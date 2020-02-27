Мир Гарри Поттера и Джузеппе Верди: в НОВАТе покажут digital-оперу «Фальстаф»

Первый раз оперу представили на сцене ещё в позапрошлом веке в городе Милане. Тогда Верди взял за основу пьесы Уильяма Шекспира «Виндзорские насмешницы» и «Генрих IV». Так, композитор совместно с либреттистом Арриго Бойто воплотил в жизнь реальный образ рыцаря, жившего в XV веке.

Спустя несколько столетий НОВАТ представляет свою трактовку оперного шедевра. Режиссёр-постановщик и автор художественной концепции Вячеслав Стародубцев выстроил оперу на контрасте двух миров - викторианская эпоха и современный Лондон. Зритель увидит на сцене красные телефонные будки, королевскую гвардию Великобритании, одна из сцен оперы и вовсе пройдет на платформе 9¾, знакомой любителям Гарри Поттера. А в основе сюжета лежит стандартный конфликт – любовный треугольник.

- Мне кажется, что Джузеппе Верди опередил время. В самой музыке есть сочетание современности и истории, - рассказывает главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев. - В этой постановке мы совмещаем фундаментальные традиции и новые тенденции digital-оперы. Ведь мы живём в мультикультурном и мультижанровом мире.

Алексей Зеленков: - Двум девушкам письма не пишу. Но характер героя мне близок. Фото: Алексей ЦИЛЕР.

Постановка сложна для исполнения – не каждый театр может похвастаться голосами для заглавной партии. Но в НОВАТе есть уникальные голоса – Алексей Зеленков и Андрей Триллер. Кроме того, артисты отлично передают трагикомичный образ современного рыцаря.

- Мы много работали над текстовым материалом оперы – он как скороговорка на итальянском, - признается исполнитель заглавной партии оперы «Фальстаф» Алексей Зеленков. – Нам помогал коуч – носитель итальянского языка.

Также Алексей Зеленков отметил, что его сценический герой – это добродушный фантазёр.

- Сэр Джон Фальстаф считает себя неотразимым и отправляет любовные письма двум девушкам. Но в конце он понимает, что над любыми обстоятельствами нужно просто уметь смеяться. Опера получилась легкой и лиричной, - отмечает Алексей.

Постановочной группе НОВАТа удалось превратить высокое искусство оперы в осязаемую современную жизнь. Зрители любого возраста увидят на сцене созвучные для себя образы.