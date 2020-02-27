Рецепты на 8 марта от шеф-повара: чем побаловать свою любимую
Даже если вы не умеете готовить, рецепты на 8 марта легко освоить, и ваш сюрприз точно порадует вашу любимую. А как приготовить вкусное блюдо, корреспондентам КП-Новосибирск рассказал шеф-повар Максим Максименко.
- Традиционно мужская кухня более тяжелая и сытная, а женская – легкая и низкокалорийная. На праздничный ужин к 8 марта я бы порекомендовал подать что-то лёгкое, весеннее - например, блюда из рыбы, овощей и лёгкие напитки, - говорит Максим Максименко и делится своими рецептами.
СЫРНИКИ С СЫРОМ
Надо:
Творог 300 грамм
Сметана 50 грамм
Мука 100 грамм
Творожный сыр 75 грамм
Сахар по вкусу
Ваниль 2 грамма (можно заменить на сладки сироп)
Готовим:
1.Смешать муку и сметану до однородной массы, добавить творог, творожный сыр и немного размять. Масса должна получиться вязкая, и легко принимать форму в руке.
2.Сформировать сырники круглой формы, диаметром 7 см и высотой 2 см. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.
3. Предварительно разогреть духовку до 180 градусов. Поставить сырники в духовку на 5 минут.
4. Подавать сырники со сгущеным молоком, сметаной, конфитюром, фруктами.
ТОСТЫ «УТРО В ПАРИЖЕ»
Надо:
Батон- 1 шт.
Помидор – 300 грамм
Колбаса вареная- 300 грамм
Тертый сыр- 150 грамм
Яйца- 3 шт
Петрушка, укроп, зеленый лук- по 2 веточки
Соль, перец по вкусу
Готовим:
1. Батон нарезать толщиной 5 см, помидор и колбасу покрошить мелким кубиком.
2. В батоне вырезать мякоть, обжарить на сковороде с одной стороны до золотистой корочки
3. Смешать яйца, помидоры, колбасу. Добавить мелко порубленную зелень, соль.
4. Перевернуть батон на другую сторону, влить начинку, сверху посыпать тертым сыром
5. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, пока сыр не расплавится
УЖИН «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ»
Надо:
Нежирная рыба: форель, лосось, сибас,
Соль морская- 1 кг
Яйца-3 шт
Лимон- 1 шт
Тимьян- 15 г
Готовим:
1. Рыбу прочистить и выпотрошить
2. Отделить белки от желтков, желтки отложить. Взбить белки и смешать с солью
3. Покрыть противень пергаментом. Выложить слой соли толщиной в 1,5 см на пергамент. На соль выложить рыбу.
4. Внутрь рыбы кладем кольца лимона, тимьян. Покрываем рыбу солью полностью.
5. Выпекать в духовке при температуре в 160 градусов около 1 часа 30 минут
6. Достать рыбу из духовки, убрать корку из соли. Подавать с греческим салатом и овощами
ИСТОЧНИК KP.RU