Новый туристический маршрут объединит шесть регионов Сибири

Главы сибирских регионов подготовили для форума в Сочи глобальные экономические проекты. Выставка переносится по решению премьер-министра России Михаила Мишустина. Однако это не отменяет планов, которые намерены воплотить руководители субъектов СФО.

«Большая Сибирь» будет развивать малую авиацию

Проекты, подготовленные в регионах, остаются актуальными. Округ представит их на ближайшей выставке подобного масштаба. Об этом рассказал председатель исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Главы 10 субъектов объединились на одной общей экспозиции, посвященной всему округу. Этот альянс вместе с разработанными им проектами получил рабочее название «Большая Сибирь».

К инвестиционному форуму «Большая Сибирь» подготовила 70 инвестиционных программ на общую сумму более 4 триллионов рублей, а также межрегиональные презентации «Развитие въездного туризма в Сибири» и «Развитие малой авиации».

редседатель исполкома «Сибирского соглашения» Геннадий Гусельников рассказал о проектах, которые округ подготовил к инвестиционному форуму.

- «Большая Сибирь» - это авиация Сибири, это туризм Сибири, это транспортно-логистический каркас Сибири. Объединившись, регионам легче решать глобальные задачи, - пояснил Геннадий Гусельников.

Он уверен, и с ним солидарны главы сибирских субъектов, что единым фронтом Сибирь сможет эффективнее отстоять экономические интересы округа.

- Если говорить, например, о малой авиации, то определенное количество самолетов не понадобится покупать для одного региона, ведь таким же количеством могут обойтись несколько субъектов. Просто летных часов у каждого судна будет больше, эффективность - выше, - привел пример Гусельников. - Когда обсуждали эту идею, регионы подтвердили: да, это интересно. Росавиация согласилась: да, это интересный подход. Решать вопрос о субсидировании одного рейса на верхних этажах власти - задача слишком мелкого уровня. Но когда мы говорим, что во всей Сибири более 400 населенных пунктов не имеют устойчивого сообщения, и показываем, что для решения этой проблемы необходимо всего 19 судов, - уровень совершенно другой.

«Большая Сибирь» уже определила возможные авиамаршруты, которые представит на форуме. Например, такие: Томск - Колпашево, Барнаул - Белокуриха, Кызыл - Мугур-Аксы, Иркутск - Зима, Улан-Удэ - Таксимо.

Участников форума пригласят на поезд по Сибири

Еще один пример - с организацией туризма. Для экономического форума «Большая Сибирь» приготовила проект маршрута, который включает сразу шесть регионов.

- Одно рабочее место в туристической отрасли дает пять мест в смежных отраслях. А Указом Президента РФ № 204 «О национальных целях» поставлена задача создания новых мест для малого и среднего бизнеса, - прокомментировал председатель исполкома «Сибирского соглашения». - В Сочи планировалось подписание шестистороннего соглашения между регионами о создании маршрута протяженностью 3,5 тысячи километров. Такой проект резко повышает привлекательность и для инвесторов.

Регионы СФО подготовили проекты на сумму более 4 миллиардов рублей.

У будущего межрегионального туристического маршрута уже есть название: «Великое Саяно-Алтайское кольцо». В него входят Республика Хакасия (Абакан - Балыкса) - Кемеровская область (Ортон - Междуреченск - Новокузнецк) - Алтайский край (Бийск - Белокуриха) - Республика Алтай (Горно-Алтайск - Кош-Агач) - Республика Тыва (Мугун - Аксы - Хандагайты - Кызыл).

Примечательно, что и стенд, подготовленный для форума, предполагает путешествие по Сибири. Он выполнен в виде поезда и позволяет «проехаться» по Сибири. Окна этого экспресса - экраны, на которых будут отображаться пейзажи округа, словно пассажир действительно едет по железной дороге.

- Изготовленный стенд может целиком использоваться на форуме в Санкт-Петербурге. Или в рамках сочинского, если будет принято решение о его проведении, - отметил Геннадий Гусельников.