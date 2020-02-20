Два миллиона просмотров: танцы девочки с протезом, победившей рак, покорили интернет

Ксюше Жогиной всего 11 лет, но ее популярности в соцсетях могли бы позавидовать многие взрослые блогеры - на ее страничке в приложении Likee почти 2 миллиона подписчиков. Ксюша выкладывает веселые ролики, где она танцует или просто дурачится перед камерой. А еще - где заново учится ходить после тяжелой операции. У школьницы диагностировали остеосаркому правой бедренной кости, теперь у нее в ноге - протез. Но каждый день, несмотря на боль, маленькая девочка показывает, как любит жизнь.

Ксюша - настоящий боец. Фото: vk.com/ksusha_zhogina

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ШИШКИ НА НОГЕ

Сильные боли в правой ноге Ксюша начала испытывать в 9 лет, встревоженные родители повели ребенка в больницу.

- Мы были в муниципальной поликлинике, врач осмотрела нас, сказала - ничего страшного, обычный ушиб. Мол, нужно помазать мазью и сделать УЗИ, - рассказала КП-Новосибирск Алена, мама Ксюши. - Но дочке легче не становилось. Боли только усилились, а на внутренней стороне бедра появилась шишка.

Тогда Жогины обратились в платную клинику. Девочке сделали не только УЗИ, но и МРТ. И сразу отправили к онкологу: на снимках четко была видна опухоль. Диагноз медиков был страшный: «рак».

В больнице Ксюше поставили протез. Фото: vk.com/ksusha_zhogina

- В Новосибирской клинической центральной районной больнице сделали химиотерапию, но она не помогла. Нужна была операция, чтобы удалить пораженную часть кости, - вспоминает Алена.

Врачи старались максимально сохранить девочке ногу, и за такую сложную операцию взялись только в московской больнице.

- Вместо удаленной части кости дочери поставили протез, - говорит Алена. - Было страшно видеть, насколько больно ей заново учиться ходить, разрабатывать ногу.

Девочка, победившая рак, учится ходить с протезом.

«БЛОГ СТАЛ СПАСЕНИЕМ»

Пережить самый тяжелый период в жизни Ксюше помогли соцсети. Она завела страничку в популярном приложении Likee, стала снимать коротенькие видео. Есть ролики, где девочка просто дурачится под музыку, танцует, а есть кадры, от которых ком в горле. Например, как Ксюша на костылях, превозмогая боль, заново учится ходить с протезом.

- Мы от дочки ничего не скрывали: говорили с ней, объясняли, что это за болезнь. Она все поняла и за год неимоверно повзрослела, - делится Алена. - И в этих роликах она - ребенок, который борется за свою жизнь. Я до сих пор не знаю, как ей хватило сил перенести такую боль, это не каждому взрослому под силу…

Передвигаться Ксюше помогают костыли. Фото: личный архив.

Пользователей соцсетей растрогала храбрость маленькой девочки, и они оставляют множество комментариев в ее поддержку:

- Ксюня, молодец!

- Вот умничка! Продолжай дальше в том же духе.

- Настоящий боец! Колено сгибается, ура! - радуются успехам девочки комментаторы.

Сейчас у Ксюши ремиссия, она вернулась после домашнего обучения в школу. Учится по индивидуальному графику, чтобы в любой момент могла отправиться на лечение. Выпало на долю Ксюши и еще одно испытание: из-за протеза девочка хромает.

Ксюша - творческая девочка. Фото: личный архив.

- У дочки сейчас одна нога короче другой на 2 сантиметра. Ксюша растет, поэтому эндопротез надо «раздвигать», - объясняет Алена. - Для этого в мае нам надо ехать в Москву.

Процедуру сделают по квоте, а вот расходы на перелет и проживание ложатся на плечи родителей.

- Сейчас мы даже не знаем, сколько именно средств нам потребуется и сколько мы там пробудем, - признается Алена. - В прошлый раз дочке нужно было восстанавливать колено, и мы были в Москве полтора месяца.

Если вы готовы помочь Ксюше, то номера счетов можете посмотреть в ее группе.