2020-02-20T09:54:12+03:00
Умные вещи

Tele2 в Новосибирском метро запустила быстрый мобильный интернет 4G+

Скорость мобильного интернета на станциях может достигать 100 Мбит/с на поддерживающих стандарт 4G+ абонентских устройствах. Теперь поездки в Новосибирском метро будут проходить быстрее
Алексей КОВАЛЕВ
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Абоненты Tele2 скоротают время в подземке, листая страницы соцсетей и слушая музыку.Абоненты Tele2 скоротают время в подземке, листая страницы соцсетей и слушая музыку.
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На каких станциях пассажиры больше пользуются интернетом? Можно ли слушать музыку и листать Instagram непосредственно в вагоне метро? На эти и другие вопросы ответил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Самый быстрорастущий оператор в мире

Жители Новосибирска уже давно знакомы с Tele2. Абоненты привыкли к тому, как стремительно развивается этот мобильный оператор. Это отметили и мировые эксперты. Международная консалтинговая компания Analysys Mason подсчитала, что Tele2 - самый быстрорастущий зрелый оператор в мире.

Чтобы составить этот рейтинг, эксперты анализировали сервисную выручку операторов. За три года Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка 12%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов. Во многом это стало возможно благодаря техническому развитию компании, которое в прошлом году стало особенно масштабным.

Область накрыло интернетом

Сейчас в активе Tele2 в Новосибирской области - более 800 населенных пунктов региона, где работает быстрый мобильный интернет. Пользоваться им могут более 2,6 миллиона жителей региона.

Кстати, теперь соцсети, музыка и видео на YouTube доступны не только для тех, кто проживает в больших городах и райцентрах. Оператор добрался до маленьких деревень, так что даже сельчане могут вести блоги и записывать подкасты. В прошлом году Tele2 совместно с ПАО «Ростелеком» обеспечила быстрым интернетом и качественной связью жителей 45 малых населенных пунктов области по программе «Устранение цифрового неравенства». Во всех населенных пунктах, обеспеченных связью в рамках проекта в этом году, проживают около 17 тысяч человек. При этом базовые станции в таких населенных пунктах обеспечивают стабильный сигнал на расстоянии более 10 км от точки установки в условиях прямой видимости, что особенно важно для сельской местности.

- Клиентам Tele2 важно, чтобы связь была всегда и везде, и наш технический департамент справляется со своими задачами, - хвалит команду коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Глубоко копнули

Одна из главных городских новостей минувших дней - Tele2 запустила 4G+ в метро. Оператор позаботился о том, чтобы высокоскоростной мобильный интернет стал доступен пассажирам Новосибирского метро на всех 13 станциях.

Скорость мобильного интернета в метрополитене может достигать 100 Мбит/с на поддерживающих стандарт 4G+ абонентских устройствах. Этого удалось добиться за счет агрегации частот в диапазонах 1800 МГц и 800 МГц для входящего канала данных. На смартфонах без поддержки 4G+ максимальная скорость загрузки данных достигает 75 Мбит/сек. Но даже таких скоростей более чем достаточно, чтобы посмотреть видео в HD-качестве.

Теперь 4G+ Tele2 работает в вестибюлях, кассовых зонах, на пассажирских платформах, эскалаторах и переходах. Благодаря специальной конфигурации антенн высокоскоростной интернет также доступен в ближайших к станциям частях перегонов.

Полтерабайта, Карл!

Новосибирские блогеры протестировали работу сети 4G+ в перегонах, и почти все время им удавалось оставаться онлайн. Во время практических тестов на абонентских устройствах с использованием приложения Ookla Speedtest специалистами компании были зафиксированы скорости от 60 до 90 Мбит/с.

В период тестовой эксплуатации средний суммарный интернет-трафик на всех станциях за день в сетях 4G Tele2 превысил полтерабайта. Больше всего мобильного интернета абоненты используют на станции «Площадь Маркса» (более 100 Гб каждый день), далее следуют «Площадь Ленина» (более 60 Гб каждый день) и «Заельцовская» (более 50 Гб каждый день). Пики интернет-активности клиентов Tele2 приходятся на время с 8 до 9 часов утра и с 6 до 7 часов вечера.

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