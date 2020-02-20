Сможете на это спокойно смотреть? Банкиры показали, как уничтожают тонны денег в секретном хранилище

Новосибирцам показали, как провожают ветхие деньги в последний путь. Уже больше года отделение Центрального банка на улице Станционной собирает старые банкноты из нескольких регионов. Что с ними делают дальше? Купюры сортирует специальная машина, старые бумажки мелко режут и выбрасывают. Корреспондент КП-Новосибирск узнал, сколько весит один миллиард рублей, и отследил последний путь бумажных рублей.

Деньги уходят в свой последний путь в здании Сибирского главного управления.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МАССА ДЕНЕГ РАВНА ВЕСУ БЕЛОЙ МЕДВЕДИЦЕ

Общая площадь комплекса, где и хранят, и уничтожают деньги, - 15 тысяч квадратных метров. Производство автоматизировано: работают три счетно-сортировочные машины. Их скорость - 33 банкноты в секунду.

- Машины делят купюры на три категории: ветхие, годные и сомнительные. Первые идут в утиль, годные снова отправляем в оборот, а вот сомнительными занимается МВД, - рассказала КП-Новосибирск Лариса Галкина, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Цех по брикетировке банкнот.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Годные деньги отправляются в кассовый центр, а потом - снова в оборот. Кстати, сотрудники банка рассказали, сколько весит один миллиард рублей: около 200 килограммов из пятитысячных купюр. Это можно сравнить с массой взрослой белой медведицы. Фальшивые же деньги взвешивать некогда - их сразу отправляют в МВД.

- В Новосибирской области за прошлый год выявлено 637 фальшивых купюр - как российских, так и иностранных. Чаще всего мошенники подделывают пятитысячные образца 1997 года. Второе место занимают купюры номиналом 1 тысяча рублей, - уточнила Лариса Галкина.

Через эту трубу порезанные купюры падают в «урну».Фото: Алена МАРТЫНОВА

За подделку денег жуликов ждет уголовная ответственность. Срок грозит немаленький - от 6 до 15 лет колонии.

- Чаще всего фальшивые купюры можно обнаружить на автозаправках, в продуктовых супермаркетах, - пояснил Денис Матушкин, заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Новосибирску.

Утилизированные банкноты потом отправятся на свалку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПАЗЛ, КОТОРЫЙ НЕ СОБРАТЬ

Что же делают с ветхими деньгами? Отправляют их в цех по переработке. Там специальные машины считывают номера, чтобы внести в базу дату «смерти» купюры. Далее деньги отправляют в «мясорубку», которая превращает когда-то ценные бумажки в прах, после - финальный этап брикетирования.

В руках можно подержать больше 1,5 миллиона рублей. Только в спрессованном виде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Спрессованный брикет, в котором находятся кусочки купюр 2х10 миллиметров, состоит из 200 - 300 банкнот. Если переводить в суммы, то это будет зависеть от номинала, - говорит Ольга Беломестнова, заместитель начальника управления наличного денежного обращения.

Например, в одном брикете может быть от 15 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Сформированные брикеты вывозят на свалку. Мало ли, вдруг кто-то захочет собрать эту мелкорубленную «лапшу».

Ветхие купюры номиналом 5 тысяч рублей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Срок службы денег невелик. Пятитысячные служат пять - семь лет, банкноты номиналом тысяча рублей - до трех лет. Более мелкие деньги - до одного года, - добавляет специалист.

Ветхими называют купюры, которые исписаны, порваны, прожжены или же вымазаны в грязи. Иногда инспекторам попадаются банкноты, склеенные из трех и более частей, такой своеобразный пазл. Что толкает людей на такое творчество - тайна. Рекорд составила купюра, которая была склеена из 64 частей.