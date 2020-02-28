«Очарован с детства»: Машинист электрички 25 лет возит людей на работу

Андрей Мельников, машинист электропоезда Новосибирского моторвагонного депо ТЧ-32, недавно вернулся с обучения. В Москве он повысил свою квалификацию и освоил управление электропоездом «Ласточка».

Климат-контроль и камеры

На обучение в столицу новосибирских машинистов направило руководство депо. Там опытные сотрудники снова почувствовали себя студентами.

- Сначала изучали и повторяли теорию - правила технической эксплуатации и безопасности железных дорог. Информация для нас не новая, но эти знания обязательны для подтверждения квалификации. Потом проходила недельная практика, - рассказывает Андрей Мельников. - Новая техника совершенно другая - «Ласточка» комфортнее для пассажиров и для самой бригады. Во время смены устаешь меньше, напряжение меньше. В вагонах светло, комфортно, все выполнено из современных материалов, специальная установка чистит и обрабатывает воздух от бактерий. Летом и зимой поддерживается оптимальная температура. В кабине машиниста - климат-контроль. В то же время в эксплуатации эти электропоезда не сложнее, чем наши. Так же тормозит, так же разгоняется, но за каждым действием следит аппаратура. То есть машиниста постоянно контролирует техника. Еще одно новшество - видеокамеры, они повсюду: из кабины машиниста я могу видеть пассажира, который выходит со мной на связь дистанционно.

Для пассажиров «Ласточка» - это новая эра, машинист признает: для них тоже, хотя новые поезда и не что-то из области фантастики.

- Мы уже сегодня ездим на современной технике. В декабре поступили подвижные составы серии ЭП2Д с Демиховского завода. Очень достойные новые машины, - говорит Андрей.

Эта «Ласточка» в сентябре совершала демонстрационные поездки между Новосибирском и Барнаулом.

Семейное трио

Обучаться управлять новыми электропоездами руководство железной дороги отправляет лучших машинистов - тех, кто уже показал себя, на деле доказал свою преданность профессии. Андрей Мельников как раз в их числе. Он устроился работать помощником машиниста в 1991 году. В 1994-м стал машинистом, получил третий класс квалификации, потом постепенно дорос до самого высокого - первого класса.

- Зачем машинисты повышают класс? Лично для меня это уровень моей подготовки. Мне так спокойнее, я увереннее в себе, знаю, что могу справиться с любой нестандартной ситуацией. К тому же можно молодежь учить. Да и в денежном отношении это тоже прибавка, - объясняет, для чего нужна дифференциация машинистов, Андрей Мельников.

Отношение к работе и своей квалификации для Андрея не случайно. Такой уж он человек - в жизни ответственно относится ко всему. А вот на железную дорогу пришел не по четкой установке, а благодаря детским впечатлениям.

- Мои бабушка с дедушкой жили в Толмачево. И мы с братом, когда были детьми, ездили к ним как раз на электричках. Нам интересно было все, мальчишки же всегда тяготеют к технике. Мы папу спросили: «Можно нам к дяденьке машинисту?» Тогда были советские времена - нам разрешили. Я помню, как мы с братом были очарованы. Столько приборов, столько кнопок, рычаги, кресло, огромное окно. Может быть, это оставило какой-то отпечаток... Сейчас, конечно, такого восторга на рабочем месте я не испытываю, - улыбается машинист. - Но профессией своей горжусь. Она дисциплинирует.

Кстати, родной брат Андрея, он на год младше, тоже стал машинистом. Сейчас работает на станции Инская.

- Родители наши к железной дороге отношения не имели. Мама работала на заводе, у папы сложилась карьера чиновника. Один дядя у нас всю жизнь проработал на железной дороге, был машинистом. Это наше трио мы называем маленькой семейной династией, - признается сибиряк.

Не едет, а везет

Андрей Мельников работает на территории всего региона - за машинистами не закрепляют конкретные направления, так что ездит и на юг, и на восток, и в Кузбасс. Машинист говорит, любимых мест нет, интересны бывают сложные участки пути с нестандартным профилем. Смена длится максимум 12 часов, причем непрерывно в одном направлении машинист едет до трех часов, потом - остановка, осмотр электропоезда, техническое обслуживание, короткий отдых и подготовка к рейсу в обратном направлении. Когда машинист говорит о своей работе, он всегда помнит о пассажирах. Говорит не «я еду», а «я везу пассажиров» или «пассажиры едут домой».

- Пассажиры ведь оценивают мой труд. Можно сказать, для них и ради них я работаю, - рассуждает Андрей. - Если я свою работу качественно сделаю, то есть довезу людей на место в комфорте и тепле, то у них будет хорошее настроение и они свою работу тоже сделают как надо.

Машинист мало видится с пассажирами, однако признается, что чувствует их благодарность.

- Кто-то может в кабину постучать, крикнуть «Спасибо!» или «Счастливого пути!». Ты это чувствуешь, и это приятно, - делится Андрей.

29 лет сибиряк смену за сменой перевозит людей в одни и те же села, на одни и те же станции. Вопрос: «Не надоело ли?» - ему не нравится. Как любимое дело может надоесть?

- Я же пользу приношу, - пытается объяснить прописную истину наш собеседник.

Но разнообразить свою жизнь машинист все-таки пробовал, только не меняя профессию. Просто открывал для себя новые горизонты. В 2012 году Андрей ездил в Москву на конкурс по ПТЭ - те самые правила технической эксплуатации - толстый свод суровых правил, которые надо знать и уметь применять. Эта «викторина» - достаточно серьезное соревнование среди железнодорожников. Кадры, которые его прошли, подтверждают свой уровень знаний в профессии. Андрей полушутя прошел местный этап в депо, потом его пригласили на следующий отборочный тур - по всей Западно-Сибирской железной дороге. Снова - успех. А дальше - всероссийский уровень, хочешь не хочешь, а честь своей дороги надо защитить. Так и занял второе место среди всех участников с 16 дорог.

- Участие в конкурсе - это как новый этап. Интересно было: что будет, если дальше пройти? Так и живем: сидеть на одном месте, не расширяя кругозор, может, и удобно, но скучно. Мне больше по душе правило «всю жизнь учиться», - заключает Андрей.

Может быть, и за это в том числе в 2017 году машинисту присвоили звание «Почетный железнодорожник». Это, пожалуй, высшая степень признания в профессии. Она о многом говорит и руководству, и коллегам.

- Но в то же время это не просто награда - звание обязывает… Почетный железнодорожник никак не может ударить в грязь лицом. - Андрей Мельников всегда помнит об ответственности и учит подрастающее поколение железнодорожников любить свою профессию и заботиться о пассажирах.