Гавайи, море и кораллы: Organic Shop представляет новинки этого сезона

Магазин натуральной косметики Organic Shop представляет новинки 2020 года. Среди них можно легко найти подарок на 8 Марта.

Сегодня поговорим подробнее именно о новых продуктах.

Линейка PLANETA ORGANICA

Hawaiian Carbon Face Scrub - гавайский угольный скраб для лица.

Среди новых продуктов - Hawaiian Carbon Face Scrub - гавайский угольный скраб для лица, придающий коже свежесть и сияние. Он глубоко очищает кожу и освобождает ее от токсинов. В составе: черный банановый уголь, вулканическая глина, кокосовое масло.

Bahamas Salt Body Scrub - морской соляной скраб.

Еще один приятный сюрприз - Bahamas Salt Body Scrub - морской соляной скраб для упругости и молодости кожи. Морской соляной скраб для тела глубоко очищает и восстанавливает кожу, насыщает минералами, повышает упругость и тонус. В составе - спирулина, водоросли вакаме и, конечно, морская соль.

Ayurvedic Golden Body Ubtan - золотой аюрведический скраб-убтан.

Золотой подарок для золотых дам - Ayurvedic Golden Body Ubtan - золотой аюрведический скраб-убтан для тела, идеально подходящий для домашних SPA-процедур. Бережно очищает, насыщает витаминами A, E, F, придавая коже тонус и сияние. В составе - куркума, экстракт шафрана и органический корень женьшеня.

Caribbean Ocean Foot - коралловый скраб для ног.

Отличные косметические продукты, которыми девушки могут побаловать любимых подружек, - Caribbean Ocean Foot - коралловый скраб для ног «Расслабление и гладкость». В составе - рисовая пудра, соль мертвого моря и кокосовая скорлупа.

Новинки от Organic Kitchen.

Целая серия новинок Organic Kitchen - это не просто яркая упаковка, а в первую очередь органический, полностью натуральный состав уходовых средств. В ассортименте - восстанавливающая маска для волос, полирующий скраб для тела, лифтинг-маска для лица, утренний гель для душа, маска для лица, масло для кожи. Эти баночки подарят любой девушке хорошее настроение на весь день.

Сайт: organic-shops.ru.

Фирменный магазин в Новосибирске работает по адресу:

Красный пр-т, 17, тел. (383) 209-33-20.

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