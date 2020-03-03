2020-03-03T05:13:09+03:00
Здоровье

Гавайи, море и кораллы: Organic Shop представляет новинки этого сезона

Необычные современные ингредиенты и яркий дизайн приятно удивят девушек
Поделиться:
Новинки от бренда Planeta Organica.Новинки от бренда Planeta Organica.
Изменить размер текста:

Магазин натуральной косметики Organic Shop представляет новинки 2020 года. Среди них можно легко найти подарок на 8 Марта.

Сегодня поговорим подробнее именно о новых продуктах.

Линейка PLANETA ORGANICA

Hawaiian Carbon Face Scrub - гавайский угольный скраб для лица.

Hawaiian Carbon Face Scrub - гавайский угольный скраб для лица.

Среди новых продуктов - Hawaiian Carbon Face Scrub - гавайский угольный скраб для лица, придающий коже свежесть и сияние. Он глубоко очищает кожу и освобождает ее от токсинов. В составе: черный банановый уголь, вулканическая глина, кокосовое масло.

Bahamas Salt Body Scrub - морской соляной скраб.

Bahamas Salt Body Scrub - морской соляной скраб.

Еще один приятный сюрприз - Bahamas Salt Body Scrub - морской соляной скраб для упругости и молодости кожи. Морской соляной скраб для тела глубоко очищает и восстанавливает кожу, насыщает минералами, повышает упругость и тонус. В составе - спирулина, водоросли вакаме и, конечно, морская соль.

Ayurvedic Golden Body Ubtan - золотой аюрведический скраб-убтан.

Ayurvedic Golden Body Ubtan - золотой аюрведический скраб-убтан.

Золотой подарок для золотых дам - Ayurvedic Golden Body Ubtan - золотой аюрведический скраб-убтан для тела, идеально подходящий для домашних SPA-процедур. Бережно очищает, насыщает витаминами A, E, F, придавая коже тонус и сияние. В составе - куркума, экстракт шафрана и органический корень женьшеня.

Caribbean Ocean Foot - коралловый скраб для ног.

Caribbean Ocean Foot - коралловый скраб для ног.

Отличные косметические продукты, которыми девушки могут побаловать любимых подружек, - Caribbean Ocean Foot - коралловый скраб для ног «Расслабление и гладкость». В составе - рисовая пудра, соль мертвого моря и кокосовая скорлупа.

Новинки от Organic Kitchen.

Новинки от Organic Kitchen.

Целая серия новинок Organic Kitchen - это не просто яркая упаковка, а в первую очередь органический, полностью натуральный состав уходовых средств. В ассортименте - восстанавливающая маска для волос, полирующий скраб для тела, лифтинг-маска для лица, утренний гель для душа, маска для лица, масло для кожи. Эти баночки подарят любой девушке хорошее настроение на весь день.

Сайт: organic-shops.ru.

Фирменный магазин в Новосибирске работает по адресу:

Красный пр-т, 17, тел. (383) 209-33-20.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бывший вирусолог «Вектора» - о коронавирусе: «На создание вакцины уйдет минимум пять лет, а на каком животном ее испытывать - пока не ясно»
Пока главным средством борьбы с коронавирусом является карантин. Помогут ли противовирусные препараты в борьбе с заразой и когда могут открыть Китай?
Бывший вирусолог «Вектора» - о коронавирусе: «На создание вакцины уйдет минимум пять лет, а на каком животном ее испытывать - пока не ясно»
Пока главным средством борьбы с коронавирусом является карантин. Помогут ли противовирусные препараты в борьбе с заразой и когда могут открыть Китай?
Почему люди заражаются на «чумном корабле» Diamond Princess, хотя там почти две недели строгий карантин
Вирусолог Александр Чепурнов списывает все на отсутствие дисциплины у пассажиров и предлагает ввести в России штрафы для тех, кто сбегает из-под карантина, а распространение коронавируса приравнять к ВИЧ
Почему люди заражаются на «чумном корабле» Diamond Princess, хотя там почти две недели строгий карантин
Вирусолог Александр Чепурнов списывает все на отсутствие дисциплины у пассажиров и предлагает ввести в России штрафы для тех, кто сбегает из-под карантина, а распространение коронавируса приравнять к ВИЧ
Чистота спасет мир: новая технология чистоты без химии
Согласно статистическим исследованиям около 30% населения земного шара страдают атопическим дерматитом, который чаще всего начинается в детском возрасте, и более чем в 50% случаев сочетается с поллинозом и/или бронхиальной астмой
Новости 24
Ищут очевидцев: на ОбьГЭСе автомобиль сбил 8-летнюю девочку
В мэрии Новосибирска рассказали, что сделают с рухнувшей на школьника рамой
«Это отвратительно»: новосибирцу продали тушенку с перерубленными костями
«Кормили один раз за зиму»: голодающему псу волонтеры ищут новых хозяев
«Первой любви не случилось»: в Новосибирске выбрали самых красивых школьников
Стало известно, что делал планер посреди заснеженного поля в Бердске
«Им нечего есть, поэтому выходят к людям»: жители Ордынского встречают ночью косуль
Гол в последнюю минуту: хоккейная «Сибирь» одолела екатеринбургского «Автомобилиста» в плей-офф
«Вы дали мне траванутую собаку!»: парень выкинул из машины пса, которого взял из приюта
Чудом остался жив: на видео попал момент, как школьник чуть не угодил под машину
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 2 марта
В мэрии сибирякам посоветовали начать шить маски из марли, чтобы защититься от коронавируса
«Хорошо, что никого не прибило»: в Новосибирске козырек подъезда обрушился из-за сошедшего с крыши снега
Под Новосибирском столкнулись тягач и иномарка: погиб пассажир
«Приехали полиция и скорая»: новосибирцев экстренно эвакуировали из супермаркета