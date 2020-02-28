«Подо мной даже весы ломались»: сибирячка сбросила 40 килограммов и помолодела на 10 лет

Татьяне Арчековой из Новосибирска 40 лет. И при этом сейчас женщина выглядит моложе, чем в свои 20. В молодости Таня не следила за фигурой и в итоге набрала около 100 килограммов! Самой большой мечтой нашей героини было похудеть. Татьяна считала, что это из области фантастики. Но ей все-таки удалось воплотить ее в реальность. Как женщина смогла измениться до неузнаваемости, в материале КП-Новосибирск.

Когда-то Татьяна весила 95 килограммов. Фото: instagram.com/tatianaarchekova

«СТРЕЛКА ПЕРЕВАЛИЛА ЗА 100»

С самого детства Таня была пампушкой с кучей комплексов. Росла с твердым убеждением, что у нее плохая генетика, широкая кость и зверский аппетит. Самый нелюбимый предмет в школе - физра, даже выпросила освобождение.

- После окончания университета стала бизнесвумен - работала на рынке, были свои магазины. В основном всегда на себя трудилась. И о каком правильном питании могла тогда идти речь? Сидя в павильоне, ела жирный беляш и запивала кофе «три в одном», - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Татьяна смогла воплотить свою мечту - похудеть. Фото: nstagram.com/tatianaarchekova

Несмотря на округлые формы, вышла замуж, родила двоих детей. И… нашла новое оправдание. Какая фигура, когда рожаешь детей?! Таня толстела и толстела, а вместе с лишними килограммами в семье копились ссоры.

- Подо мной даже весы ломались, - смеется сибирячка.

И это не преувеличение.

- Когда сильно заболел младший ребенок, мы с мужем были на грани развода. В один прекрасный день я решила встать на весы, а они просто сломались подо мной! Стрелка приближалась к 100. Я выкинула весы в мусорный бак, - вспоминает Татьяна.

На помощь тогда пришла подружка - позвала Таню в спортзал. Собравшись с силами, женщина пошла в местный фитнес-клуб. На тот момент ей было 34 года.

Прийти в форму Татьяне помог спорт. Фото: instagram.com/tatianaarchekova

ПЕРВЫЕ КУБИКИ. НЕ СИММЕТРИЧНЫЕ!

- Пошла в тренажерный зал. Начала тягать тяжелый вес. Я была одержима идеей о суперфигуре. Мне казалось, что муж будет мной восхищаться и я стану самой счастливой мире. Думала, что в зале все видят недостатки моей фигуры, осуждают, и считала себя недостойной, - описывает свои эмоции женщина. - Я настолько заблуждалась, что фокус моего внимания был только вокруг тренировок и еды.

Добиваясь идеальной фигуры, Татьяна в глубине души мечтала еще об одном - выйти на сцену. Только как сделать это в ее возрасте, она не представляла. Женщина решила поделиться сокровенным с девочкой, которая работала вместе с ней.

Несмотря на возраст, Татьяна участвует в конкурсе «Фитнес-бикини». instagram.com/tatianaarchekova

- Я видела, как она готовится к конкурсу «Фитнес-бикини», и приехала к ней на соревнования поболеть. Меня заворожило такое скопление красивых людей в одном месте! Я, вжимая плечи и чувствуя себя гадким утенком, старалась не выделяться и тихонько наблюдала за этим движем, - признается Татьяна. - Тогда и поняла, что хочу так же! Решила, что должна, просто обязана попробовать себя в этом конкурсе красоты!

Тренировки в зале стали интенсивнее, а питаться Татьяна стала порционно, в определенное время. На прессе появились первые кубики, только они не порадовали сибирячку…

- Я раскритиковала их несимметричность! Я, когда-то мечтавшая о рельефе, находила свои кубики уродскими! - объясняет женщина. - Настроение было на нуле, желание все бросить приходилось подавлять все чаще.

Но Таня шла к своей мечте: выйти на сцену в бикини.

Из-за подготовки к соревнованиям сибирячка довела себя до булимии. Фото: instagram.com/tatianaarchekova

«МОЛИЛАСЬ, ЧТОБЫ СОРЕВНОВАНИЯ БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ»

Когда Татьяна поехала на соревнования в Красноярск, организм дал сбой. У женщины поднялась температура и начался кашель. Таня до сих пор помнит, как в полуобморочном состоянии сидела и ждала, что ей сделают красивый макияж. Женщина молилась, чтобы соревнования быстрее закончились.

- Что я чувствовала тогда? Волнение, голод, жажда, боль в горле и груди и страх зайтись кашлем на сцене. Слезились глаза, я как будто была не я, а смотрела на себя, плывя сверху, - перечисляет Татьяна. - Как позже оказалось, у меня была температура под 40. Я сидела на ресепшене с градусником и пила горячий чай с шоколадкой. Когда вернулась в Новосибирск, слегла с бронхитом.

Татьяна считает те соревнования провальными. Из-за плохого самочувствия женщина забыла все позы, перепутала место на сцене, куда нужно встать. Только от своей цели сибирячка отступать не собиралась.

Сейчас сибирячка весит 55 килограммов. Фото: instagram.com/tatianaarchekova

«ТОШНИЛО ОТ ЕДЫ, КОЖА ВСЯ ВЫСОХЛА»

Татьяна не упускала ни одной возможности проявить себя в соревновательных сезонах. Изнуряющие тренировки, постоянные ограничения в питании… Осенью, под самый конец сезона, сибирячке удалось занять 7-е место из 15 на конкурсе «Фитнес-бикини» в Томске. Только после этого начались проблемы со здоровьем.

- Когда сезон был окончен и больше не нужно было готовиться, я растерялась. Первое, что меня напугало, - отсутствие месячных. Их не было не из-за беременности, а из-за низкого процента жировой прослойки и стресса, - говорит женщина. - Кожа тоже вся высохла.

Татьяна смогла изменить себя. Фото: instagram.com/tatianaarchekova

В голове Татьяны был полный сумбур, появились новые страхи. Женщина начала бояться еды. Вроде бы понимала, что нужно постепенно добавлять в свой рацион углеводы и жиры, тогда питание нормализуется. Однако страх снова набрать лишние килограммы парализовывал.

- Самым тяжелым испытанием для меня оказалась не сушка, а выход из нее. Я настолько устала от режима, что еще два месяца выводила себя на нормальное питание. Тогда меня настигло расстройство в питании, - делится сибирячка.

Татьяна начала гуглить по своим симптомам диагноз в интернете, оказалось - у нее булимия. Женщину тошнило от еды. Целый день она могла голодать, а потом резко срываться и набивать желудок. Только организм не воспринимал питательные вещества.

Сейчас Татьяна - тренер. Фото: nstagram.com/tatianaarchekova

- На восстановление мне потребовался год. Я ходила по врачам, сдавала всевозможные анализы, лечилась. Сейчас понимаю, что это произошло из-за моего фанатичного отношения к соревнованиям. Из-за подготовки к ним моя жизнь превратилась в борьбу с самой собой, - резюмирует женщина.

Сейчас Татьяна чувствует себя прекрасно. Работает тренером в тренажерном зале и снова готовится к соревновательному сезону. Таня весит 55 килограммов, в планах скинуть еще 5.

- Стимул для соревнований один: проверить себя, исполнить свою мечту. Будучи пампушкой, я всегда мечтала похудеть. Теперь, когда буду выходить на сцену, буду получать от выступлений кайф, - добавляет сибирячка.