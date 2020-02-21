Масленица 2020 в Новосибирске: куда сходить, что посмотреть

Масленица 2020 в Новосибирске, по прогнозам синоптиков, будет довольно теплой: сибиряков ждут легкие морозы от -6 до -11 градусов. В такую отличную погоду можно отправиться погулять, и корреспондент КП-Новосибирск выяснил, где горожанам можно будет поесть блинов и поджечь чучело зимы. Всего городские власти подготовили более 25 площадок для празднования масленицы в воскресенье, 1 марта.

РАСПИСАНИЕ МАСЛЕНИЧНЫХ ГУДЯНИЙ В НОВОСИБИРСКЕ

1 марта

Праздничная программа «Проводы зимы» для детей. Начало в 11:00.

Адрес: ДДК им. Д. Н. Пичугина. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 70/1.

Как добраться: до ост. "Учительская" на автобусах № 13,14,27,34,42,64,97,119, троллейбусах№17,24 и маршрутных такси № 8,30,34,73.

Праздничное народное гулянье «Ой, Маслена - красота, открывай-ка ворота!» в парке Сосновый бор. Начало в 11:30.

Адрес: МБУК ПКиО «Сосновый бор», Калининский район, ул. Учительская, 49.

Как добраться: до ост. "Учительская" на автобусах № 13,14,27,34,42,64,97,119, троллейбусах№17,24 и маршрутных такси № 8,30,34,73

В Бугринской роще театрализованные представления и горы блинов.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Праздничная программа «Славь Ярило в Масленицу!» в парке «Бугринская роща». Начало в 12:00.

Адрес: ПКиО «Бугринская роща». Новосибирск, Кировский район,ул. Зорге, 47

Как добраться: до ост. «Бугринская роща» на автобусах №9,11,20 и маршрутных такси № 15,317,331

Праздничная программа «Славься, Масленица!» в парке «Бугринская роща». Начало в 16:00.

Адрес:ПКиО «Бугринская роща». Новосибирск, Кировский район,ул. Саввы Кожевникова, 39.

Как добраться: до ост. «Бугринская роща» на автобусах №9,11,20 и маршрутных такси № 15,317,331

Народное гуляние «Широкая Масленица» в Академгородке. Начало в 12:00

Адрес:Площадь ДК «Академия». Новосибирск, Советский район,ул. Ильича, 4.

Как добраться: до ост. "Дом ученых" на автобусах № 7, 8, 23, 52, 72, 107к, 109, 139,141, 280 и маршрутных такси № 7,15, 35, 52 ,62, 74, 308, 325, 380.

Развлекательная программа «Сударыня Масленица» в Затоне. Начало в 12:00

Адрес:ДК «Затон», Новосибирск, Ленинский район, ул. Судоремонтная, 1.

Как добраться: до ост. "Затон" на автобусе №16.

Масленичное народное гуляние на ОбьГЭС «Прощай, Зима!». Начало в 12:00.

Адрес: ДК "Приморский".Новосибирск, Советский район,ул. Молодости, 15

Как добраться: до ост. "Баня №22" на автобусах 23,48 или маршрутном такси №43.

Праздничное гуляние на масленицу «Масленичный разгуляй» в Центральном парке. Начало в 12:30.

Адрес: Дирекция «Городские парки». Новосибирск, Центральный район, ул. Мичурина,8

Как добраться: до ост. "Площадь Ленина" на метро , автобусах № 5, 8, 13, 18, 21, 28, 32, 54, 75, 97, 98 и троллейбусах № 5, 13, 29, 36.

Посиделки под гармонь «Масленица кормилица, нынче именинница» в парке ОбьГЭСа. Начало в 13:00.

Адрес: ПКиО «У моря Обского». Новосибирск, Советский район,ул. Софийская, 15.

Как добраться: Ост. «парк культуры и отдыха «У моря Обского», автобусы №№ 45, 48, 115, 115в, маршрутные такси №№5, 327

Народное праздничное гуляние «Масленица-2020» в парке «Первомайский». Начало в 13:00.

Адрес: ПКиО «Первомайский. Новосибирск, Первомайский район,ул. Маяковского, 5а.

Как добраться: До ост. «Дом Молодежи», автобусы № 21,138,170, маршрутные такси №21,304,307,307б,317,322,338

В Заельцовском парке обилие русских народных забав.Фото: Влад КОМЯКОВ

Народное гуляние «Широкая Масленица» в Заельцовском парке. Начало в 13:00.

Адрес: Парк культуры и отдыха «Заельцовский». Новосибирск, Заельцовский район, ул. Парковая, 88.

Как добраться: до ост. "ПКиО Заельцовский" на автобусах № 95 и маршрутном такси № 19, 25, 28.

Праздничное гуляние на масленицу «Эх, разгуляй, Масленица!» в «Березовой роще». Начало в 13:00.

Адрес: ПКиО "Березовая роща". Новосибирск, Дзержинский район, ул. Планетная,57.

Как добраться: на метро до ст. «Березовая роща» либо на автобусах № 113, 203, 1026, 1030, 1135, 1141, 1208, 1239, 1260, 1444, троллейбусах № 10, 22, 23, маршрутных такси № 44, 44а, 1444а, 1202 до ост. «ПКиО Березовая роща»

Праздничное мероприятие «Гуляй, народ – Масленица у ворот» на «Западном». Начало в 13:00.

Адрес: ДК «Сибтекстильмаш». Новосибирск, Ленинский район,ул. Забалуева,47.

Как добраться: до ост. "завода Сибтекстильмаш" на автобусах № 39, 43, 55, 57 и маршрутных такси № 18, 54.

Театрализовано-обрядовое представление «Масленичные гуляния» на Матвеевке. Начало в 13:00

Адрес: МБУК ДК «40 лет ВЛКСМ». Новосибирск, Первомайский район, ул. Узорная, 1/2.

Как добраться: до ост. "поселок Матвеевка" на автобусах № 8,11,20,36,54,138 и маршрутных такси № 1,6,15,23,35,91,321,331,338

Народное гуляние на Масленицу «Гуляй раздольная Масленица» в парке Кирова. Начало в 14:00.

Адрес: Парк культуры и отдыха имени Кирова. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1 а.

Как добраться: до ост. «ПКиО им. Кирова» на автобусах 16, 112, 114, 120, 205, 206, 220, 225, 1004, 1064, 1119, 1179, 1204, 1243, 1301, троллейбусе № 4, 11, 24 или маршрутных такси № 54, 114к, 312, 320, 326, 330, 1012

Концертная программа «Как на маслену неделю» в клубе «Золотой возраст». Начало в 15:00.

Адрес: МБУК КДЦ им. К. С. Станиславского. Новосибирск, Ленинский район,ул. Станиславского, 12.

Как добраться: до ост. "Площадь Станиславского" на автобусах №12,29,39,41,55,57,60,79 и маршрутках №12,18,63

Творческий проект «Марафон желаний. Масленичный фото-кросс» в парке «Первомайский». Начало в 15:00.

Адрес: ПКиО «Первомайский». Новосибирск, Первомайский район,ул. Маяковского, 5а.

Как добраться: До ост. «Дом Молодежи», автобусы № 21,138,170, маршрутные такси №21,304,307,307б,317,322,338