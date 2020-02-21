Правильное питание: рассказываем, какие продукты помогут побороть авитаминоз

Правильное питание поможет побороть авитаминоз: в этом уверена главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко.

- Если говорить про витаминно-минеральную недостаточность, то мы изначально на 20 – 25 % недополучаем витаминов и микроэлементов круглый год. Зимой, как и в любой другой сезон, очень важно включать в рацион достаточное количество овощей. Вместо «холодных» салатов, которые хороши в тёплое время года, овощи можно использовать в тушёном, запечённом виде, то есть экспериментировать с овощными гарнирами, – говорит Оксана Герасименко.

КАК ВЫБРАТЬ НУЖНЫЕ ВИТАМИНЫ

Витаминные комплексы могут помочь сэкономить время и деньги на поиск и приготовление полезных блюд. В аптеках продают десятки видов различных витаминов и биоактивных добавок к пище, но выбирать их нужно индивидуально. Главное, что при выборе поливитаминов важно обратить внимание на такой показатель как рекомендуемая суточная дозировка, советует диетолог:

Если вы видите, что основные витамины и микроэлементы, которые представлены в данном комплексе, содержат 100% от вашей дневной нормы, то такие препараты принимаются в течение одного месяца три раза в год в качестве профилактики.

Если же суточная дозировка колеблется в пределах 20 – 30%, то это как раз то количество, которое нужно для коррекции недостаточности, которая у нас есть ежедневно. Такие препараты мы можем применять длительно с целью поддержания витаминно-минерального баланса.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНО ЕСТЬ

Врачи рекомендуют питаться весной как минимум три раза в день, с дополнительными перекусами. Но это не должна быть жирная или углеводная пища, основу рациона должны составлять мясо и овощи. Если есть на завтрак пельмени, в обед вареники, а на ужин есть бузы – никакого иммунитета не будет.

Диета на каждый день должна включать в себя ягоды: брусника, облепиха, клюква, жимолость и другие. Обязательно есть цитрусовые, кедровые орехи.

Салаты должны быть без майонеза, лучше выбрать рецепты с редькой, репой, свеклой. Рекомендовано есть венегрет.

Полезны супы – борщ, щи, уха, и отварное мясо – телятина, ягненок, индейка, курица,

- И, конечно же, нельзя забывать в зимнее время о физической активности, которая обеспечивает психоэмоциональную разгрузку и помогает противостоять депрессивным расстройствам, ускоряет метаболизм и улучшает трофику тканей,- советует Оксана Герасименко.

«ЕШЬТЕ ЧАЩЕ, НО ПРАВИЛЬНО»

- Я бы советовала четко придерживаться белково-растительного рациона питания, где 30% рациона составляют жиры. Также это должны быть белки, в том числе животного происхождения – особенно детям, больным анемией, бронхо-легочными заболеваниями. Нужно включать рыбу и морепродукты, молочные продукты, - добавила Оксана Герасименко. - Любая диета должна быть с режимом и нормальным водно-солевым обменом. Также мы должны выпить 1,5-2 литра воды. Мои рекомендации просты – нужно помнить о разнообразии, особенно источниках белков. Крайне актуальны ягоды, цитрусовые фрукты и яблоки, а также овощи.

ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ

1. Есть недоваренные бобы

Нужно быть осторожными с растительными белками – чечевицей, бобами, горохом, орехами. Это должно быть хорошо приготовлено, потому что считается тяжелой пищей для кишечника. Орехи можно замочить в воде на полчаса перед употреблением в пищу.

2. Питаться только сырыми овощами

Все сырые овощи, обогащенные растительным маслом, способствуют обострению проблем с ЖКТ – гастритам, панкреатитам, плохой работе желчевыводящих путей или проблемам с камнями в желчном пузыре. Желательно тушить овощи или варить на пару.

3. Есть много хлеба, сдобы, печенья

Часто люди отказываются от мяса и едят больше хлеба, сдобных булок, круп и сладкого печенья в большом количестве. Но это большое количество углеводов и глютена очень вредно для обмена веществ, особенно это опасно диабетикам.