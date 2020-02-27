Рецепты на 8 марта от шеф-повара: чем побаловать свою любимую

Даже если вы не умеете готовить, рецепты на 8 марта легко освоить, и ваш сюрприз точно порадует вашу любимую. А как приготовить вкусное блюдо, корреспондентам КП-Новосибирск рассказал шеф-повар Максим Максименко.

- Традиционно мужская кухня более тяжелая и сытная, а женская – легкая и низкокалорийная. На праздничный ужин к 8 марта я бы порекомендовал подать что-то лёгкое, весеннее - например, блюда из рыбы, овощей и лёгкие напитки, - говорит Максим Максименко и делится своими рецептами.

СЫРНИКИ С СЫРОМ

Надо:

Творог 300 грамм

Сметана 50 грамм

Мука 100 грамм

Творожный сыр 75 грамм

Сахар по вкусу

Ваниль 2 грамма (можно заменить на сладки сироп)

Готовим:

1.Смешать муку и сметану до однородной массы, добавить творог, творожный сыр и немного размять. Масса должна получиться вязкая, и легко принимать форму в руке.

2.Сформировать сырники круглой формы, диаметром 7 см и высотой 2 см. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.

3. Предварительно разогреть духовку до 180 градусов. Поставить сырники в духовку на 5 минут.

4. Подавать сырники со сгущеным молоком, сметаной, конфитюром, фруктами.

ТОСТЫ «УТРО В ПАРИЖЕ»

Надо:

Батон- 1 шт.

Помидор – 300 грамм

Колбаса вареная- 300 грамм

Тертый сыр- 150 грамм

Яйца- 3 шт

Петрушка, укроп, зеленый лук- по 2 веточки

Соль, перец по вкусу

Готовим:

1. Батон нарезать толщиной 5 см, помидор и колбасу покрошить мелким кубиком.

2. В батоне вырезать мякоть, обжарить на сковороде с одной стороны до золотистой корочки

3. Смешать яйца, помидоры, колбасу. Добавить мелко порубленную зелень, соль.

4. Перевернуть батон на другую сторону, влить начинку, сверху посыпать тертым сыром

5. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, пока сыр не расплавится

УЖИН «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ»

Надо:

Нежирная рыба: форель, лосось, сибас,

Соль морская- 1 кг

Яйца-3 шт

Лимон- 1 шт

Тимьян- 15 г

Готовим:

1. Рыбу прочистить и выпотрошить

2. Отделить белки от желтков, желтки отложить. Взбить белки и смешать с солью

3. Покрыть противень пергаментом. Выложить слой соли толщиной в 1,5 см на пергамент. На соль выложить рыбу.

4. Внутрь рыбы кладем кольца лимона, тимьян. Покрываем рыбу солью полностью.

5. Выпекать в духовке при температуре в 160 градусов около 1 часа 30 минут

6. Достать рыбу из духовки, убрать корку из соли. Подавать с греческим салатом и овощами