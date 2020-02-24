«У нас появился шанс получить штамм коронавируса»: почему вирусолог обрадовался возвращению россиян с лайнера Diamond Princess

23 февраля стало известно, что восемь россиян вернулись в страну с лайнера Diamond Princess, находящегося у берегов Японии. Трое из них подхватили коронавирус, но перенесли болезнь легко, и почти выздоровели. Все восемь человек на 14 дней окажутся на карантине в Казанской инфекционной больнице.

Вирусолог Александр Чепурнов, который сейчас работает в институте клинической иммунологии СО РАН, а ранее заведовал лабораторией особо опасных инфекций в «Векторе», рассказал, какую пользу для страны могут принести россияне и почему организация карантина на японском лайнере больше напоминала «дурдом».

Александр Чепурнов ранее заведовал лабораторией особо опасных инфекций в «Векторе». Фото: личный архив.

— Александр Алексеевич, всех туристов с лайнера повезли в Казань. Врачи согласились также отправиться на карантин с пациентами, чтобы следить за их состоянием. Насколько это опасно для медперсонала?

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— Сначала скажу, что я восхищен теми врачами, который согласились отправиться на карантин с пациентами. Очень надеюсь, что у них достаточный опыт инфекционный. От этого будет зависеть удастся ли им не получить дозу, достаточную для заражения. Также необходим высокий уровень защиты, не просто на уровне маски и респиратора, лучше подойдет пневмокуртка. Такие костюмы в стране были, в том числе и для медработников. Надеюсь, этот ресурс удалось быстро мобилизовать. С одной стороны врачей тренируют работать так, чтобы не заразиться самим, это безусловный плюс. Но с другой стороны не понятно, почему больных не направили сразу в новосибирский «Вектор», где есть опыт, все условия. Понятно, что анализы подкарантинных людей будут направлять все равно в «Вектор». Возможно есть какая-то несогласованность между Минздрасов и Роспотребнадзором, которому подчиняется «Вектор».

Тем более, что в распоряжении КП-Новосибирск есть фото из Вектора, где видны палаты для потенциальных больных.

Так выглядят палаты для карантина в центре вирусологии «Вектор».

— Появится ли у России получить штамм коронавируса, который до сих пор не передан нашей стране?

— Все будет зависеть от того насколько сильно люди будут болеть. Если у них будет больше вируса, его будет легче выделить из носоглоточных смывов, из крови. Поэтому дополнительные шансы появляются, надеюсь что их не упустят те, кому поручат это сделать. Если кому-то это вообще поручено.

Одеяло на кровати - как в обычной больнице.

— Может быть такое, что россиян вернули в страну как раз для того, чтобы получить штамм?

— Я надеюсь, что мы относимся к нашим соотечественникам, как в лозунге Россия своих не бросает. Жалею, что людей не вывезли сразу, когда начался этот бедлам на лайнере. Это был сумасшедший дом. Противоэпидемическая работа была организована противоестественно. Собрали в кучу людей, где из нескольких больных получили сотни, а впереди их тысячи. Людей надо было разделить на группы, по принципу кто больше и меньше контактировал с больными, и выводить. Выводить куда угодно, хоть на побережье в палаточный лагерь, конечно, организовать его правильно, а после сразу предлагать странам забирать граждан.

Кажется, обычный коридор.

— Может быть это был эксперимент — посмотреть как быстро в плотной среде распространяется вирус?

— Это не эксперимент, а результат того, к чему пришла система. Это просто рассусоливанаие вариантов в тот момент, когда надо принимать решение. Не было людей, которые приняли бы четкие решения. У Китая развивается ситуация благоприятно, несмотря на жуткое начало, именно потому что они приняли решительные меры и требуют их выполнения.

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