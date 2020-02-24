«На него труп вешают!»: подозреваемый в убийстве отказался проходить полиграф и обвинил полицейских в своем похищении

Поводом для криминальной истории стало убийство. В 10-х числах января в Тогучине нашли тело застреленного мужчины. Зацепок никаких. Правоохранителям удалось только выяснить, что накануне смерти мужчина был в другом райцентре - в Искитиме. Так и вышли на героя нашей публикации - 35-летнего Константина Большова. Именно он видел убитого последним. Родственники мужчины уверяют: Константин не мог убить человека, его пытаются посадить лишь потому, что он последним видел жертву. Говорят про алиби мужчины… Почему же тогда задержанный отказался проходить полиграф? Что не так в этом расследовании, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

КОСТЯ И МЕШОК САХАРА

Константин - обычный деревенский парень. Родился и вырос в Тогучине, обзавелся семьей, несколько лет назад махнул ближе к Новосибирску на заработки. Работал на заводе в Бердске, квартиру снимал в Искитиме: вроде так дешевле выходило. Каждый день мотался из одного городка в другой на авто, с сослуживцами договорились: будут подвозить друг друга, чтобы за бензин меньше тратить. Так было и 10 января. Костя подвозил коллегу - довез до места, а дальше, как говорят родственники, приехал домой.

- Соседи говорят, что потом Костя все дни дома был, они видели его своими глазами. Это же алиби! - говорит КП-Новосибирск сестра Константина, Юлия Шехцова. - А тут на тебе - на него труп вешают, который вообще в Тогучине нашли. Это что, телепорт какой-то изобрели?

Хотя полицию тоже можно понять. Ведь соседи могут быть хорошими друзьями семьи Большовых. Возможно, им есть что скрывать. Да и не факт, что Константин всегда был под их наблюдением.

Сначала мужчина проходил по делу как свидетель: он же действительно последний, кто видел жертву, по крайней мере, опера больше никого не нашли. Родственники же уверены, что мужчину подозревают в убийстве. Все дело в ранних судимостях.

- Полицейские решили так сделать, потому что это проще. Тем более что у брата судимости были, - считает родственница. - По молодости еще история случилась: ехал с рынка с мешком сахара на своем мотоцикле, который вдруг сломался. А неподалеку стоял другой мотоцикл, вроде как ничейный. Он его и завел, сел да поехал. Хозяин, конечно, потом нашелся. Так Костик свой срок и схлопотал. Там еще кража у него была, а раньше - сбыт похищенного… В общем, полиция нашла козла отпущения.

У Константина была судимость за угон мотоцикла. Фото: личный архив.

ТОШНОТА ОТ ПОЛИГРАФА

Сначала следователи провели обыск в машине Констатина. Большовы уверены: там ничего не нашли. Но проверка нагрянула снова, и на этот раз посерьезнее. В квартиру к Константину приехал ОМОН с обыском. Мужчину скрутили и увезли в Тогучин. Устроили Константину допрос, пока в квартире искали улики. Родственники убеждены: и во второй раз правоохранители ничего не нашли. Казалось, история кончилась. Но тут Большов исчез по пути на работу. Камеры наблюдения у завода засняли, как мужчину уводят и садят в машину какие-то люди. Родне позвонили с работы, попросили приехать, показали видео с камер наблюдения… Говорят: «Похитили Костю».

- Когда мы увидели запись, чуть в обморок не упали! 20 февраля в 7 часов утра Костя приехал на работу, недалеко от завода к нему подошли трое мужчин, завязали разговор, а потом затолкали в другую машину! - описывает сестра.

Родственники начали узнавать, что же случилось с Костей, чуть в полицию заявление не написали. А оказалось, его там и надо искать.

- При этом брат в участке задержанным не числился. Его неофициально держали и допрашивали по новому кругу. Заставляли проходить полиграф - он ранее отказался это делать, потому что ему нельзя, у него сердце больное, кардиолог справку дал. Все равно ведь эта машинка не покажет правды, когда человек в таком состоянии, - считает сестра. - Но брата все равно уламывали, голодом морили, говорили, что родственников найдут, детей в детский дом отдадут, все имущество продадут.

Константин не стал проходить полиграф даже под давлением, по рассказам сестры. Мужчину продержали в кабинете до позднего вечера 20 февраля. Потом отпустили.

Никаких обвинений Константину до сих пор не предъявлено. Результатов биологической и биохимической экспертизы вещей, найденных в машине, пока нет.

- Не убивал я никого. Никуда не убегаю - дома сижу, на работу хожу. Только вот опасаюсь, что меня или опять похитят, или снова в доме погром устроят, - переживает Константин.

КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области и Следственный комитет, чтобы разобраться в происходящем.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«От полиграфа можно всегда отказаться»

КП-Новосибирск поговорила с независимым юристом Евгением Митрофановым. Он объяснил, почему можно не проходить полиграф и было ли допущено нарушение.

- Полиграф ни на что не влияет. От него можно отказаться в любом случае, даже без медицинской справки. Это право человека, а не обязанность. Обследование на полиграфе не может являться доказательством по делу. Как правило, сейчас правоохранительные органы используют полиграф, чтобы сузить круг подозреваемых, - прокомментировал юрист.

Евгений отметил, что если Константина насильно затащили в машину, то правоохранительные органы должны были оформить задержание в административном порядке. Если этого не сделали, тогда действия правоохранителей можно считать грубым нарушением.