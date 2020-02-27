Подарки вместо штрафов: «Комсомольская правда» вместе с ГИБДД удивила автомобилистов

В преддверии Дня защитника Отечества «Комсомольская правда» - Новосибирск» устроила праздничный флешмоб для автомобилистов и совместно с сотрудниками полиции и партнерами акции - «Галамарт» и FIT SERVICE - поздравила водителей с наступающим праздником, напомнила о правилах дорожного движения и подарила полезные для автомобилистов подарки.

Госавтоинспекция на страже порядка и в праздничные дни.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Акцию приурочили к Дню защитника Отечества - Госавтоинспекция города Новосибирска напомнила о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особое внимание - в праздничные дни. Риск сесть за руль в нетрезвом виде надо исключить навсегда. Об этом инспекторы напоминали в первую очередь.

Инспекторы ГИБДД активно работали и поздравляли счастливчиков.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несколько экипажей ГИБДД останавливали машины рядом с вокзалом Новосибирск-Главный и просили водителей выйти. Но бояться было нечего - сразу после наставлений автомобилистам вручали подарки.

«Комсомольская правда» - Новосибирск» - активный участник праздничного флешмоба.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Комсомольская правда» вручала водителям свежий номер газеты и задавала вопросы для радиоэфира. Каждый мог передать привет своим сослуживцам и просто поздравить всех мужчин с 23 Февраля.

Подарки стандартные - носки и пена для бритья.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Водители рассказали о том, как отмечают мужской праздник: кто-то отмечает дома с семьей, кто-то поедет кататься на лыжах. При этом на лыжах, как и за баранкой, - без спиртного. Автомобилисты также рассказали о самых популярных подарках в День защитника Отечества. Набор стандартный: носки, пена для бритья. Один из водителей ответил, что однажды ему подарили путевку за границу.

Огромный оранжевый кот от «Галамарта» привлекал внимание всех участников дорожного движения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Партнеры акции - федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE и магазины постоянных распродаж «Галамарт» - приготовили подарки для настоящих мужчин. Народный магазин «Галамарт» вручил автопылесосы, коврики для автосалона, прикуриватели, оплетки на руль и ароматизаторы NEW GALAXY.

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE дарила автомобилистам полезные подарки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Исправно работающий автомобиль - залог безопасности на дороге.

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE поздравила автомобилистов с наступающими праздниками и вручила подарочные наборы, в которые входит бонусная карта «Серебро+», она позволяет не только пройти бесплатную диагностику ходовой части, но и обслуживаться по специально пониженному прайсу, подробности можно узнать на официальном сайте fitauto.ru.

Следуйте ПДД и будьте внимательны на дорогах!

Поздравления, улыбки и праздничная атмосфера в преддверии Дня защитника Отечества.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Автомобилисты, попавшие «под раздачу», были приятно удивлены и рады, что сегодня на дороге нашего города их ждал неожиданный подарок. Каждому было приятно получить полезный сюрприз.

Без подарков не остался никто.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Останавливали не только легковые автомобили. Водитель небольшого автокрана был удивлен не меньше других. Правила дорожного движения не нарушал и на сотрудников полиции сначала отреагировал с опаской. Но, услышав поздравления и получив подарки, обрадовался.

Водители общественного автотранспорта не остались в стороне.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сотрудники ГИБДД остановили и «Газель». Кто, как не водитель маршрутки, должен следовать всем правилам дорожного движения? Сотрудники ГИБДД напомнили ему о необходимости соблюдать безопасность на дороге и поздравили с праздником.

Удивлению не было предела: вместо проверки документов - подарок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В праздничные дни инспекторы ГИБДД достаточно часто останавливают водителей для проверки на состояние алкогольного опьянения. Проверка может проводиться как в рамках особого рейда, так и индивидуально. Участники дорожного движения зачастую не ждут ничего хорошего от взмаха жезла сотрудников полиции. Но сегодня в адрес автомобилистов звучали поздравления.

Самое главное - соблюдение правил дорожного движения. Тогда никакие ДТП вам не страшны.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Госавтоинспекция поздравляет всех мужчин нашего города, кем бы они ни были: водителями, пешеходами, пассажирами. Самое главное - соблюдение правил дорожного движения. Тогда никакие ДТП вам не страшны. Будьте внимательны и аккуратны. Здоровья, счастья, тепла и уюта в ваших семьях, - поздравила всех мужчин инспектор по пропаганде ГИБДД города Новосибирска Ирина Кетова.

Несколько десятков автомобилистов приняли поздравления.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Госавтоинспекция в праздничные дни традиционно работает в усиленном режиме - пресекает нарушение правил поведения на дороге. 23 Февраля не исключение.

В праздничной акции приняли участие и волонтеры новосибирского филиала пивоваренной компании «Балтика». Они напомнили, что алкоголь и управление автомобилем несовместимы.

«Комсомольская правда» планирует и в дальнейшем проводить подобные акции. Не за горами весенний праздник - 8 Марта. В преддверии праздника «КП» - Новосибирск» совместно с партнерами акции будет поздравлять прекрасных дам.

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE

Сайт: fitauto.ru

Группа в VK

Группа в Instagram

Магазины постоянных распродаж «Галамарт»

Сайт: galamart.ru

На правах рекламы