«Как дедуля»: этот котик очень любит посидеть по-человечески

Наши читатели любят делиться своими яркими фото: будь то праздники, или любимые питомцы. А нам нравится проводить конкурсы с вашими яркими фото в нашей группе в соцсети «ВКонтакте». Рассказываем, чьи снимки стали лучшими в январе.

Барсик в такой позе еще и кряхтит. Фото: личный архив.

«ЕЩЕ И ВЗДЫХАЕТ КАК ДЕДУЛЯ»

Победителем конкурса «Без кота и жизнь не та» стал трехлетний кот Барсик – питомец Ольги Грачевой.

- Наш Барсик появился у нас 3 года назад: мы взяли его, когда ему было 3 месяца – люди просто отдавали его в добрые руки. Очень активный кот: любит бегать, играть с конфетками, мячиками, - рассказывает Ольга. – А еще он не пакостит, поэтому его не за что ругать, он послушный.

Есть и кота и еще одна особенность: он очень любит сидеть как человек, вытянув нижние лапы.

- Он когда садится в эту позу, выдыхает с облегчением, как дедуля, - говорит Ольга. - Смеемся над ним всей семьей.

Катю читатели признали самой красивой девушкой.

«НИКАКИХ ДИЕТ»

А вот самой красивой девушкой месяца читатели КП-Новосибирск признали Екатерину Першакову: именно за нее в январе больше всего сибиряков проголосовали в конкурсе «Мисс КП». Хотя Кате всего 13 лет, она сумела обойти немало взрослых участниц.

- Ни на каких диетах я не сижу: вся красота мне досталась от моей мамы, - говорит Катя. – Спасибо ей!

А еще Катя хорошо учится в школе и скоро ей предстоит решать, куда идти учиться в вуз и на какие предметы стоит обратить особое внимание.

Ольга Лебедева и ее муж. Фото: личный архив.

«НА НОВЫЙ ГОД – ТОРТ ИЗ 12 СЛОЕВ»

41-летняя Ольга Лебедева победила в нашем конкурсе «Лучший Новый год» и рассказала о праздничных традициях своей семьи:

- Мы с мужем Александром, псом Персеем и двумя котами - Марсом и Бонусом - Новый год чаще всего встречаем дома. Хотя в последние годы полюбили встречать бой курантов на главной площади города и смотреть на фейерверки, - говорит Ольга. - Из новогодних традиций у нас - праздничный стол со вкусными салатами, домашними пельменями и тортом. Почти каждый новый год я пеку сложный, но невероятно вкусный двенадцатислойный торт с заварным кремом.

Питомцы Ольги. Фото: личный архив.

Ещё Лебедевы обязательно наряжают ёлку: Ольге очень важно, чтобы ёлка была живой, вкусно пахнущей, создающей то самое ощущение праздника из детства.

- Для елки я каждый год обязательно покупаю новые стеклянные елочные игрушки, в этот раз один шарик привезла из командировки в Иваново, - говорит Ольга. - А с тех пор, как у нас появился наш золотистый ретривер Персей, мы с мужем делаем с ним новогоднюю фотосессию - наряжаем его и фотографирует возле ёлки.

КП-Новосибирск благодарит всех участников конкурсов. И не пропустите новый конкурс в среду, 19 февраля.