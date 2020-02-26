Реализация программы по работе с потерями АО «РЭС» позволила снизить аварийность в электросетях

Значительное влияние на надежность функционирования всего сетевого комплекса оказывает уровень потерь электроэнергии в электрических сетях.

Учитывая актуальность проблемы, в АО «РЭС» была утверждена долгосрочная комплексная программа мероприятий по работе с потерями электрической энергии. В рамках программы на протяжении последних нескольких лет выполнен обширный перечень работ, который включает как технические мероприятия в порядке текущей эксплуатации и инвестиционной деятельности, так и целый комплекс организационных мероприятий.

Только в 2019 году в ходе выполнения комплексной программы на территории Новосибирской области:

• проведено более 1 миллиона проверок приборов учета электрической энергии как у физических, так и у юридических лиц;

• выявлено 3128 фактов незаконного потребления электрической энергии на 49,5 млн кВт•ч, что в денежном эквиваленте составило более 178 миллионов рублей;

• количество установленных пломб - индикаторов магнитного поля накопительным итогом превысило 523 тысячи, что позволило охватить практически 100% приборов учета потребителей области и значительно снизить вероятность несанкционированного воздействия на счетчики;

• введено в эксплуатацию более 4 тысяч (на 32% выше уровня 2018 года) приборов учета, установленных на границах балансовой принадлежности, они позволяют контролировать потребление электроэнергии на наиболее проблемных участках;

• продолжено внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета потребления электрической энергии бытового потребителя (АИИС КУЭ БП) и системы дистанционного сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных приборов учета электрической энергии;

• завершена установка интеллектуальных приборов учета с применением инновационной технологии передачи данных в рамках реализации пилотного проекта по цифровизации электросетевого комплекса;

• проведено 145 мероприятий по привлечению нарушителей к ответственности за неучтенное пользование электроэнергией;

• обработано 138 сообщений от сознательных граждан о возможном хищении электроэнергии, по каждому случаю проведена тщательная проверка;

• проведена интенсивная программа внутрикорпоративного обучения для специалистов по работе с потерями электроэнергии по методам поиска и определения незаконного потребления с помощью специальных инструментов и оборудования.

В целом, за 2019 год была проведена большая кропотливая работа в рамках комплексной программы, результаты которой позволили достичь снижения потерь электроэнергии в сетях компании на территории Новосибирской области на 1,41% по сравнению с предыдущим годом.

Общий эффект от реализации программы АО «РЭС» за 2017 - 2019 годы оценивается более чем в 1,4 млрд кВт•ч, что позволило Обществу выполнить поставленные задачи, в том числе значительно увеличить объем инвестиционных вложений в электрические сети и снизить показатели аварийности.

Достигнутые результаты, безусловно, отражаются и на потребителях. Важно понимать, что незаконное потребление электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети, что способствует угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чревато отключением электроснабжения и возникновением пожаров. А реализация комплекса мероприятий по выявлению и пресечению фактов хищения электроэнергии позволяет снизить нагрузку на электрические сети до расчетного уровня, что в итоге оказывает положительное влияние на качество поставляемой потребителям электроэнергии.

Поэтому АО «РЭС» непременно продолжит всестороннюю реализацию комплексной программы, направленной на борьбу с хищениями электроэнергии, и призывает всех жителей Новосибирской области проявить сознательность, сообщив об известных фактах незаконного подключения к электрическим сетям, несанкционированного воздействия на приборы учета и других нарушениях любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполнив форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое либо фото-, видеосообщение на номер +7-913-375-25-75 в WhatsApp или Viber.