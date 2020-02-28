Аналитики МТС Банка составили рейтинг подарков в Новосибирске и области

Анализ собственных данных за 2019 год и начала 2020 показал, что новосибирцы предпочитают дарить цветы и косметику.

ПОДАРКИ ДО 1000 РУБЛЕЙ - книги, сувениры, кино, цветы

• 400 рублей. Бюджетные подарки можно найти в книжных магазинах – здесь средний чек составляет 400 рублей. Для тех, кто следует принципу «Дорог не подарок, а внимание» подойдет вариант провести приятный вечер дома или сходить вместе в уютное кафе. Именно такой средний чек зафиксирован в феврале 2020 году в супермаркетах и местах общественного питания.

• 600 рублей. Поход в кинотеатр на двоих обойдется в среднем в 600 рублей, столько же будет стоить покупка подарка в сувенирных магазинах.

• 850 рублей. Самый популярный подарок к 8 марта – букет цветов, он может быть, как самостоятельным подарком, так и приятным дополнением. В марте цветы покупают на 60% чаще по сравнению с другими месяцами года. Альтернатива, которая будет хранить память дольше, – цветы и растения в горшках.Средний чек – 850 рублей.

ОТ 1000 ДО 5000 РУБЛЕЙ - подарочные сертификаты, косметика, барбершоп, театр

• 1100 рублей. Хотите, чтобы ваша вторая половина стала еще красивее – подарите поход в салон красоты или барбершоп.За услуги мастерам новосибирцы в среднем платят 1400 рублей. На такой же бюджет можно рассчитывать и при покупке игрушки.

• 1500 рублей. С покупкой косметики и парфюмерии надо быть очень аккуратным, ее стоит покупать, если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения.Если не уверены и боитесь не угодить, лучше обойтись подарочным сертификатом. Средний чек в магазинах косметики составляет 1500 рублей. Такжена этот бюджет в магазинах для дома можно найти как полезные подарки, необходимые в быту, таки приятные вещи для интерьера.

• 1600 рублей. Покупка аксессуаров к автомобилю может стать приятным сюрпризом для автовладельцев.

• 1900 рублей. Покупая в подарок одежду или аксессуары, как и в случае с косметикой, надо быть уверенным, что вещь понравится и подойдет. Альтернатива – подарочный сертификат. Средний чек с начала года в магазинах одежды – 1900 рублей.Поход в театр также обойдется в среднем в 1900 рублей.

• 2200 рублей. Отличный подарок для людей, увлекающихся спортом или ведущих здоровый образ жизни, можно купить в магазине спорттоваров – средняя стоимость покупки здесь 2200 рублей.

• 3500 рублей. Одним из классических подарков являются украшения или часы. Средний чек в этой категории – 3500 рублей.

• 4500 рублей. Современного человека трудно представить без телефона и различных гаджетов, к которым есть множество аксессуаров. Такой подарок, наверняка, станет полезным и приятным – средний чек – 4500.

ОТ 5000 РУБЛЕЙ - путешествия

Подарок не обязательно должен быть материально осязаемым – подарите впечатления и эмоции в виде путешествия!

• Средний чек проживания в отелях – 5000 рублей.

• Туристическая путевка обойдется в 12 800 рублей.

• Авиабилеты – 14 100 рублей.