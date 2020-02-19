MANGO OFFICE DAY впервые пройдет в Новосибирске

«Манго Телеком», крупный оператор телефонии для бизнеса, проведет в Новосибирске завтра — 20 февраля — специальное мероприятие, посвященное маркетингу, продажам и клиентскому сервису.

— Главное, что нужно знать о формате MANGO OFFICE DAY: полное отсутствие «воды» в докладах. Понятные, четкие решения, реальная практика и результаты — вот что мы хотим показать и чему научить, — рассказывает маркетолог «Манго Телеком» Денис Варлаков.

MANGO OFFICE DAY пройдет в Новосибирске впервые.

Организаторы считают, что темы MANGO OFFICE DAY заинтересуют как профессионалов, работающих в компаниях, так и предпринимателей. Говорить будут об эффективном размещении рекламы, увеличении продаж, повышении качества обслуживания клиентов — базовых вещах для любого бизнеса в любой отрасли.

Стать участником MANGO OFFICE DAY можно бесплатно, но требуется регистрация на сайте «Манго Телеком». Там же можно ознакомиться с программой.