Новосибирцы смогут полностью отказаться от риелторов

Основная причина, по которой новосибирцы обращаются к риелторам, - это сложности при операциях с жильем. Главная трудность - затянувшаяся продажа квартиры. По данным опроса двух тысяч клиентов Центрального агентства недвижимости, 58% опрошенных до обращения к риелторам не могли продать квартиру больше года, а 24% - уже больше трех лет.

Причины неудачи новосибирцы видят во внешних факторах. 37% респондентов обвиняют затянувшийся кризис, 19% - падение доходов, 13% - отсутствие спроса на жилье, а еще 2% говорят, что потенциальных клиентов уводят риелторы.

Реальные причины затянувшейся продажи - это нехватка знаний. По данным Центрального агентства недвижимости, у 92% клиентов, пытавшихся продать квартиру самостоятельно, плохие фотографии в объявлениях, у 72% - некорректно написанные объявления, у 83% - необъективная цена, а еще 23% не могут адекватно показать жилье потенциальному покупателю.

Справочник «Движение» представляет собой инструкции и ответы на вопросы о покупке, продаже и обмене недвижимости. В книге рассказывают о том, где найти деньги на квартиру, какие документы и для чего нужны, а также говорят об актуальных жилищных программах.

- Любой новосибирец может продать или купить квартиру самостоятельно, если будет пользоваться справочником. Мы проверили это на фокус-группе из 100 человек разных возрастов и уровня образования. 73 из них справились с операциями самостоятельно, иногда прибегая к помощи поисковиков. Да, мы полностью раскрываем все карты. И нет, мы не боимся остаться без работы. Риелтору платят не за «купи-продай», а за скорость, качество и выгоду от работы с ним, - говорит директор Центрального агентства недвижимости Олег Харченко.

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