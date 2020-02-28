Герои рядом: новосибирские школьники встретились с разведчиком КГБ, летчиком, пролетевшим через озоновую дыру, и ветеранами

В рамках проекта «Диалоги с Героями» проходят встречи молодежи с Героями Отечества - они приходят к ребятам и рассказывают о своей службе, о самых важных и запомнившихся моментах. Живое общение с Героями Советского союза и Героями России формирует чувство сопричастности к родному Отечеству у юных новосибирцев. «КП» - Новосибирск» побывала на этих встречах.

Торжественное открытие памятной доски в лицее № 22 «Надежда Сибири».Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ

Герой-разведчик

Одной из площадок проекта стал лицей № 22 «Надежда Сибири», где открыли памятную доску «Учителя лицея - участники Великой Отечественной войны». Лицей № 22 «Надежда Сибири» уже долгое время проводит работу по патриотическому воспитанию. Учебное заведение было одной из первых площадок для таких детско-юношеских организаций, как Юнармия и Российское движение школьников. К тому же в лицее, а в прошлом столетии это была школа № 22, работали пять участников Великой Отечественной войны. Их имена увековечены на памятной доске «Учителя лицея - участники Великой Отечественной войны».

Почетным гостем церемонии открытия стал 87-летний Владимир Ильич Горовой, председатель Совета мужества и отваги Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Герой Советского Союза, в прошлом - сотрудник службы внешней разведки КГБ, полковник.

- Знание истории - это связь времен. Желаю вам, ребята, помнить о людях, которые ковали Победу и на фронте, и в тылу. Вы - потомки победителей, - отметил Герой Советского Союза Владимир Ильич Горовой.

Сам Горовой не воевал в Великую Отечественную (возрастом не вышел), не участвовал в локальных войнах - его война велась на невидимом фронте. В 1970-х годах за выполнение сложнейшего задания в США, в результате которого советской разведке стали известны важные секретные данные, закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР Горовому было присвоено звание Героя Советского Союза. Прошло уже столько лет, но до сих запрещено разглашать какие-либо подробности спецоперации и задания Горового, настолько важное это было задание. А вот на все остальные вопросы о том, какие книги нужно читать, что удивило его в первые дни командировок и что было самым трудным в его работе, дети смогли получить исчерпывающие ответы от Владимира Ильича.

- Герои Отечества рассказывают ребятам не только о Великой Отечественной войне, но и о любви к Родине, о правильном отношении к стране, семье, своим друзьям, - говорит заместитель директора по воспитательной работе лицея Юрий Парфенцов. - Когда это рассказываем мы, учителя, то ребята не всегда внимательно нас слушают, воспринимают информацию формально. А когда школьники видят человека с орденами, чей подвиг признан на всероссийском уровне, то прислушиваются к его мнению. Слова Героя - это истина, которую должны знать все дети страны.

Полет при -92

В этот же день в Гимназии № 16 «Французская» прошла встреча с Героем Российской Федерации, генерал-майором Сергеем Анатольевичем Липовым, который участвовал в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Таджикистане.

- В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Прошло много времени, и, казалось бы, ни у кого в мире не возникнет вопросов, кто 75 лет назад разгромил фашизм, кто освободил Европу, кто взял Берлин. Но сегодня нам приходится защищать нашу Победу, которую хотят украсть, - отметил в своем выступлении перед ребятами Сергей Анатольевич.

А в Сибирском авиационном кадетском корпусе имени А. И. Покрышкина юные кадеты встретились с заслуженным летчиком-испытателем, Героем Российской Федерации, полковником Олегом Адольфовичем Щепетковым. Он прославился рекордами на реактивном высотном самолете М-55 «Геофизика». Например, в рамках Международной программы исследования атмосферы Земли выполнял стратосферные полеты в условиях полярной ночи над северными морями. А еще дважды пересек 300-километровую озоновую дыру в Антарктиде! Над Индийским океаном продолжил полет при считавшейся невозможной естественной температуре -92. Самым главным качеством летчика-испытателя Олег Щепетков всегда называл терпение, а не смелость.

В Новосибирском техническом колледже имени А. И. Покрышкина студенты общались с Героем Российской Федерации, полковником полиции Александром Николаевичем Головашкиным. Он рисковал жизнью в дагестанском городе Хасавюрте, когда прикрывал своих бойцов, был тяжело ранен боевиками и чуть не потерял зрение - врачи сотворили чудо. В рамках встречи участникам мероприятия довелось познакомиться с ходом реставрационных работ по восстановлению военного истребителя И-16, который располагается на территории колледжа.

Выездное заседание «Офицеров России» в правительстве Новосибирской области.Фото: Анна ПАШАГИНА

«Нам приходится защищать Победу, которую хотят украсть»

В правительстве Новосибирской области во второй день в рамках проекта «Диалоги с Героями» прошло выездное заседание президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Открыл заседание председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой. На собрание пригласили ветеранов боевых действий и тружеников тыла, проживающих на территории Новосибирска. Прошла презентация проекта «Все для фронта - все для Победы!» - представителям промышленных предприятий, функционирующих в годы войны, были переданы памятные доски.

Сергей Липовой: - В нашем городе ковалась Победа.Фото: Анна ПАШАГИНА

Напрямую война Новосибирска не коснулась: здесь не звучали автоматные очереди и не взрывались мины. Но именно в нашем городе - в тылу - ковалась Победа. Работали более 100 предприятий оборонно-промышленного значения, многие были эвакуированы в Сибирь из Ленинграда.

- Для нас в этом году особая дата. С августа по ноябрь 1941 года пять крупных авиационных заводов были эвакуированы на Чкаловский завод. Выпуск боевых самолетов проходил почти с колес. В это тяжелое время работники завода проявили героизм. Коллектив трудился под девизом «Полк в день». Всего за годы войны наше предприятие выпустило почти 15 тысяч самолетов, - поделился ветеран труда Валерий Скворцов. - Хотелось бы, чтобы об этом помнили.