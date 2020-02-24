8 марта в Новосибирске: куда сходить, что посмотреть

8 марта в Новосибирске - праздник, когда мужчины стараются удивить своих любимых. Корреспонденты КП-Новосибирск подготовили подробную афишу, куда можно сходить в праздник.

Новосибирцы отдыхают три дня подряд – и поздравляют женщин с 8 марта. Синоптики обещали небольшие морозы до минус 8 градусов, а цветочники – повышение цен на тюльпаны. Куда сходить в Международный женский день посоветовали эксперты «КП-Новосибирск».

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Концерты на 8 марта в филармонии

Новосибирские музыканты знают, как может трубить зов любви. Ансамбль «Сибирский диксиленд» наполнит вечер теплыми джазовыми хитами на все времена: «Девушка из Апанемы», «Хелло, Долли!», «Простой разговор», «О, моё солнце», «Маленький цветок», «Влюблённый ковбой» и так далее. Музыканты обещают вызвать дух Элвиса Пресли и разжечь страсть в Камерном зале Новосибирской филармонии.

Коллеги из ансамбля «Сибирский брасс» обещают изысканные ретро-хиты, популярные мелодии кино, латиноамериканские ритмы и атмосферу танго в огромном государственном концертном зале имени Каца. Каждый мужчина думает «Танго для тебя», только для тебя и точка! Тут не может быть компромиссов.

8 марта – Праздничный концерт «Танго для тебя» в филармонии

Государственный концертный зал имени А.М. Каца.Адрес: Красный проспект, 18/1.Начало в 18:00

8 марта – Концерт джазовых хитов «Любовью за любовь»

Камерный зал филармонии. Адрес: Красный проспект, 32. Начало в 18:00.

В КИНО

Фильм «Женщина»

Женщины любят ушами, но часто боятся рассказывать свои тайны и держат их в себе. Большую часть фильма составляют истории, рассказанные от первого лица, — сотни рассказов самых разных женщин, от глав государств до королев красоты, от водителей автобусов до женщин-фермеров из отдаленных районов. Некоторые из них пострадали от насилия – после показа будет организован сбор средств в их поддержку.

8 марта - показ фильма «Женщина».

Кинотеатр «Победа». Адрес: Ленина,6. Начало в 19:00.

В ТЕАТРЕ

Спектакль «Вражда» с популярными актрисами русских сериалов

Чего не сделаешь для роли в фильме, когда на дворе «Золотой век Голливуда». Ведущие актрисы российских сериалов Елена Яковлева и Татьяна Лютаева объединились ради своего лучшего фильма. Одна достигла вершин в мире театра, другая – в кино, и между подругами-соперницами начинается борьба за славу и успех. Жизнь превращается в игру, а съемочная площадка – в настоящий триллер. Режиссером спектакля выступил Владимир Панков, создатель собственного направления в театре – Soundrama.

9 марта – показ пьесы «Вражда».

ДКЖ. Адрес: Челюскинцев, 11. Начало в 19:00.

«Волшебник Изумрудного города»

Лучшие друзья женщин – это бриллианты, говорит нам Голливуд. Но сказка «Волшебник изумрудного города» гораздо дороже для девочек и мальчиков всех возрастов. Актеры театра «Глобус» постарались оживить классическую постановку современными смыслами, и детская сказка стала более философской. Как изменить огородное пугало, трусливого льва и железного дровосека, и тем самым изменить свою жизнь? Ответы подскажет красочная постановка.

8 марта «Волшебник Изумрудного города»

Театр «Глобус», Каменская,1. Начало в 16:00

«Только для женщин»

Какой женский праздник без мужских поклонов! Актеры «Красного факела» готовы танцевать мужской стриптиз по известной комедийной пьесе «Ladies' Night» об английских сталеварах, попавших под сокращение. Безработные мужчины собирают волю в кулак – и создают собственное стрип-шоу для женщин, лишь бы вытащить себя из нищеты и депрессии. Суровых нытиков ждет преображение на глазах зрителей, для этого в буквальном смысле придется раздеться. В популярном спектакле задействован почти вся мужская часть труппы, в том числе взрослые актеры Александр Поляков и Константин Телегин и молодые таланты Илья Музыко и Константин Богомолов. Детям и подросткам вход воспрещен.

8 марта – спектакль «Только для женщин».

Театр «Красный факел». Адрес: Ленина,19. Начало в 18:00.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Фестиваль искусств против домашнего насилия «НЕ ВИНОВАТА»

Лекции и перформансы о гендерном насилии, обвинении жертв в соцсетях и поддержке в кризисных ситуациях. По данным организаторов, это международная благотворительная diy-акция против домашнего насилия, которая вновь пройдет в марте 2020 года. На данный момент к участию в акции подключились уже 33 города из разных стран мира.

7 марта – лекции о гендерном насилии и защите в кризисных ситуациях.

Мастерская Крикливого и Панькова. Адрес: улица Ленина,15. Начало в 15:00.

8 марта – концерт рок-групп «Лем», Hale del Mars и Незнак.

Бар Woody. Адрес: Коммунистическая,43. Начало в 21:00

9 марта – Спектакль «Сила ≠ Насилие».

Мастерская Крикливого и Панькова. Адрес: улица Ленина,15. Начало в 18:00.