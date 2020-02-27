2020-02-27T05:53:20+03:00
Общество

«Меня заставили выложить все!»: сибирячка подала в суд на оперный театр за досмотр дамской сумочки

Женщина требует установить в НОВАТе специальное оборудование, чтобы посетительницы не показывали свои личные вещи охранникам-мужчинам
Никита МАНЬКО
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Заядлая театралка оценила просьбу показать сумку в 55 тысяч рублей. Фото: соцсети / Влад КОМЯКОВ.Заядлая театралка оценила просьбу показать сумку в 55 тысяч рублей. Фото: соцсети / Влад КОМЯКОВ.
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47-летняя театралка Анна Укодова (имя изменено. - Прим. ред.) оскорбилась, придя в новосибирский оперный. На входе женщину тормознула охрана. Попросили открыть сумочку. Женщина отказалась. Но ее заставили - иначе не пускали на оперу «Дон Кихот». В итоге Анна выложила на стол охранникам все содержимое ридикюля: ключи, деньги и футляры для женских принадлежностей, в том числе для средств личной гигиены. История повторилась, когда Анна пришла на балет «Спартак». Это было закрытие сезона 2016 года.

Но только в мае 2019 года Анна решила взыскать с оперного компенсацию за «позорные досмотры». Женщина подала иск в Центральный районный суд. Требовала 55 тысяч рублей за моральный вред и 400 рублей за билет, так как на оперу она так и не попала.

- Три года назад я покупала по 10 билетов на сезон, такой абонемент, и шла в театр, чтобы каждый раз переживать этот унизительный досмотр, - рассказала КП-Новосибирск Анна Укодова. - Охранники-мужчины каждый раз требовали показать сумочку, а это незаконно. На показе «Дон Кихота» случился скандал. Я отказалась. Они говорят: «Выложите все предметы на стол». И это перед другими посетителями! Ответила: «Нет, вызывайте полицию».

Анна говорит, что не стала бы трепать нервы охранникам, если бы в театре была специальная комната, а личные вещи досматривали бы женщины. Или на входе стоял рентген-сканер, как в метро.

- Меня, как девочку, отчитывали перед всеми посетителям. Администратор сказала: «Стоит ерундой занимается», - вспоминает Анна. - Пока ехали полицейские - прозвенел третий звонок. А потом меня просто на оперу не пустили, сказали: «Вы опоздали».

Обиду на театр Анна Укодова вынашивала несколько лет. Консультировалась с юристами, читала законы и все-таки пришла к выводу, что поступили с ней некультурно.

- Я каждый день еду на работу в метро и спокойно прохожу досмотр - там есть специальное оборудование, есть комната для личного досмотра и сотрудницы моего пола. Мне нужна была компенсация морального вреда за пропущенную по незаконным основаниям премьеру. И еще я требовала установить рентген-сканер для сумочек, как в метро, - говорит Анна Укодова.

Юрист оперного театра на суде заявляла, что досмотр сумочек обоснован положениями об антитеррористической безопасности, которые выше норм закона о правах потребителей.

В итоге суд решил, что безопасность гораздо важнее личных дамских секретов, в иске Анне отказал. Однако театралка не сдается и намерена собрать группу женщин, недовольных досмотром дамских сумочек.

- Напишем коллективное заявление. А я сама уже пишу жалобу в прокуратуру, - обещает она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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