Natura Siberica представляет новинки - косметику на основе японской технологии ферментации

Институт сибирской косметики Natura Siberica представляет новую коллекцию Japonica Siberica by NATURA SIBERICA. Ее уже можно найти в магазинах нашего города. Познакомимся подробнее с новинкой этой зимы.

Коллекция Japonica Siberica by NATURA SIBERICA разработана на основе уникальной японской технологии растительной ферментации, которая сохраняет в десятки раз больше витаминов, минералов и аминокислот, чем экстракты, полученные обычным способом. Как это работает, рассказали в компании:

- Естественный процесс ферментации известен в Японии уже более 3 тысяч лет. Это процесс преобразования натуральных ингредиентов в более усовершенствованные активные компоненты, которые необходимы нашей коже и волосам. Во время ферментации размеры молекул активных веществ уменьшаются, позволяя им глубоко проникать в кожу, сокращая время на достижение результата. При этом питательные вещества, полученные в процессе ферментации, являются полностью натуральными и безопасными, не раздражают кожу, стимулируют обмен веществ и питают клетки, продлевая молодость.

В состав продуктов коллекции Japonica Siberica by NATURA SIBERICA также входит запатентованный комплекс на основе экстракта родиолы розовой, пантенола и гиалуроновой кислоты. Наличие патента подтверждает уникальность и эффективность данного сочетания ингредиентов.

Гидрофильное масло для снятия макияжа SUBLIME BEAUTY MAKE UP REMOVER OIL и мицеллярная пенка для умывания DAY-OFF MICCELLAR CLOUD FOAM.

В коллекцию входит гидрофильное масло для снятия макияжа SUBLIME BEAUTY MAKE UP REMOVER OIL. Гидролизованные протеины белого кедра обеспечивают восстановление гидролипидного барьера и препятствуют потере влаги, увлажняют, смягчают и оказывают успокаивающее действие на кожу. Арбутин центеллы азиатской обладает сильным отбеливающим эффектом, осветляет кожу, борется с пигментацией, выравнивая цвет лица. Мицеллярная пенка для умывания DAY-OFF MICCELLAR CLOUD FOAM бережно очищает кожу, придает ей ощущение мягкости и бархатистости. Пенка обогащена активными компонентами с увлажняющими, успокаивающими и защитными свойствами, подготавливает кожу к дальнейшему нанесению средств и повышает эффективность их действия. Во время очищения кожи специальная массажная щеточка оказывает лимфодренажное действие.

Тонизирующая эссенция для лица GINSENG WATER GEISHA ESSENSE.

Тонизирующая эссенция для лица GINSENG WATER GEISHA ESSENSE увлажняет и успокаивает кожу, снимает воспаления, предотвращает появление сухости, стянутости и раздражений, подготавливая кожу к дальнейшему уходу. Способствует сужению пор, восстанавливает рН-баланс кожи и регулирует работу сальных желез.

Пептиды золотого женьшеня замедляют процессы старения, усиливают синтез коллагеновых волокон и эластина, насыщают питательными веществами, повышают упругость и эластичность, возвращая коже сияние. Императорская фарфоровая глина способствует выведению токсинов, глубокому очищению и сужению пор.

Более подробная информация о продукции - на сайте naturasiberica.ru.

Приобрести коллекцию Japonica Siberica by NATURA SIBERICA и другие средства компании можно в фирменных магазинах Natura Siberica по адресам:

• ул. Гоголя, 13 (ТРЦ «Галерея Новосибирск»);

• ул. Ватутина, 107 (ТРЦ «МЕГА»).

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