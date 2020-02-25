Уголовное дело заведут на жителя Новосибирска из-за нападения на энергетика

Одним из наиболее результативных является проведение систематических рейдов и проверок приборов учета на территории Новосибирской области.

Важно понимать, что персонал АО «РЭС» действует строго в рамках закона. Согласно п. 172 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, сетевая организация обязана проводить проверку расчетных приборов учета потребителей и осуществлять контроль за правильностью снятия ими показаний таких приборов учета не реже одного раза в год.

При проведении рейдов работники сетевой организации одеты в фирменную спецодежду с наименованием Общества, а также имеют при себе служебное удостоверение установленного образца, которое обязаны предъявить потребителю.

Однако не все потребители безоговорочно допускают проверяющих к приборам учета. К сожалению, в практике сотрудников АО «РЭС» бывают случаи недопуска или создания препятствий работе специалистов. Но особенное негодование вызывают ситуации, когда персонал сетевой организации, исполняющий свои должностные обязанности, подвергается угрозам или даже физическому насилию со стороны агрессивно настроенных потребителей.

Так, при проведении рейда в частном жилом секторе Октябрьского района города Новосибирска один из инженеров участка по работе с потерями филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» подвергся нападению.

С согласия жителя одного из частных домов сотрудник компании выполнил проверку и снятие показаний с прибора учета, зафиксировав результаты при помощи средств фотофиксации, а также в соответствующем документе, который со своей стороны подписал и потребитель. После окончания проверки инженер АО «РЭС» покинул дом проверяемого абонента и направился к соседнему домовладению. На улице его неожиданно догнал житель только что проверенного дома и в грубой форме потребовал удалить фотоснимки, на что энергетик ответил вежливым отказом и попытался проследовать для дальнейшей проверки приборов учета. Агрессивно настроенный гражданин, преграждая путь сотруднику АО «РЭС», попытался вырвать из рук проверяющего фотоаппарат и документы, фиксирующие показания приборов учета, а после неудавшейся попытки нанес несколько ударов в лицо и по голове. Сотруднику сетевой организации удалось вырваться, а правонарушитель, видимо испугавшись ответственности за содеянное, покинул место происшествия. В итоге инженер участка по работе с потерями вынужден был обратиться за медицинской помощью в больницу, где диагностировали перелом костей носа. Для восстановления после полученной травмы ему потребовалось продолжительное лечение. Таким образом, незаконные действия правонарушителя привели к временной потере трудоспособности потерпевшего.

В этот же день пострадавший сотрудник АО «РЭС» подал в полицию заявление о привлечении нападавшего к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Одновременно руководством филиала «Новосибирские городские электрические сети» было подано заявление с просьбой принять меры к гражданину, напавшему на сотрудника компании, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

Стоит отметить, что между сетевой организацией и различными структурами правоохранительных органов организовано тесное взаимодействие, в том числе в рамках выполнения мероприятий по противодействию незаконному потреблению электроэнергии. В данной ситуации именно благодаря содействию заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области и активному участию дирекции по безопасности АО «РЭС» все необходимые мероприятия в рамках расследования инцидента практически завершены.

На сегодняшний день заявление пострадавшего работника АО «РЭС» находится на рассмотрении мирового судьи, по решению которого виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 115 УК РФ. Кроме видов наказаний, предусмотренных данной статьей, нарушитель будет обязан компенсировать пострадавшему затраты на лечение, а также моральный вред.

Таким образом, в АО «РЭС» придерживаются однозначной позиции по защите прав и интересов работников, исполняющих свои должностные обязанности, в том числе осуществляющих проверки потребителей электрической энергии. При возникновении подобных конфликтных ситуаций со стороны компании оказывается всесторонняя поддержка сотрудникам, а также инициируется механизм расследования происшествий с последующим выполнением мероприятий по привлечению виновных к административной, уголовной и иным видам ответственности.

АО «РЭС» призывает потребителей с пониманием отнестись к процедуре проверки и не препятствовать допуску специалистов к приборам учета. В случае противодействия законным действиям энергетики вынуждены будут обращаться в правоохранительные органы. А это значит, что ни один правонарушитель не уйдет от ответственности!