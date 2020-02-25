Отпор коронавирусу по-русски: новосибирский магазин выдает посетителям респираторы и проводит кварцевание

Вся планета следит за ситуацией, связанной с коронавирусом: сколько заболевших? сколько человек поправилось? Люди вчитываются в цифры день за днем, а новосибирские ученые создают антидот. Пока его нет - важно соблюдать технику безопасности. О ней - в нашем материале.

Сотрудники магазина - в масках и перчатках

На днях с трапа самолета сошел преподаватель английского Роман Родников. Молодой учитель полгода провел в Китае и вернулся в родной Новосибирск. В Поднебесной жил в провинции Хэнань. Это совсем недалеко от «столицы» коронавируса - города Ухань.

Роман наблюдал противостояние вирусу на всех этапах. Последним стала изоляция жителей в домах. Предприятия остановили работу, а в магазинах придумали заслон от заразы.

- Уже ничего не работало, кроме нескольких ближайших супермаркетов. Дошло до того, что даже внутрь магазинов перестали свободно пускать. В супермаркете, где я обычно затаривался, ввели систему «по пять», - рассказывает Роман. - Запускали по пять человек, они отоваривались, выходили, и помещение дезинфицировали - мыли химией. Каждый сотрудник супермаркета - в защитном костюме, в очках, в маске, в резиновых перчатках.

Маски, кстати, стали в Китае дефицитом. Там, где жил Роман, ими стали просто спекулировать. Но надежна ли вообще такая классическая защита?

- Если маска хорошая, то - да. Маска должна плотно прилегать, нормально фильтровать. Желательно, чтобы у нее был клапан на выдохе. Нужны хорошие макси. А простыми масками-гармошками пользуются больше в гигиенических целях, - отвечает на наш вопрос вирусолог из Института клинической иммунологии СО РАН Александр Чепурнов.

В Новосибирске магазин штор поставил заслон вирусу.

Территория безопасности в Новосибирске

Особенности коронавируса окружены загадками. Странно, например, что он предпочитает поражать китайцев, но не так часто атакует европейцев.

- Возможно, дело лишь в том, что все началось именно в Китае, поэтому китайцы и оказались в зоне наибольшего риска. А за пределы страны не выехало столько людей, чтобы сильно надышать на нас, бледнолицых. А возможно, дело в особенностях физиологии разных этносов и иммунитет срабатывает немного по-разному, - предполагает ученый.

Однако факт, что и среди россиян уже есть носители вируса. В Новосибирске на одном из предприятий организовали свою систему безопасности для горожан. Это столица текстильных идей «МИРТЕК».

Заходить можно хоть по 50 человек. Персонал уверяет, что помещение для коронавируса неприступно. Да и для обычных вирусов, взять даже ОРВИ, - тоже.

Просто и удобно: диспенсер для посетителей.

Примерка онлайн

В торговом зале, где посетители выбирают текстиль, владельцы установили диспенсер - любой гость может обработать руки антисептиком. Персонал проводит кварцевание, чтобы уничтожать вирусы, если только проникнут внутрь. Но и это не все. По желанию гостям могут предложить респираторные маски. Такую услугу ввели совершенно безвозмездно. Сотрудники регулярно проходят медкомиссию.

- Здоровье - это бесценный ресурс, которым необходимо дорожить, поэтому профилактика вирусных заболеваний для «МИРТЕК» - не пустой звук, а руководство к действию, - комментирует генеральный директор предприятия Павел Драчев.

А для тех, кто решительно не готов выходить из дома, компания предоставляет услугу по примерке штор онлайн. Загружаешь на сайт «МИРТЕК» фотографию окна - и легким движением мышки меняешь на нем занавески. Так что выбирать можно, не вставая с домашнего дивана. На сайте предлагают также и домашний текстиль, фурнитуру… В магазине говорят, что при покупке на сумму более 5 тысяч рублей доставят товар бесплатно. В общем, даже в домашней изоляции наши люди смогли бы легко отовариваться.