии и начинаем работать.

- А дальше продолжается взаимодействие клиники и пациентки?

- Наше отделение занимается пациентами до семи-восьми недель беременности. А затем эстафету принимают акушеры, и мы предпочитаем, когда пациентки остаются с нашими врачами - так нам спокойнее.

Двойни стали появляться реже

- Насколько доктору интересно работать с неудачными протоколами? Нет ли риска, что пациентка останется без внимания после двух-трех неудачных процедур ЭКО?

- Есть пациенты, которые не сразу достигают заветной цели. Но мы работаем до победы. Большая часть наших пациентов - сложные, но это не останавливает нашу работу.

- Наверное, многие наслышаны о том, что итогом процедуры экстракорпорального оплодотворения может стать двойня или тройня. Не каждый готов к такому значительному пополнению семейства. Не отпугивает ли это будущих родителей?

- Исторически так сложилось: чтобы увеличить шансы на наступление беременности в программах ЭКО, переносили по два-три эмбриона, а бывало - и более. Сейчас тенденция меняется. Мы стараемся убедить пациентов пойти на перенос одного эмбриона. Если же нам говорят: «Мы хотим двойню», то предупреждаем, что двойня - это осложнение программы ЭКО. Мы еще не подытожили статистику за 2019 год, но в 2018-м больше половины циклов прошло с переносом одного эмбриона. И при этом мы не снизили эффективность программы.

- Верно ли, что воспользоваться услугами экстракорпорального оплодотворения можно по программе ОМС?

- С 2014 года Новосибирская область участвует в таких программах благодаря Фонду обязательного медицинского страхования. Сегодня никаких сложностей с этим нет. Пациенты обращаются в министерство здравоохранения Новосибирской области с заявлением и пакетом документов, становятся в реестр и получают квоту.

- Как будущие пациенты могут получить индивидуальную консультацию?

- Можно прийти на прием к репродуктологу нашего отделения. А если пациенты иногородние, то мы можем провести и скайп-консультацию.

АО «Медицинский центр «АВИЦЕННА», ОГРН 1025402478782,

Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17.

Клиника внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы по оказанию специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС. Реестровый номер: 540329. Лицензия ЛО-54-01-005318 от 25.02.2019, лицензия ФС-54-01-002205 от 30.07.2019 выдана АО «Медицинский центр «АВИЦЕННА».

На правах рекламы