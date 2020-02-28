Подразделения и сотрудники АО «РЭС» награждены по итогам собраний трудовых коллективов в районах области

В ходе этих мероприятий были подведены итоги социально-экономического развития районов, основных отраслей экономики и социально-культурной сферы за 2019 год и определены основные задачи на 2020 год.

Собрание представителей трудовых коллективов и общественности Доволенского района.

В собраниях принимали участие руководители и выдающиеся работники предприятий различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и образования, а также представители органов власти, ветераны и общественники.

Собрание представителей трудовых коллективов и общественности Тогучинского района.

Традиционно в рамках мероприятий состоялись торжественные награждения представителей трудовых коллективов, поощренных на уровне администраций районов, а также от лица губернатора и правительства Новосибирской области. Жителям районов, отличившимся в течение 2019 года, были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и свидетельства о занесении на районные Доски почета.

Собрание представителей трудовых коллективов и общественности Черепановского района.

Отрадно отметить, что в числе награжденных за труд на благо Новосибирской области были представители структурных подразделений акционерного общества «Региональные электрические сети». В этом году награждены дипломами и грамотами или занесены на районные Доски почета 15 работников АО «РЭС» из 5 филиалов Общества. География подразделений компании, отмеченных за трудовые заслуги, охватывает 12 районов Новосибирской области и город Новосибирск. Большинство поощренных сотрудников имеют многолетний трудовой стаж работы на предприятии.

Собрание представителей трудовых коллективов и общественности Чулымского района.

Вручение данных наград является очередным подтверждением высокой оценки добросовестного труда энергетиков со стороны органов власти. Ведь именно ежедневный труд сотрудников АО «РЭС», выполняющих сложные технические работы в суровых климатических условиях Сибири, позволяет обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Собрание представителей трудовых коллективов и общественности Кочковского района.

Помимо подведения итогов и чествования передовиков на встречах были намечены планы работы на предстоящий год и определены приоритетные направления развития районов Новосибирской области. Стоит отметить, что в этом году проведение районных собраний предваряло итоговое масштабное мероприятие областного уровня - форум «Социально-экономическое партнерство - 2020 «Национальные проекты - платформа Сибирского лидерства», в ходе которого будут обозначены основные направления Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года.